Эрдоган в роли миротворца, а Макрон только мечтает об этом: что говорили об Украине в мире 22 сентября
17:52 22.09.2022 (обновлено: 18:17 22.09.2022)
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Макрон — за мир между Россией и Украиной
Президент Франции Эммануэль Макрон на борту самолёта, возвращаясь с 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, дал интервью телеканалу BFMTV. Политик поделился своими соображениями по украинскому вопросу.
«Сейчас Россия решила перейти к новому этапу эскалации, в частности, за счёт частичной мобилизации, а также напоминания о том, что у неё есть соответствующие вооружения.
Я думаю, что наш долг заключается в продолжении поддержки Украины, чтобы она могла защищать свою территорию, хотя мы не находимся в состоянии войны с Россией. Помогая сопротивлению и восстановлению позиций Украины, мы одновременно поддерживаем контакт с Россией», — заявил Макрон.
Французский лидер отметил, что утром 22 сентября пообщался с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, который накануне провёл в Нью-Йорке переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
«Я не буду озвучивать никаких интерпретаций (развитий событий на Украине. — Ред.), ни каких-либо высказываний, которые могли бы усугубить эскалацию.
Я думаю, что сегодня мы должны сделать всё, чтобы в момент, выбранный вовлечёнными сторонами, когда Украина будет способна это сделать, стороны вернулись за стол переговоров. Франция желает, чтобы Украина и Россия, наконец, сели за стол переговоров и пришли к миру через переговоры», — сказал Макрон.
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При этом, по его словам, переговоры должны учитывать требования, выдвинутые Украиной, включая восстановление государственных границ как минимум в том виде, в каком они существовали до 24 февраля 2022 года.
Говоря о последствиях кризиса, вызванного событиями на Украине, для Франции, президент признал: «Жизнь стала дороже, поэтому наши соотечественники находятся в сложном положении. У нас выросли цены на продукты, энергию и так далее».
Роль Эрдогана в обмене между РФ и Украиной
Как бы ни старался Макрон стать посредником между Москвой и Киевом, примерить на себя эту роль удалось только президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
И как раз он сообщил журналистам о намерении после возвращения из Нью-Йорка созвониться и с российским лидером Владимиром Путиным, и с украинским коллегой Владимиром Зеленским, чтобы обсудить ситуацию на Украине.
«В результате дипломатической работы, которую я провёл с господами Путиным и Зеленским, состоялся обмен 200 военнопленными между Россией и Украиной.
Этот обмен пленными при посредничестве Турции — важный шаг к прекращению войны. Наши усилия по установлению мира между Россией и Украиной продолжаются. Я хотел бы поблагодарить господина Путина и господина Зеленского за возможность обмена пленными», — заявил Эрдоган.
При этом президент Турции призвал ООН прикладывать больше усилий для решения конфликта на Украине.
Заявления Лондона влекут катастрофические последствия
Посольство РФ в Великобритании призвало критически воспринимать высказывания главы МИД королевства Джеймса Клеверли о дальнейшей поддержке Украины, а также заявления его предшественницы Лиз Трасс, ставшей премьер-министром, с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН о том, что Запад якобы никогда не угрожал России и не посягал на российскую территориальную целостность.
«Они пытаются создать ложное впечатление о Западе, в том числе о Соединённом Королевстве, как о невинной и доброжелательной стороне, которая была застигнута врасплох чрезмерной неспровоцированной реакцией России.
Правда как раз в обратном: на протяжении десятилетий западные страны отчаянно нарушали ключевые принципы неделимой и равной европейской безопасности, продвигая бесконечное расширение НАТО и перемещая военную инфраструктуру всё ближе к границам России», — говорится в сообщении дипмиссии.
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Как отмечают российские дипломаты, высказывания британских чиновников, призванные изобразить удивление и отрицать очевидное, свидетельствуют о намерении Соединённого Королевства и его союзников по НАТО продолжать милитаристскую политику и следовать курсу на конфронтацию, не принимая во внимание катастрофические последствия, которые за этим последуют для народов Украины, Донбасса и остальной Европы.
«Запад с 2014 года поощрял власти в Киеве систематически подавлять и унижать русскоговорящее население Украины, лишая его основных прав.
На востоке страны эта политика вылилась в 8 лет постоянных обстрелов и убийств мирных жителей. Военные преступления всё ещё совершаются украинскими националистами на ежедневной основе», — напомнили представители посольства.