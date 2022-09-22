"Будет понятно, что Донбасс наш": блогер объяснил, что даст референдум дончанам - 22.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220922/1038997817.html
"Будет понятно, что Донбасс наш": блогер объяснил, что даст референдум дончанам
"Будет понятно, что Донбасс наш": блогер объяснил, что даст референдум дончанам - 22.09.2022 Украина.ру
"Будет понятно, что Донбасс наш": блогер объяснил, что даст референдум дончанам
Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью изданию Украина.ру заявил, что если Донбасс будут обстреливать с такой же интенсивностью, что и Крым - это будет настоящее счастье для жителей ЛДНР
2022-09-22T19:30
2022-09-22T19:30
новости
украина
референдум
обстрелы
крым
донбасс
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/11/1038829677_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d6dbf818193623afdb0f611083faaf6c.jpg.webp
После общения с местными жителями, признает блогер, понятно, что не все из них понимают, за что идет война. После того, как регион войдет в состав России, это осознание придёт, уверен он.Сейчас много обсуждается – будут обстрелы после вхождения в состав РФ или не будут, отмечает Гомольский. В пример приводят Белгородскую область и Крым, мол, эти российские регионы тоже обстреливают. Люди не понимают разницы. Если Донбасс будут обстреливать так, как обстреливают Крым - это будет настоящим праздником для их жителей, настоящее счастье. Потому что это несравнимые вещи, добавляет собеседник.Полное интервью с донецким журналистом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220922/1038980338.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/11/1038829677_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8018e4a7086392af22e05b43c17ac2de.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, референдум, обстрелы, крым, донбасс, днр
Новости, Украина, референдум, обстрелы, Крым, Донбасс, ДНР

"Будет понятно, что Донбасс наш": блогер объяснил, что даст референдум дончанам

19:30 22.09.2022
 
Обстрел Горловки 17 сентября
Обстрел Горловки 17 сентября
Читать в
Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью изданию Украина.ру заявил, что если Донбасс будут обстреливать с такой же интенсивностью, что и Крым - это будет настоящее счастье для жителей ЛДНР
После общения с местными жителями, признает блогер, понятно, что не все из них понимают, за что идет война. После того, как регион войдет в состав России, это осознание придёт, уверен он.
Это война за свою уже землю, а не за какие-то, как там выразилась Алла Борисовна Пугачева, "эфемерные цели". Будет уже понятно, что Донбасс наш, это наши люди, и соответственно, людям будет проще как-то в это вклиниться.
Игорь Гомольский
Игорь Гомольский
Донецкий журналист, блогер
Сейчас много обсуждается – будут обстрелы после вхождения в состав РФ или не будут, отмечает Гомольский. В пример приводят Белгородскую область и Крым, мол, эти российские регионы тоже обстреливают. Люди не понимают разницы. Если Донбасс будут обстреливать так, как обстреливают Крым - это будет настоящим праздником для их жителей, настоящее счастье. Потому что это несравнимые вещи, добавляет собеседник.
Полное интервью с донецким журналистом читайте на сайте Украина.ру.
Автобус в Донецке после обстрела ВСУ
13:53
Шесть человек погибли в результате обстрела центра ДонецкаВСУ обстреляли несколько районов Донецка, погибли шесть человек, пострадали еще столько же. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе МЧС ДНР
 
НовостиУкраинареферендумобстрелыКрымДонбассДНР
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:30"Будет понятно, что Донбасс наш": блогер объяснил, что даст референдум дончанам
19:00Обмен пленными. Итоги 22 сентября на Украине
18:18Испанский политик обрушился на Борреля и НАТО
18:05В ЦИК ДНР показали бюллетень для референдума
17:52Эрдоган в роли миротворца, а Макрон только мечтает об этом: что говорили об Украине в мире 22 сентября
17:46Зачем проводятся референдумы, возможное наступление ВСУ. О чём говорили эксперты 22 сентября
17:24Эксперт ответил, пойдут ли “змагары” из ВСУ “освобождать” Белоруссию
17:23"Была неуверенность": донецкий журналист рассказал о настроениях жителей ДНР после событий под Харьковом
17:23Следователи возбудили уголовное дело после обстрела Крытого рынка в Донецке
17:03"Третья мировая начинается": что в Москве и Питере говорят о мобилизации. Видео
16:35Эксперт рассказал о роли Минска в конфликте на Украине
16:09Байден выступил на Генассамблее ООН: переврал слова Путина и не поддержал Зеленского
16:05Через оптимизм и эйфорию до победы. Три точки зрения на референдумы
16:04Удар по Донецку, обмен Медведчука, студентов на фронт. Главное на Украине на 16:00 22 сентября
16:00"Вы же славяне". Почему Польский гарнизон Львова сдал город Красной Армии
15:57Сергей Лущ: Белоруссия прикроет российскую армию на своем направлении
15:55Политолог рассказал, хотят ли белорусы воевать
15:48В Запорожской области начали формировать батальоны добровольцев
15:48Песков назвал ложью сообщения о мобилизации до миллиона россиян
15:28Малек Дудаков о планах Китая и об ускользающем величии Америки
Лента новостейМолния