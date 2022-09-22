https://ukraina.ru/20220922/1038997817.html
"Будет понятно, что Донбасс наш": блогер объяснил, что даст референдум дончанам
"Будет понятно, что Донбасс наш": блогер объяснил, что даст референдум дончанам - 22.09.2022 Украина.ру
"Будет понятно, что Донбасс наш": блогер объяснил, что даст референдум дончанам
Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью изданию Украина.ру заявил, что если Донбасс будут обстреливать с такой же интенсивностью, что и Крым - это будет настоящее счастье для жителей ЛДНР
2022-09-22T19:30
2022-09-22T19:30
2022-09-22T19:30
новости
украина
референдум
обстрелы
крым
донбасс
днр
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После общения с местными жителями, признает блогер, понятно, что не все из них понимают, за что идет война. После того, как регион войдет в состав России, это осознание придёт, уверен он.Сейчас много обсуждается – будут обстрелы после вхождения в состав РФ или не будут, отмечает Гомольский. В пример приводят Белгородскую область и Крым, мол, эти российские регионы тоже обстреливают. Люди не понимают разницы. Если Донбасс будут обстреливать так, как обстреливают Крым - это будет настоящим праздником для их жителей, настоящее счастье. Потому что это несравнимые вещи, добавляет собеседник.Полное интервью с донецким журналистом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220922/1038980338.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, референдум, обстрелы, крым, донбасс, днр
Новости, Украина, референдум, обстрелы, Крым, Донбасс, ДНР
"Будет понятно, что Донбасс наш": блогер объяснил, что даст референдум дончанам
Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью изданию Украина.ру заявил, что если Донбасс будут обстреливать с такой же интенсивностью, что и Крым - это будет настоящее счастье для жителей ЛДНР