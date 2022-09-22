Следователи возбудили уголовное дело после обстрела Крытого рынка в Донецке - 22.09.2022 Украина.ру
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Следователи возбудили уголовное дело после обстрела Крытого рынка в Донецке
Следователи возбудили уголовное дело после обстрела Крытого рынка в Донецке - 22.09.2022 Украина.ру
Следователи возбудили уголовное дело после обстрела Крытого рынка в Донецке
Российские следователи продолжают устанавливать причастных к обстрелам Донецкой Народной Республики. В отношении ряда украинских военнослужащих возбудили уголовные дела, сообщили 22 сентября в пресс-службе СК России
2022-09-22T17:23
2022-09-22T17:23
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донецк
рынок
обстрелы
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Сотрудники Следственного комитета РФ возбудили новые уголовные дела по факту гибели мирных жителей ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск. 22 сентября около полудня неустановленные военнослужащие ВСУ обстреляли Донецк из тяжелой артиллерии. Погибли шесть мирных жителей, шесть пострадали. Днем ранее ВСУ обстреляли города Донецк, Горловка и Макеевка в ДНР. Четверо мирных жителей ранены, повреждены 18 домов и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе больницы. Следователи возбудили уголовные дела по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны" и установили причастных военнослужащих:Сегодня, 22 сентября днем около полудня ВСУ обстреляли Донецк. Украинские снаряды разорвались у входа в здание Крытого рынка, на обочине проезжей части у городской администрации, попали в маршрутный автобус с пассажирами. Погибли шесть человек, пострадали, как уточнили донецкие власти, еще семь человек.
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новости, донецк, рынок, обстрелы, днр
Новости, Донецк, рынок, обстрелы, ДНР

Следователи возбудили уголовное дело после обстрела Крытого рынка в Донецке

17:23 22.09.2022
 
© скриншот, пресс-служба УНМ ДНРКрытый рынок в Донецке после обстрела 22 сентября
Крытый рынок в Донецке после обстрела 22 сентября
© скриншот, пресс-служба УНМ ДНР
Читать в
Российские следователи продолжают устанавливать причастных к обстрелам Донецкой Народной Республики. В отношении ряда украинских военнослужащих возбудили уголовные дела, сообщили 22 сентября в пресс-службе СК России
Сотрудники Следственного комитета РФ возбудили новые уголовные дела по факту гибели мирных жителей ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск. 22 сентября около полудня неустановленные военнослужащие ВСУ обстреляли Донецк из тяжелой артиллерии. Погибли шесть мирных жителей, шесть пострадали.
"СК России продолжает устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения", - сообщили в СК.
Днем ранее ВСУ обстреляли города Донецк, Горловка и Макеевка в ДНР. Четверо мирных жителей ранены, повреждены 18 домов и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе больницы. Следователи возбудили уголовные дела по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны" и установили причастных военнослужащих:
  • 30 отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Зиневича, Николая Переступняка,
  • 54 отдельной механизированной бригады ВСУ Алексея Майстренко, А. Голенко
  • 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука, Александра Бондаренко, Мирослава Верхового, Артема Пучкова, Геннадия Бойко и иных военнослужащих ВСУ.
Сегодня, 22 сентября днем около полудня ВСУ обстреляли Донецк. Украинские снаряды разорвались у входа в здание Крытого рынка, на обочине проезжей части у городской администрации, попали в маршрутный автобус с пассажирами. Погибли шесть человек, пострадали, как уточнили донецкие власти, еще семь человек.
Автобус в Донецке после обстрела ВСУ
13:53
Шесть человек погибли в результате обстрела центра ДонецкаВСУ обстреляли несколько районов Донецка, погибли шесть человек, пострадали еще столько же. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе МЧС ДНР
 
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