https://ukraina.ru/20220922/1038997374.html

Следователи возбудили уголовное дело после обстрела Крытого рынка в Донецке

Следователи возбудили уголовное дело после обстрела Крытого рынка в Донецке - 22.09.2022 Украина.ру

Следователи возбудили уголовное дело после обстрела Крытого рынка в Донецке

Российские следователи продолжают устанавливать причастных к обстрелам Донецкой Народной Республики. В отношении ряда украинских военнослужащих возбудили уголовные дела, сообщили 22 сентября в пресс-службе СК России

2022-09-22T17:23

2022-09-22T17:23

2022-09-22T17:23

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Сотрудники Следственного комитета РФ возбудили новые уголовные дела по факту гибели мирных жителей ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск. 22 сентября около полудня неустановленные военнослужащие ВСУ обстреляли Донецк из тяжелой артиллерии. Погибли шесть мирных жителей, шесть пострадали. Днем ранее ВСУ обстреляли города Донецк, Горловка и Макеевка в ДНР. Четверо мирных жителей ранены, повреждены 18 домов и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе больницы. Следователи возбудили уголовные дела по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны" и установили причастных военнослужащих:Сегодня, 22 сентября днем около полудня ВСУ обстреляли Донецк. Украинские снаряды разорвались у входа в здание Крытого рынка, на обочине проезжей части у городской администрации, попали в маршрутный автобус с пассажирами. Погибли шесть человек, пострадали, как уточнили донецкие власти, еще семь человек.

https://ukraina.ru/20220922/1038980338.html

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новости, донецк, рынок, обстрелы, днр