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"Третья мировая начинается": что в Москве и Питере говорят о мобилизации. Видео
"Третья мировая начинается": что в Москве и Питере говорят о мобилизации. Видео - 22.09.2022 Украина.ру
"Третья мировая начинается": что в Москве и Питере говорят о мобилизации. Видео
Что жители Москвы и Санкт-Петербурга говорят о частичной мобилизации? Как они к ней относятся, считают ли этот шаг необходимым и готовы ли сами пойти по призыву? Ответы, вероятно, вас удивят.
2022-09-22T17:03
2022-09-22T17:03
2022-09-22T17:03
видео
мобилизация
опрос
москва
санкт-петербург
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Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель – денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины. Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения. О намерении провести референдумы по вопросу вхождения в состав России заявили в ДНР, в ЛНР, а также в Запорожской и в Херсонской областях. Голосование на освобожденных территориях пройдёт с 23 по 27 сентября. Президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация сделает всё, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдума, и поддержит решение жителей этих территорий. Видео: RUPTLY
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, мобилизация, опрос, москва, санкт-петербург, видео
"Третья мировая начинается": что в Москве и Питере говорят о мобилизации. Видео
Что жители Москвы и Санкт-Петербурга говорят о частичной мобилизации? Как они к ней относятся, считают ли этот шаг необходимым и готовы ли сами пойти по призыву? Ответы, вероятно, вас удивят.
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель – денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины. Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
О намерении провести референдумы по вопросу вхождения в состав России заявили в ДНР, в ЛНР, а также в Запорожской и в Херсонской областях. Голосование на освобожденных территориях пройдёт с 23 по 27 сентября. Президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация сделает всё, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдума, и поддержит решение жителей этих территорий.