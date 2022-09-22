https://ukraina.ru/20220922/1038993357.html

Удар по Донецку, обмен Медведчука, студентов на фронт. Главное на Украине на 16:00 22 сентября

Удар по Донецку, обмен Медведчука, студентов на фронт. Главное на Украине на 16:00 22 сентября - 22.09.2022 Украина.ру

Удар по Донецку, обмен Медведчука, студентов на фронт. Главное на Украине на 16:00 22 сентября

Украина нанесла удар по мирным жителям Донецка, погибло шесть человек, в том числе один подросток. Глава ДНР Денис Пушилин подтвердил обмен украинского политика Виктора Медведчука. Украина закрыла границы для студентов, учащихся в зарубежных вузах

2022-09-22T16:04

2022-09-22T16:04

2022-09-22T16:10

эксклюзив

хроники

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Об ударе по Донецку сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в 12:17.«Внимание! Центр Донецка под интенсивным обстрелом со стороны украинских фашистов. Под обстрелами Ворошиловский, Киевский и Калининский районы. Зафиксировано попадание во вход здания Крытого рынка, сообщается о прилетах в районе "Скай сити". Огонь ведется из тяжёлой артиллерии калибром 155 мм. Обстрел продолжается. Будьте осторожны. Не выходите на улицу без лишней необходимости», — написал он у себя в телеграм-канале.Тем временем в других СМИ начали появляться кадры с мест обстрелов.«Жуткие кадры результата обстрела украинскими карателями центра Донецка. Людям с ранимой психикой и слабыми нервами лучше не смотреть. Трупы, лужи крови у Крытого рынка. Количество погибших и раненых еще не установлено. Обстрел Донецка продолжается", - подписал одно из видео военного корреспондента Юрия Котенка телеграм-канал "Донбасс решает".Сам Котенок у себя в телеграм-канале выложил и другие видео и фото с места трагедии."При ударе ВСУ по центру Донецка погибло как минимум пять человек. Много раненых, в т.ч. очень тяжёлых. UPS: Шесть убитых, среди них — 14-летняя девочка", - подписал он одно из видео.Информацию о шести погибших подтвердил мэр Донецка Кулемзин. При этом Telegram-канал "Донбасс решает" несколько минут спустя сообщил, что погибший 14-летний подросток — мальчик."Врач достал из кармана мобильный телефон и сообщил родителям, что их сын погиб", - цитировал канал своего корреспондента.Как отмечается, подросток ехал в маршрутке №38, которая и попала под обстрел. Позже появилось видео этого момента.Кроме того, канал "Донбасс решает" процитировал одну из женщин, которой повезло выжить при обстреле."Первый удар пришелся в купольную часть рынка. Очень испугалась, упала на колени. Потом мы побежали прятаться. Пока сидим в подземном переходе и никуда не выходим", - рассказала торговка цветами Лариса.Телеканал "Звезда" опубликовал видео c плачущей от счастья женщиной, чей муж опоздал на попавшую под обстрел маршрутку."В благодарность за пленных, которых вылечили, одели и даже откормили, Киев нанёс очередной удар по гражданским объектам Донецка. И вновь убитые, вновь раненые. Снова кровь течёт по асфальту. Это варвары. Наглые и вконец оскотинившиеся варвары", - прокомментировал удар по Донецку живущий в городе журналист Игорь Гомольский.Как сообщил корреспондент РИА Новости, одним из первых на место удара ВСУ прибыли следователи Следственного комитета РФ.Украинские СМИ остались верны себе, заявив о "самообстреле". Примечательно, что некоторые из украинских массмедиа кадрами из Донецка проиллюстрировали информацию о взрывах в Мелитополе.Обмен МедведчукаГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прояснил подробности обмена пленными, состоявшегося накануне."Завершился обмен пленными с украинским режимом, были освобождены 56 человек, 55 - военнослужащие, пятеро из них — из Донбасса. Это Завальный Андрей Николаевич, Могилевич Дмитрий Владимирович, Губанов Андрей Александрович, Жевнеренко Игорь Валентинович, это рядовые из ДНР, и Мищенко Андрей Андреевич, это ефрейтор из ЛНР. Оставшиеся военнослужащие это военнослужащие Российской Федерации. Это ребята, которые рисковали своей жизнью, своим здоровьем, освобождая Донбасс, и наш долг был сделать все возможное, чтобы их освободить", - рассказал Пушилин.При этом он заявил, что 56-й обмененный — это украинский политик Виктор Медведчук."Освобожден из плена был Виктор Медведчук. Только на моих глазах в рамках минского процесса, вне его при участии Виктора Медведчука было освобождено более тысячи наших ребят, которые бы просто не выжили с учетом тех условий, в которых они содержались - по сути, это застенки гестапо", - отметил Пушилин.Он пояснил принцип обмена с Украиной."Наша задача была в кратчайшие сроки вернуть как можно большее количество наших ребят. Поэтому мы были готовы пойти и на такую цену - мы отдали 215 человек, часть из них - представители нацбатов, это военные преступники", - отметил глава ДНР.Ранее Пушилин подписал указ об обмене пленными с Украиной. В результате были освобождены из плена 55 военнослужащих ВС РФ, ДНР и ЛНР. Украине были переданы 215 человек, среди которых "азовцы"* в том числе и командир полка Денис Прокопенко, известный под позывным "Редис".Студентов под ружьёУкраина закрыла выезд для обучающихся за границей граждан. Соответствующее заявление сделал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в интервью "Интерфакс-Украина"."Ранее, еще в марте, решением высшего военного руководства Украины было рассмотрено предоставление возможности продолжить обучение тем студентам, которые уже учились до 24 февраля, и пограничники выполняли эту норму. Однако в последнее время мы видим очень много спекуляций, когда массово подделывают документы якобы об обучении в иностранных вузах. Только в течение июля-августа мы обнаружили около 600 таких документов. Поэтому по решению высшего военного руководства было принято очередное решение отказать такой категории в праве пересечения границы", - заявил Демченко.Он уточнил, что это решение было принято 14 сентября. Также Демченко напомнил, что мужчинам-украинцам от 18 до 60 лет в целом ограничен выезд за пределы Украины.По словам Демченко, есть исключения, прописанные в постановлении правительства №57, которое предусматривает правила пересечения границы гражданами Украины в период военного положения, но категории студентов среди них нет.* - запрещённая в РФ террористическая организация

https://ukraina.ru/20220922/1038973499.html

https://ukraina.ru/20220922/1038966267.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники