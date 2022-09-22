https://ukraina.ru/20220922/1038990329.html

Через оптимизм и эйфорию до победы. Три точки зрения на референдумы

Через оптимизм и эйфорию до победы. Три точки зрения на референдумы - 22.09.2022 Украина.ру

Через оптимизм и эйфорию до победы. Три точки зрения на референдумы

Как и следовало ожидать, точки зрения на референдум 23-27 сентября 2022 года в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях разбежались в разные стороны и на самих... Украина.ру, 22.09.2022

2022-09-22T16:05

2022-09-22T16:05

2022-09-22T16:05

эксклюзив

владимир скачко

украина

референдум

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Как и следовало ожидать, точки зрения на референдум 23-27 сентября 2022 года в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях разбежались в разные стороны и на самих этих территориях, и, разумеется, в остальной Украине, которая еще пребывает под властью неонацистов режима президента Владимира Зеленского.Но если собрать все оттенки мнений, проанализировать и попытаться синтезировать некое обобщение по группам взглядов, то таких точек зрения получается всего три. Но все они вольно или невольно сводятся к одному – после проведения референдумом и – тем более! – после присоединения этих территорий к России остальной Украине будет непросто. Даже очень непросто, вплоть до исчезновения с карты мира.Впрочем, по порядку. Во-первых, очень обрадовались -- назовем их условно -- оптимисты, которые уверены, что объявленный референдум, его итоги и присоединение части Украины к России вызовет у режима Зеленского и его западных кураторов вполне законный испуг. Даже ужас, летящий на крыльях не ночи, а российских бомбардировщиков. И они, стараясь сохранить оставшуюся территорию страны от спецвоенной операции (СВО), которая может перерасти в войну, в которой Украина проиграет все, пойдут на удовлетворение всех требований Москвы. Если Москва согласится, конечно. И тогда правящий ныне режим или будет сменен, или его вынудят проводить в той или иной степени денацификацию и демилитаризацию, чтобы не помышлять о вступлении в НАТО и вернуть себе внеблоковый нейтральный статус. И чтобы были соблюдены гарантии безопасности России на ее западных рубежах.Если честно, то такие надежды сегодня кажутся завиральными и мало реализуемыми, так как режим пребывает в эйфории от "контрнаступа" и уверен, что победит "орков Кремля" и "наваляет лично Путину". Это у них две такие голубые мечты на которые почему-то не обращают внимания придворные психиатры.Во-вторых, это условные прагматики-реалисты, которые радуются, что референдум наконец-то назначен. По принципу "лучше ужасный конец, нежели ужас без конца". Эти уверены, что после референдумов и имплементации их итогов режим неонацистов Зеленского с подачи и на деньги западных кураторов не сдастся, а продолжит задирать и Россию, и ее новые приобретения. Не говоря уже о Крыме, который зелебобики только собираются обстреливать еще более интенсивно, если Запад даст им ракеты на 300 километров дальности.И тогда, по мнению этих людей, Россия доведет СВО или войну до победного конца и сотрет режим Зеленского в пух и прах. И или вообще уничтожит украинскую государственность, или сохранит ее в каком-то виде на какой-то части оставшейся территории, но уже переформатированной и перезагруженной на антифашистской и антинацистской основе. Со всеми результатами, вытекающими их денацификации и, частично, демилитаризации.Этот вариант выглядит более-менее реалистичным, так как понятно же, что существование непереформатированной Украины, живущей на западные деньги и получающей от Запада оружие – это только отложенная война. Отодвинутая, возможно, по времени в будущее. Потому что если Украину по-прежнему будут программировать, как "АнтиРоссию", то она и будет агрессивным государством, постоянно угрожающим России. А России — это зачем, если она уже ведет войну? Правильно. Незачем, и войну нужно заканчивать капитуляцией врага. А чтобы у России все это получилось, она параллельно референдуму объявила о частичной мобилизации. Чтобы 300 тысяч новых бойцов отправить в зону СВО и наконец восстановить там баланс сил. В свою пользу, разумеется.И наконец, в-третьих, это реакция упоротых патриотов, заряженных и зараженных бациллами русофобии и украинского неонацизма. После оглашения сроков референдума и решения о его проведения они поняли: если эти земли станут частью России, то нанесение ударов по ним – это казус белли (повод для войны). И, следовательно, режиму Зеленского в этом случае останется только или побеждать Россию, или до конца гибнуть под ее ракетами и бомбами.Но потом пропагандисты и агитаторы из ЦИПсО очень быстро подкинули обществу совсем другое объяснение: мол, объявление даже не так референдума, как частичной мобилизации в обществе – это очередной признак слабости России и признание ею поражения в СВО. В результате успешно проведенного ВСУ "контрнаступа" в Харьковской области и обещающего обязательные успехи на других участках фронта.Точно так же, как ранее укры-неонацисты объясняли всем своим кураторам, что успех контрнаступления – это результат западных поставок оружия Украине. И сигнал, что оружие работает на этот успех, а значит, Запад должен посылать смерть еще и еще.В Украине в припадке эйфории даже позволили открыть "Макдональдсы" (правда, в Киеве только на левом берегу Днепра, где кажется безопаснее) и вернули развлекательные программы в сетку телевещания.Так ведут себя банальные и тривиальные уличные гопники воспринимают твою вежливость и сдержанность за признак твоей же слабости и своей силы и наглеют до беспредельной борзости. Они верят в свою победу, не особо вдаваясь в мотивы чужой сдержанности и даже того, что будет, если последует ответка.Они не хотят понимать, что силы СВО не могли дальше развивать наступление на ВСУ, так как пропорция – 1 к 5 -- складывалась не в их пользу. А вот сейчас, когда пройдет частичная мобилизация и 300 тысяч новых солдат, пройди обучение и приобретя навыки боевого слаживания, окажется на фронтах СВО со всем новым оружием, которым их снабдит Россия, то все изменится. Ну, скажем чуть осторожнее, может и должно измениться в пользу союзных сил, и тогда Украина, как говорил Давид Гоцман в сериале "Ликвидация", хлебнет ситечком по полной программе. Ну и западные инструкторы, и наставники, разумеется, тоже.И что же в сухом остатке по большому гамбургскому счету, как говорится? В силу указанных сложившихся настроений возможны разночтения, торможения и даже отступления от генеральной линии истории, но, как уже было сказано выше, впереди "боввание" (в переводе с украинского – брезжит) один результат – Украина по-любому проиграет (может проиграть) эту войну. Если не в результате этой СВО, то в недалеком будущем, если продолжит свою агрессивную русофобскую политику. А значит, она может прекратить свое существование на этой планете вместе с упоротыми патриотами вместе.И дело тут не только в том, что я так хочу (а я так хочу). Просто у России нет другого выхода, как победить. Речь ведь идет о ее выживании. А ее президент Владимир Путин, который уже сказал, что поможет в проведении референдума и признает его результаты (то есть возьмет указанные территории в состав совей страны), уже высказал свою точку зрения на планы Запада покорить и уничтожить Россию: "А зачем нам такой мир, если там не будет России?".Уверен, что хитрый и прагматичный Запада помнит эти слова. И эта память – тоже не в пользу Украины и ее неонацистов-патриотов.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20220922/1038981861.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

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эксклюзив, владимир скачко, украина, референдум