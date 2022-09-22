Песков назвал ложью сообщения о мобилизации до миллиона россиян - 22.09.2022 Украина.ру
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Песков назвал ложью сообщения о мобилизации до миллиона россиян
Песков назвал ложью сообщения о мобилизации до миллиона россиян - 22.09.2022 Украина.ру
Песков назвал ложью сообщения о мобилизации до миллиона россиян
Публикации о призыве на военную службу по мобилизации до одного миллиона человек не соответствуют действительности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их ложью, сообщают журналисты РИА Новости
2022-09-22T15:48
2022-09-22T15:48
новости
песков
мобилизация
россия
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что в России планируют мобилизовать до миллиона человек на военную службу. Ранее в СМИ обратили внимание на неопубликованный седьмой пункт указа президента России Владимира Путина о частичной мобилизации. Дмитрий Песков заявил, что этот пункт предназначен для служебного пользования, и он не может его раскрыть.
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новости, песков, мобилизация, россия
Новости, Песков, мобилизация, Россия

Песков назвал ложью сообщения о мобилизации до миллиона россиян

15:48 22.09.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента РФ В. Путина
Ежегодная пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Публикации о призыве на военную службу по мобилизации до одного миллиона человек не соответствуют действительности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их ложью, сообщают журналисты РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что в России планируют мобилизовать до миллиона человек на военную службу.
"Это ложь", - сказал Песков.
Ранее в СМИ обратили внимание на неопубликованный седьмой пункт указа президента России Владимира Путина о частичной мобилизации. Дмитрий Песков заявил, что этот пункт предназначен для служебного пользования, и он не может его раскрыть.
Президент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 09:48
Шойгу назвал точное число людей, которые попадут под частичную мобилизациюПо указу президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации будут призваны 300 000 резервистов, заявил 21 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу
 
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