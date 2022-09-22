https://ukraina.ru/20220922/1038990190.html

Песков назвал ложью сообщения о мобилизации до миллиона россиян

Песков назвал ложью сообщения о мобилизации до миллиона россиян - 22.09.2022 Украина.ру

Песков назвал ложью сообщения о мобилизации до миллиона россиян

Публикации о призыве на военную службу по мобилизации до одного миллиона человек не соответствуют действительности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их ложью, сообщают журналисты РИА Новости

2022-09-22T15:48

2022-09-22T15:48

2022-09-22T15:48

новости

песков

мобилизация

россия

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что в России планируют мобилизовать до миллиона человек на военную службу. Ранее в СМИ обратили внимание на неопубликованный седьмой пункт указа президента России Владимира Путина о частичной мобилизации. Дмитрий Песков заявил, что этот пункт предназначен для служебного пользования, и он не может его раскрыть.

https://ukraina.ru/20220921/1038926051.html

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новости, песков, мобилизация, россия