https://ukraina.ru/20220922/1038990190.html
Песков назвал ложью сообщения о мобилизации до миллиона россиян
Песков назвал ложью сообщения о мобилизации до миллиона россиян - 22.09.2022 Украина.ру
Песков назвал ложью сообщения о мобилизации до миллиона россиян
Публикации о призыве на военную службу по мобилизации до одного миллиона человек не соответствуют действительности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их ложью, сообщают журналисты РИА Новости
2022-09-22T15:48
2022-09-22T15:48
2022-09-22T15:48
новости
песков
мобилизация
россия
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что в России планируют мобилизовать до миллиона человек на военную службу. Ранее в СМИ обратили внимание на неопубликованный седьмой пункт указа президента России Владимира Путина о частичной мобилизации. Дмитрий Песков заявил, что этот пункт предназначен для служебного пользования, и он не может его раскрыть.
https://ukraina.ru/20220921/1038926051.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, песков, мобилизация, россия
Новости, Песков, мобилизация, Россия
Песков назвал ложью сообщения о мобилизации до миллиона россиян
Публикации о призыве на военную службу по мобилизации до одного миллиона человек не соответствуют действительности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их ложью, сообщают журналисты РИА Новости