В Запорожской области начали формировать батальоны добровольцев - 22.09.2022 Украина.ру
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В Запорожской области начали формировать батальоны добровольцев
В Запорожской области начали формировать батальоны добровольцев - 22.09.2022 Украина.ру
В Запорожской области начали формировать батальоны добровольцев
В освобожденной части Запорожской области начали формировать батальоны добровольцев. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий
2022-09-22T15:48
2022-09-22T15:48
новости
батальоны
добровольцы
запорожская область
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В Запорожской области начал работать центр по приему заявлений местных жителей о приеме на военную службу. Всех добровольцев приравняют к военнослужащим Вооруженных сил России, добавил Балицкий. "Я знаю, что многие жители освобожденной Запорожской области уже воюют и защищают рубежи, в том числе и нашей области, от украинского нацизма в составе Вооруженных сил Российской Федерации", - сказал Балицкий.Балицкий призвал запорожцев быть ответственными и патриотичными, записываться добровольцами и вместе защищать свою землю от украинского нацизма.
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новости, батальоны, добровольцы, запорожская область
Новости, батальоны, добровольцы, Запорожская область

В Запорожской области начали формировать батальоны добровольцев

15:48 22.09.2022
 
© скриншотДобровольцы Запорожской области идут записываться на военную службу
Добровольцы Запорожской области идут записываться на военную службу
© скриншот
Читать в
В освобожденной части Запорожской области начали формировать батальоны добровольцев. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий
В Запорожской области начал работать центр по приему заявлений местных жителей о приеме на военную службу. Всех добровольцев приравняют к военнослужащим Вооруженных сил России, добавил Балицкий.
"Я знаю, что многие жители освобожденной Запорожской области уже воюют и защищают рубежи, в том числе и нашей области, от украинского нацизма в составе Вооруженных сил Российской Федерации", - сказал Балицкий.
Балицкий призвал запорожцев быть ответственными и патриотичными, записываться добровольцами и вместе защищать свою землю от украинского нацизма.
Открытие фотовыставки, посвященной годовщине воссоединения Крыма с Россией, в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
4 сентября, 04:30
Крымские чиновники сбросили пиджаки и стали добровольцами в спецоперации - Владимир Константинов Очень важно, чтобы семьи наших героев знали: общество их не бросило и готово к участию, что важно — не на формальном уровне, речь идёт не о положенных выплатах, а о повседневной заботе, заявил Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру.
 
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