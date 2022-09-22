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В Запорожской области начали формировать батальоны добровольцев

В Запорожской области начали формировать батальоны добровольцев - 22.09.2022 Украина.ру

В Запорожской области начали формировать батальоны добровольцев

В освобожденной части Запорожской области начали формировать батальоны добровольцев. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий

2022-09-22T15:48

2022-09-22T15:48

2022-09-22T15:48

новости

батальоны

добровольцы

запорожская область

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В Запорожской области начал работать центр по приему заявлений местных жителей о приеме на военную службу. Всех добровольцев приравняют к военнослужащим Вооруженных сил России, добавил Балицкий. "Я знаю, что многие жители освобожденной Запорожской области уже воюют и защищают рубежи, в том числе и нашей области, от украинского нацизма в составе Вооруженных сил Российской Федерации", - сказал Балицкий.Балицкий призвал запорожцев быть ответственными и патриотичными, записываться добровольцами и вместе защищать свою землю от украинского нацизма.

https://ukraina.ru/20220904/1038421377.html

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новости, батальоны, добровольцы, запорожская область