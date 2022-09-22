В Запорожской области начали формировать батальоны добровольцев
В освобожденной части Запорожской области начали формировать батальоны добровольцев. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий
В Запорожской области начал работать центр по приему заявлений местных жителей о приеме на военную службу. Всех добровольцев приравняют к военнослужащим Вооруженных сил России, добавил Балицкий.
"Я знаю, что многие жители освобожденной Запорожской области уже воюют и защищают рубежи, в том числе и нашей области, от украинского нацизма в составе Вооруженных сил Российской Федерации", - сказал Балицкий.
Балицкий призвал запорожцев быть ответственными и патриотичными, записываться добровольцами и вместе защищать свою землю от украинского нацизма.
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