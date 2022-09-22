Полковник Макгрегор: Россия может позволить себе быть терпеливой на Украине
15:25 22.09.2022 (обновлено: 15:28 22.09.2022)
России не обязательно спешить в решении своих вопросов в ходе конфликта на Украине, поскольку время работает на неё. Такое мнение высказал бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор в статье, опубликованной 22 сентября изданием The American Conservative
В настоящее время Россия контролирует территорию Украины, производящую большую часть ВВП страны, замечает автор.
На момент написания этой статьи кажется очевидным, что Москва закончит свою работу в Донбассе, а затем обратит своё внимание на взятие Одессы, русского города, который стал свидетелем ужасных зверств, совершённых украинскими силами против российских граждан в 2014 году (автор заблуждается, большинство пострадавших в ходе уличных столкновений 2 мая 2014 г. в Одессе были гражданами Украины – ред.)
Военные киевского режима несут большие потери в приносящих минимальные результаты и имеющих, в основном, пропагандистское значение контратаках.
16 сентября, 05:15"В расчете на снарядный голод": эксперт рассказал, какой ценой Зеленский толкает своих солдат на ХерсонВоенный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру заявил, что основная задача ВСУ на Херсонском участке фронта — измотать российские войска, расположенные между реками Днепр и Ингулец
Китай, Саудовская Аравия и Индия покупают российскую нефть за рубли. Санкции наносят больше ущерба европейским союзникам США, чем России. У Москвы нет причин спешить, делает вывод Макгрегор.