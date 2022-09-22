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Полковник Макгрегор: Россия может позволить себе быть терпеливой на Украине

Полковник Макгрегор: Россия может позволить себе быть терпеливой на Украине - 22.09.2022 Украина.ру

Полковник Макгрегор: Россия может позволить себе быть терпеливой на Украине

России не обязательно спешить в решении своих вопросов в ходе конфликта на Украине, поскольку время работает на неё. Такое мнение высказал бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор в статье, опубликованной 22 сентября изданием The American Conservative

2022-09-22T15:25

2022-09-22T15:25

2022-09-22T15:28

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В настоящее время Россия контролирует территорию Украины, производящую большую часть ВВП страны, замечает автор.Военные киевского режима несут большие потери в приносящих минимальные результаты и имеющих, в основном, пропагандистское значение контратаках. Китай, Саудовская Аравия и Индия покупают российскую нефть за рубли. Санкции наносят больше ущерба европейским союзникам США, чем России. У Москвы нет причин спешить, делает вывод Макгрегор.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, сша, сми, донбасс, одесса