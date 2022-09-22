Полковник Макгрегор: Россия может позволить себе быть терпеливой на Украине - 22.09.2022 Украина.ру
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Полковник Макгрегор: Россия может позволить себе быть терпеливой на Украине
Полковник Макгрегор: Россия может позволить себе быть терпеливой на Украине - 22.09.2022 Украина.ру
Полковник Макгрегор: Россия может позволить себе быть терпеливой на Украине
России не обязательно спешить в решении своих вопросов в ходе конфликта на Украине, поскольку время работает на неё. Такое мнение высказал бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор в статье, опубликованной 22 сентября изданием The American Conservative
2022-09-22T15:25
2022-09-22T15:28
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В настоящее время Россия контролирует территорию Украины, производящую большую часть ВВП страны, замечает автор.Военные киевского режима несут большие потери в приносящих минимальные результаты и имеющих, в основном, пропагандистское значение контратаках. Китай, Саудовская Аравия и Индия покупают российскую нефть за рубли. Санкции наносят больше ущерба европейским союзникам США, чем России. У Москвы нет причин спешить, делает вывод Макгрегор.
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Новости, Спецоперация, США, СМИ, Донбасс, Одесса

Полковник Макгрегор: Россия может позволить себе быть терпеливой на Украине

15:25 22.09.2022 (обновлено: 15:28 22.09.2022)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРСЗО "Град" НМ ДНР в районе села Новотроицкое
РСЗО Град НМ ДНР в районе села Новотроицкое - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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России не обязательно спешить в решении своих вопросов в ходе конфликта на Украине, поскольку время работает на неё. Такое мнение высказал бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор в статье, опубликованной 22 сентября изданием The American Conservative
В настоящее время Россия контролирует территорию Украины, производящую большую часть ВВП страны, замечает автор.

На момент написания этой статьи кажется очевидным, что Москва закончит свою работу в Донбассе, а затем обратит своё внимание на взятие Одессы, русского города, который стал свидетелем ужасных зверств, совершённых украинскими силами против российских граждан в 2014 году (автор заблуждается, большинство пострадавших в ходе уличных столкновений 2 мая 2014 г. в Одессе были гражданами Украины – ред.)

Дуглас Макгрегор
Бывший советник министра обороны США
Военные киевского режима несут большие потери в приносящих минимальные результаты и имеющих, в основном, пропагандистское значение контратаках.
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Китай, Саудовская Аравия и Индия покупают российскую нефть за рубли. Санкции наносят больше ущерба европейским союзникам США, чем России. У Москвы нет причин спешить, делает вывод Макгрегор.
 
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