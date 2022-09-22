https://ukraina.ru/20220922/1038985437.html
"Мобилизоваться и показать "кузькину маму": Козин о противодействии НАТО и суде над Зеленским
"Мобилизоваться и показать "кузькину маму": Козин о противодействии НАТО и суде над Зеленским - 22.09.2022 Украина.ру
"Мобилизоваться и показать "кузькину маму": Козин о противодействии НАТО и суде над Зеленским
Член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин в эфире Украина.ру рассказал о том, как и кому поможет мобилизация в России, чего ждать от США, НАТО... Украина.ру, 22.09.2022
2022-09-22T15:11
2022-09-22T15:11
2022-09-22T15:11
видео
мобилизация
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Член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин в эфире Украина.ру рассказал о том, как и кому поможет мобилизация в России, чего ждать от США, НАТО и Украины, а также о том, насколько близко мир подошел к черте глобального конфликта:00:30 – Мобилизация в России: опасения и нюансы;07:41 – Дальнейшие действия США и НАТО;13:02 – Интенсивность боевых действий;19:45 – Вероятность глобального конфликта
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, мобилизация, видео
Член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин в эфире Украина.ру рассказал о том, как и кому поможет мобилизация в России, чего ждать от США, НАТО и Украины, а также о том, насколько близко мир подошел к черте глобального конфликта:
00:30 – Мобилизация в России: опасения и нюансы;
07:41 – Дальнейшие действия США и НАТО;
13:02 – Интенсивность боевых действий;
19:45 – Вероятность глобального конфликта