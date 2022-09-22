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В Курской области на электроподстанцию с воздуха сбросили взрывное устройство
В Курской области на электроподстанцию с воздуха сбросили взрывное устройство - 22.09.2022 Украина.ру
В Курской области на электроподстанцию с воздуха сбросили взрывное устройство
В Курской области на электроподстанцию с воздуха сбросили взрывное устройство. Об этом 22 сентября сообщил губернатор региона Роман Старовойт
2022-09-22T14:54
2022-09-22T14:54
2022-09-22T14:56
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Взрывное устройство сбросили с воздуха на электроподстанцию в городе Суджа. В результате взрыва произошло возгорание, из строя выведен трансформатор. "Возгорание было оперативно ликвидировано, перебоев с подачей электроэнергии не допущено", - сообщил Старовойт.В Курской области продлили "желтый" уровень террористической угрозы до 7 октября.
https://ukraina.ru/20220922/1038965588.html
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новости, курская область, электроподстанции, устройство, граница
Новости, Курская область, электроподстанции, устройство, граница
В Курской области на электроподстанцию с воздуха сбросили взрывное устройство
14:54 22.09.2022 (обновлено: 14:56 22.09.2022)
В Курской области на электроподстанцию с воздуха сбросили взрывное устройство. Об этом 22 сентября сообщил губернатор региона Роман Старовойт