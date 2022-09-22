https://ukraina.ru/20220922/1038983056.html

В Курской области на электроподстанцию с воздуха сбросили взрывное устройство

В Курской области на электроподстанцию с воздуха сбросили взрывное устройство - 22.09.2022 Украина.ру

В Курской области на электроподстанцию с воздуха сбросили взрывное устройство

В Курской области на электроподстанцию с воздуха сбросили взрывное устройство. Об этом 22 сентября сообщил губернатор региона Роман Старовойт

2022-09-22T14:54

2022-09-22T14:54

2022-09-22T14:56

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Взрывное устройство сбросили с воздуха на электроподстанцию в городе Суджа. В результате взрыва произошло возгорание, из строя выведен трансформатор. "Возгорание было оперативно ликвидировано, перебоев с подачей электроэнергии не допущено", - сообщил Старовойт.В Курской области продлили "желтый" уровень террористической угрозы до 7 октября.

https://ukraina.ru/20220922/1038965588.html

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новости, курская область, электроподстанции, устройство, граница