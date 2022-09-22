В Курской области на электроподстанцию с воздуха сбросили взрывное устройство - 22.09.2022 Украина.ру
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В Курской области на электроподстанцию с воздуха сбросили взрывное устройство
В Курской области на электроподстанцию с воздуха сбросили взрывное устройство - 22.09.2022 Украина.ру
В Курской области на электроподстанцию с воздуха сбросили взрывное устройство
В Курской области на электроподстанцию с воздуха сбросили взрывное устройство. Об этом 22 сентября сообщил губернатор региона Роман Старовойт
2022-09-22T14:54
2022-09-22T14:56
новости
курская область
электроподстанции
устройство
граница
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Взрывное устройство сбросили с воздуха на электроподстанцию в городе Суджа. В результате взрыва произошло возгорание, из строя выведен трансформатор. "Возгорание было оперативно ликвидировано, перебоев с подачей электроэнергии не допущено", - сообщил Старовойт.В Курской области продлили "желтый" уровень террористической угрозы до 7 октября.
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новости, курская область, электроподстанции, устройство, граница
Новости, Курская область, электроподстанции, устройство, граница

В Курской области на электроподстанцию с воздуха сбросили взрывное устройство

14:54 22.09.2022 (обновлено: 14:56 22.09.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНовая подстанция 330 кВ "Ржевская"
Новая подстанция 330 кВ Ржевская - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости . Алексей Даничев
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В Курской области на электроподстанцию с воздуха сбросили взрывное устройство. Об этом 22 сентября сообщил губернатор региона Роман Старовойт
Взрывное устройство сбросили с воздуха на электроподстанцию в городе Суджа. В результате взрыва произошло возгорание, из строя выведен трансформатор.
"Возгорание было оперативно ликвидировано, перебоев с подачей электроэнергии не допущено", - сообщил Старовойт.
В Курской области продлили "желтый" уровень террористической угрозы до 7 октября.
Поселок Теткино в Курской области после обстрела ВСУ
10:05
В Курской области продлили действие "желтого" уровня террористической опасностиДействие "желтого" уровня террористической опасности в Курской области продлили на 7 суток. Об этом 22 сентября сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале
 
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