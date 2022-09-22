В Херсонской области зарегистрировали 750 тысяч избирателей на референдуме - 22.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220922/1038981691.html
В Херсонской области зарегистрировали 750 тысяч избирателей на референдуме
В Херсонской области зарегистрировали 750 тысяч избирателей на референдуме - 22.09.2022 Украина.ру
В Херсонской области зарегистрировали 750 тысяч избирателей на референдуме
Власти Херсонской области завершили подготовку к референдуму. Избирательные комиссии сформированы, составлены списки избирателей, напечатаны бюллетени. Об этом 22 сентября рассказала глава ЦИК региона Марина Захарова, сообщили в местной администрации
2022-09-22T14:18
2022-09-22T14:18
новости
референдум
херсонская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/16/1038981556_0:0:1400:788_1920x0_80_0_0_4d5b875da9434629e8a4e23c35c45ca9.png
В Херсонской области зарегистрировали 750 тысяч избирателей, которые могут принять участие в референдуме о вхождении региона в состав России. Референдум состоится с 23 по 27 сентября: первые три дня голосовать будут на дому, в последний день - на стационарных участках. Текст бюллетеней составлен на русском и украинском языках. Избирателям предлагают ответить на один вопрос: "Вы за выход Херсонской области из состава Украины, образования Херсонской областью самостоятельного государства и вхождения его в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?".Формулировка вопроса соответствует нормам международного права, Уставу ООН и Всеобщей декларации прав человека, подчеркнула Захарова. По результатам соцопросов, более 80% жителей региона ответили бы на вопрос положительно.
https://ukraina.ru/20220921/1038929821.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/16/1038981556_205:0:1400:896_1920x0_80_0_0_1a91710d4d1ed3c781978fe2ee6b409a.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, референдум, херсонская область, россия
Новости, референдум, Херсонская область, Россия

В Херсонской области зарегистрировали 750 тысяч избирателей на референдуме

14:18 22.09.2022
 
© скриншотГлава ЦИК Херсонской области Марина Захарова
Глава ЦИК Херсонской области Марина Захарова
© скриншот
Читать в
Власти Херсонской области завершили подготовку к референдуму. Избирательные комиссии сформированы, составлены списки избирателей, напечатаны бюллетени. Об этом 22 сентября рассказала глава ЦИК региона Марина Захарова, сообщили в местной администрации
В Херсонской области зарегистрировали 750 тысяч избирателей, которые могут принять участие в референдуме о вхождении региона в состав России. Референдум состоится с 23 по 27 сентября: первые три дня голосовать будут на дому, в последний день - на стационарных участках.
"Избирательная система Херсонской области открыта, действует в соответствии со всеми международными нормами, нормами законодательства. Уже разосланы приглашения международным наблюдателям и представителям общественности", - сообщила Захарова.
Текст бюллетеней составлен на русском и украинском языках. Избирателям предлагают ответить на один вопрос:
"Вы за выход Херсонской области из состава Украины, образования Херсонской областью самостоятельного государства и вхождения его в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?".
Формулировка вопроса соответствует нормам международного права, Уставу ООН и Всеобщей декларации прав человека, подчеркнула Захарова. По результатам соцопросов, более 80% жителей региона ответили бы на вопрос положительно.
Запорожская область референдум - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 13:20
Кнутов: референдумы в республиках Донбасса и на освобождённых территориях ещё не сделают их субъектами РФПоложительный результат референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении их в состав Российской Федерации не будет означать, что они сразу же станут её частью. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов
 
НовостиреферендумХерсонская областьРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:09Байден выступил на Генассамблее ООН: переврал слова Путина и не поддержал Зеленского
16:05Через оптимизм и эйфорию до победы. Три точки зрения на референдумы
16:04Удар по Донецку, обмен Медведчука, студентов на фронт. Главное на Украине на 16:00 22 сентября
16:00"Вы же славяне". Почему Польский гарнизон Львова сдал город Красной Армии
15:57Сергей Лущ: Белоруссия прикроет российскую армию на своем направлении
15:55Политолог рассказал, хотят ли белорусы воевать
15:48В Запорожской области начали формировать батальоны добровольцев
15:48Песков назвал ложью сообщения о мобилизации до миллиона россиян
15:28Малек Дудаков о планах Китая и об ускользающем величии Америки
15:25Полковник Макгрегор: Россия может позволить себе быть терпеливой на Украине
15:11"Мобилизоваться и показать "кузькину маму": Козин о противодействии НАТО и суде над Зеленским
15:07Игорь Гомольский: Когда горя слишком много, психика адаптируется, но спокойно к смерти относиться не могу
15:06Чем воюют на Украине: винтовка Мосина, "кулацкий обрез" и другое ретро-оружие
15:01Командир отделения самоходок Михалыч: США хорошо научили Украину воевать, но у нас есть свои секреты
14:55Политолог предложил ввести самые жёсткие экономические санкции в отношении Прибалтики
14:54В Курской области на электроподстанцию с воздуха сбросили взрывное устройство
14:54Латвия пытается вербовать россиян на границе — Михеев
14:44"Мы не знаем, что эти гады придумают завтра": Ищенко о мобилизации, обменах и ядерной кнопке
14:25Построить коммунизм в глобальном масштабе. "Мирный план" от Зеленского в ООН
14:19“На грани краха”: в США рассказали об ожидающих Европу переменах
Лента новостейМолния