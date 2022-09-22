https://ukraina.ru/20220922/1038981691.html
В Херсонской области зарегистрировали 750 тысяч избирателей на референдуме
В Херсонской области зарегистрировали 750 тысяч избирателей на референдуме - 22.09.2022 Украина.ру
В Херсонской области зарегистрировали 750 тысяч избирателей на референдуме
Власти Херсонской области завершили подготовку к референдуму. Избирательные комиссии сформированы, составлены списки избирателей, напечатаны бюллетени. Об этом 22 сентября рассказала глава ЦИК региона Марина Захарова, сообщили в местной администрации
2022-09-22T14:18
2022-09-22T14:18
2022-09-22T14:18
новости
референдум
херсонская область
россия
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В Херсонской области зарегистрировали 750 тысяч избирателей, которые могут принять участие в референдуме о вхождении региона в состав России. Референдум состоится с 23 по 27 сентября: первые три дня голосовать будут на дому, в последний день - на стационарных участках. Текст бюллетеней составлен на русском и украинском языках. Избирателям предлагают ответить на один вопрос: "Вы за выход Херсонской области из состава Украины, образования Херсонской областью самостоятельного государства и вхождения его в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?".Формулировка вопроса соответствует нормам международного права, Уставу ООН и Всеобщей декларации прав человека, подчеркнула Захарова. По результатам соцопросов, более 80% жителей региона ответили бы на вопрос положительно.
https://ukraina.ru/20220921/1038929821.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, референдум, херсонская область, россия
В Херсонской области зарегистрировали 750 тысяч избирателей на референдуме
Власти Херсонской области завершили подготовку к референдуму. Избирательные комиссии сформированы, составлены списки избирателей, напечатаны бюллетени. Об этом 22 сентября рассказала глава ЦИК региона Марина Захарова, сообщили в местной администрации
В Херсонской области зарегистрировали 750 тысяч избирателей, которые могут принять участие в референдуме о вхождении региона в состав России. Референдум состоится с 23 по 27 сентября: первые три дня голосовать будут на дому, в последний день - на стационарных участках.
"Избирательная система Херсонской области открыта, действует в соответствии со всеми международными нормами, нормами законодательства. Уже разосланы приглашения международным наблюдателям и представителям общественности", - сообщила Захарова.
Текст бюллетеней составлен на русском и украинском языках. Избирателям предлагают ответить на один вопрос:
"Вы за выход Херсонской области из состава Украины, образования Херсонской областью самостоятельного государства и вхождения его в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?".
Формулировка вопроса соответствует нормам международного права, Уставу ООН и Всеобщей декларации прав человека, подчеркнула Захарова. По результатам соцопросов, более 80% жителей региона ответили бы на вопрос положительно.