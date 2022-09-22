В Херсонской области зарегистрировали 750 тысяч избирателей на референдуме

Кнутов: референдумы в республиках Донбасса и на освобождённых территориях ещё не сделают их субъектами РФ

Положительный результат референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении их в состав Российской Федерации не будет означать, что они сразу же станут её частью. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов