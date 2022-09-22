https://ukraina.ru/20220922/1038976758.html

ВСУ обстреляли администрацию Донецка и Крытый рынок

ВСУ обстреляли администрацию Донецка и Крытый рынок - 22.09.2022 Украина.ру

ВСУ обстреляли администрацию Донецка и Крытый рынок

ВСУ обстреливают центр Донецка из тяжелой артиллерии калибром 155-мм. Украинские снаряды упали в районе городской администрации, а также на вход в здание Крытого рынка. Об этом 22 сентября сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин

2022-09-22T13:26

2022-09-22T13:26

2022-09-22T13:26

новости

донецк

обстрелы

рынок

администрация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/16/1038976507_0:64:1891:1127_1920x0_80_0_0_184b99eefe05e641c3096aa241976856.png

ВСУ обстреливают Ворошиловский, Киевский, Куйбышевский и Калининский районы Донецка. Обстрел ведут тяжелой артиллерией из населенного пункта Орловка. По центру города зафиксировали пять прилетов снарядов калибром 155-мм. Под обстрелом находится район у торгового центра "Скай сити" по улице Артема. Один снаряд попал во вход в здание Крытого рынка. Другой - упал в районе городской администрации. По предварительным данным, осколками разнесло маршрутку с пассажирами в районе Крытого рынка. На месте работают сотрудники МЧС и пожарные. Городские власти остановили движение троллейбусов по проспекту Ильича и бульвару Шевченко, а также трамваев по маршруту от ж/д вокзала до Донецкого металлургического завода (ДМЗ) из-за угрозы обстрелов.

https://ukraina.ru/20220918/1038401618.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донецк, обстрелы, рынок, администрация