https://ukraina.ru/20220922/1038976758.html
ВСУ обстреляли администрацию Донецка и Крытый рынок
ВСУ обстреляли администрацию Донецка и Крытый рынок - 22.09.2022 Украина.ру
ВСУ обстреляли администрацию Донецка и Крытый рынок
ВСУ обстреливают центр Донецка из тяжелой артиллерии калибром 155-мм. Украинские снаряды упали в районе городской администрации, а также на вход в здание Крытого рынка. Об этом 22 сентября сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин
2022-09-22T13:26
2022-09-22T13:26
2022-09-22T13:26
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донецк
обстрелы
рынок
администрация
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ВСУ обстреливают Ворошиловский, Киевский, Куйбышевский и Калининский районы Донецка. Обстрел ведут тяжелой артиллерией из населенного пункта Орловка. По центру города зафиксировали пять прилетов снарядов калибром 155-мм. Под обстрелом находится район у торгового центра "Скай сити" по улице Артема. Один снаряд попал во вход в здание Крытого рынка. Другой - упал в районе городской администрации. По предварительным данным, осколками разнесло маршрутку с пассажирами в районе Крытого рынка. На месте работают сотрудники МЧС и пожарные. Городские власти остановили движение троллейбусов по проспекту Ильича и бульвару Шевченко, а также трамваев по маршруту от ж/д вокзала до Донецкого металлургического завода (ДМЗ) из-за угрозы обстрелов.
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Украина.ру
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новости, донецк, обстрелы, рынок, администрация
Новости, Донецк, обстрелы, рынок, администрация
ВСУ обстреляли администрацию Донецка и Крытый рынок
ВСУ обстреливают центр Донецка из тяжелой артиллерии калибром 155-мм. Украинские снаряды упали в районе городской администрации, а также на вход в здание Крытого рынка. Об этом 22 сентября сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин
ВСУ обстреливают Ворошиловский, Киевский, Куйбышевский и Калининский районы Донецка. Обстрел ведут тяжелой артиллерией из населенного пункта Орловка. По центру города зафиксировали пять прилетов снарядов калибром 155-мм.
Под обстрелом находится район у торгового центра "Скай сити" по улице Артема. Один снаряд попал во вход в здание Крытого рынка. Другой - упал в районе городской администрации.
"В результате обстрела Крытого рынка в Ворошиловском районе много пострадавших - есть погибшие и раненые", - сообщил Кулемзин.
По предварительным данным, осколками разнесло маршрутку с пассажирами в районе Крытого рынка. На месте работают сотрудники МЧС и пожарные.
Городские власти остановили движение троллейбусов по проспекту Ильича и бульвару Шевченко, а также трамваев по маршруту от ж/д вокзала до Донецкого металлургического завода (ДМЗ) из-за угрозы обстрелов.