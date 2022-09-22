https://ukraina.ru/20220922/1038965588.html
В Курской области продлили действие "желтого" уровня террористической опасности
В Курской области продлили действие "желтого" уровня террористической опасности - 22.09.2022 Украина.ру
В Курской области продлили действие "желтого" уровня террористической опасности
Действие "желтого" уровня террористической опасности в Курской области продлили на 7 суток. Об этом 22 сентября сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале
2022-09-22T10:05
2022-09-22T10:05
2022-09-22T10:05
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В Курской области продлили действие "желтого" уровня террористической опасности с 22 сентября до 7 октября. Граждан просят быть бдительными и сообщать о подозрительных людях. Всего существуют три уровня террористической опасности:
https://ukraina.ru/20220906/1038484569.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, курская область, опасность, терроризм, россия
Новости, Курская область, опасность, терроризм, Россия
В Курской области продлили действие "желтого" уровня террористической опасности
Действие "желтого" уровня террористической опасности в Курской области продлили на 7 суток. Об этом 22 сентября сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале
В Курской области продлили действие "желтого" уровня террористической опасности с 22 сентября до 7 октября. Граждан просят быть бдительными и сообщать о подозрительных людях.
"Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112", - сообщил Старовойт.
Всего существуют три уровня террористической опасности:
—синий (повышенный) - при информации о реальной возможности совершения теракта,
—желтый (высокий) - при подтвержденной информации о реальной возможности совершения теракта,
—красный (высокий) - при информации о совершенном теракте или о действиях, создающих угрозу теракта.