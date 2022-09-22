https://ukraina.ru/20220922/1038965588.html

В Курской области продлили действие "желтого" уровня террористической опасности

В Курской области продлили действие "желтого" уровня террористической опасности - 22.09.2022 Украина.ру

В Курской области продлили действие "желтого" уровня террористической опасности

Действие "желтого" уровня террористической опасности в Курской области продлили на 7 суток. Об этом 22 сентября сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале

2022-09-22T10:05

2022-09-22T10:05

2022-09-22T10:05

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В Курской области продлили действие "желтого" уровня террористической опасности с 22 сентября до 7 октября. Граждан просят быть бдительными и сообщать о подозрительных людях. Всего существуют три уровня террористической опасности:

https://ukraina.ru/20220906/1038484569.html

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новости, курская область, опасность, терроризм, россия