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Украина обстреляла Енакиево ракетами из РСЗО HIMARS

Украина обстреляла Енакиево ракетами из РСЗО HIMARS - 22.09.2022 Украина.ру

Украина обстреляла Енакиево ракетами из РСЗО HIMARS

Украинские войска в 05.08 обстреляли Енакиево в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 22 сентября сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня

2022-09-22T10:04

2022-09-22T10:04

2022-09-22T10:05

himars

обстрелы

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новости

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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... населенный пункт Енакиево: выпущено пять ракет из РСЗО HIMARS", - говорится телеграм-канале представительства.Реактивная система залпового огня HIMARS разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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himars, обстрелы, украина, россия, новости