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Украина обстреляла Енакиево ракетами из РСЗО HIMARS
Украина обстреляла Енакиево ракетами из РСЗО HIMARS - 22.09.2022 Украина.ру
Украина обстреляла Енакиево ракетами из РСЗО HIMARS
Украинские войска в 05.08 обстреляли Енакиево в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 22 сентября сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня
2022-09-22T10:04
2022-09-22T10:04
2022-09-22T10:05
himars
обстрелы
украина
россия
новости
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... населенный пункт Енакиево: выпущено пять ракет из РСЗО HIMARS", - говорится телеграм-канале представительства.Реактивная система залпового огня HIMARS разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
himars, обстрелы, украина, россия, новости
HIMARS, обстрелы, Украина, Россия, Новости
Украина обстреляла Енакиево ракетами из РСЗО HIMARS
10:04 22.09.2022 (обновлено: 10:05 22.09.2022)
Украинские войска в 05.08 обстреляли Енакиево в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 22 сентября сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... населенный пункт Енакиево: выпущено пять ракет из РСЗО HIMARS", - говорится телеграм-канале представительства.
Реактивная система залпового огня HIMARS разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.