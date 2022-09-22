https://ukraina.ru/20220922/1038962934.html

Лавров пошутил про американские визы

Лавров пошутил про американские визы - 22.09.2022 Украина.ру

Лавров пошутил про американские визы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил про американские визы. Его слова 22 сентября приводит РИА Новости

2022-09-22T08:13

2022-09-22T08:13

2022-09-22T08:22

сергей лавров

виза

сша

новости

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Отмечается, что соответствующий комментарий глава ведомства сделал во время встречи с египетским коллегой Самехом Шукри на полях Генассамблеи ООН.На вопрос Лаврова о том, когда он прилетел в Нью-Йорк, глава МИД Египта ответил, что в воскресенье. При этом Шукри добавил, что у него не было проблем с визой.Ранее стало известно, что ряд членов делегации России на Генассамблее ООН не получили визу США. Как пояснила официальный представитель МИД России Мария Захарова, речь идет об одной из групп делегатов, список которой утверждается лично президентом России Владимиром Путиным."Из десяти членов официальной делегации двум членам визу не выдали. Эта тактика уже стала недоброй традицией США", — заявила представитель ведомства.Она добавила, что со своей стороны Москва уже высказала претензии Вашингтону.Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН 21 сентября в 21:20 по местному времени (04:20 по московскому времени).

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сергей лавров, виза, сша, новости