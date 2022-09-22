https://ukraina.ru/20220922/1038962667.html

Финляндия может ввести полный запрет на въезд для россиян — глава МИД

Финляндия может ввести полный запрет на въезд для россиян — глава МИД - 22.09.2022 Украина.ру

Финляндия может ввести полный запрет на въезд для россиян — глава МИД

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто допустил введение запрета на въезд в страну для туристов из России, передала 21 сентября телекомпания Yle

2022-09-22T08:00

2022-09-22T08:00

2022-09-22T08:16

визы

финляндия

новости

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Как сообщил Хаависто, на данный момент финские власти срочно готовят решение по туристическим визам для россиян.По его словам, Финляндия "не хочет быть транзитной страной для шенгенских виз, выданных другими государствами".До этого глава финского МИД также заявил, что Евросоюз может полностью запретить выдачу туристических виз россиянам. По его мнению, европейские страны должны иметь в запасе "другие типы виз" для "критически настроенных журналистов", гражданских активистов или оппозиционеров.При этом глава консульского департамента МИД Финляндии Юсси Таннер отмечал, что ведомство не видит законных оснований для введения полного запрета на выдачу виз гражданам России. Позже он сообщил, что власти страны намерены тщательнее следить за выдачей шенгенских виз российским гражданам призывного возраста в связи с объявлением в России частичной мобилизации.С начала недели Эстония, Литва, Латвия и Польша уже запретили въезд гражданам России с целью туризма, в том числе имеющим шенгенские визы, выданные третьими государствами. Директор Центра европейской информации, доцент МГИМО Николай Топорнин отметил, что в настоящее время о всеобъемлющем запрете выдачи шенгенских виз россиянам на общеевропейском уровне речи не идет.Так, на заседании совета ЕС в Праге, которое состоялось 31 августа, за ограничения выступили Прибалтийские страны, Польша, Чехия и Словакия. Тем не менее, против такого решения высказались Франция, Германия, Италия, Испания, Португалия, Швеция.Как пояснил эксперт, европейские страны исходят из гуманитарных соображений, а в Шенгенском кодексе нет юридического положения о том, что всем гражданам одной страны можно запретить выдачу виз. А чтобы ввести изменения в этих правилах, потребуется время и согласие всех государств ЕС.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

визы, финляндия, новости