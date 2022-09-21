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Банк России рекомендовал давать кредитные каникулы мобилизованным
Банк России рекомендовал давать кредитные каникулы мобилизованным - 21.09.2022 Украина.ру
Банк России рекомендовал давать кредитные каникулы мобилизованным
Мобилизованные граждане могут обратиться в свой банк или микрофинансовую организацию (МФО) за строчкой платежей или уменьшению их размера по всем видам кредитов. Об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе Банка России (ЦБ РФ)
2022-09-21T16:41
2022-09-21T16:41
2022-09-21T16:41
новости
банк
заемщики
ипотека
мобилизация
россия
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Центробанк рекомендовал кредиторам разработать новые или адаптировать существующие программы кредитных каникул и реструктуризации. Нововведения касаются заемщиков, которые мобилизованы в российскую армию по указу президента РФ Владимира Путина. Регулятор посоветовал не начислять неустойки и не требовать досрочного погашения долгов. Также в ЦБ рекомендуют не выселять из ипотечного жилья должников. Аналогичное право предложили предоставить близким родственникам заемщиков, если они находятся у них на иждивении. Специальные кредитные каникулы для мобилизованных могут закрепить законодательно.
https://ukraina.ru/20220921/1038947791.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, банк, заемщики, ипотека, мобилизация, россия
Новости, банк, заемщики, ипотека, мобилизация, Россия
Банк России рекомендовал давать кредитные каникулы мобилизованным
Мобилизованные граждане могут обратиться в свой банк или микрофинансовую организацию (МФО) за строчкой платежей или уменьшению их размера по всем видам кредитов. Об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе Банка России (ЦБ РФ)
Центробанк рекомендовал кредиторам разработать новые или адаптировать существующие программы кредитных каникул и реструктуризации. Нововведения касаются заемщиков, которые мобилизованы в российскую армию по указу президента РФ Владимира Путина.
Регулятор посоветовал не начислять неустойки и не требовать досрочного погашения долгов. Также в ЦБ рекомендуют не выселять из ипотечного жилья должников.
"При этом банки, МФО и бюро кредитных историй не должны рассматривать указанные реструктуризации как ухудшающие кредитную историю заемщика", - говорится в сообщении.
Аналогичное право предложили предоставить близким родственникам заемщиков, если они находятся у них на иждивении. Специальные кредитные каникулы для мобилизованных могут закрепить законодательно.