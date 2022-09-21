Банк России рекомендовал давать кредитные каникулы мобилизованным - 21.09.2022 Украина.ру
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Банк России рекомендовал давать кредитные каникулы мобилизованным
Банк России рекомендовал давать кредитные каникулы мобилизованным - 21.09.2022 Украина.ру
Банк России рекомендовал давать кредитные каникулы мобилизованным
Мобилизованные граждане могут обратиться в свой банк или микрофинансовую организацию (МФО) за строчкой платежей или уменьшению их размера по всем видам кредитов. Об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе Банка России (ЦБ РФ)
2022-09-21T16:41
2022-09-21T16:41
новости
банк
заемщики
ипотека
мобилизация
россия
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Центробанк рекомендовал кредиторам разработать новые или адаптировать существующие программы кредитных каникул и реструктуризации. Нововведения касаются заемщиков, которые мобилизованы в российскую армию по указу президента РФ Владимира Путина. Регулятор посоветовал не начислять неустойки и не требовать досрочного погашения долгов. Также в ЦБ рекомендуют не выселять из ипотечного жилья должников. Аналогичное право предложили предоставить близким родственникам заемщиков, если они находятся у них на иждивении. Специальные кредитные каникулы для мобилизованных могут закрепить законодательно.
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новости, банк, заемщики, ипотека, мобилизация, россия
Новости, банк, заемщики, ипотека, мобилизация, Россия

Банк России рекомендовал давать кредитные каникулы мобилизованным

16:41 21.09.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Мобилизованные граждане могут обратиться в свой банк или микрофинансовую организацию (МФО) за строчкой платежей или уменьшению их размера по всем видам кредитов. Об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе Банка России (ЦБ РФ)
Центробанк рекомендовал кредиторам разработать новые или адаптировать существующие программы кредитных каникул и реструктуризации. Нововведения касаются заемщиков, которые мобилизованы в российскую армию по указу президента РФ Владимира Путина.
Регулятор посоветовал не начислять неустойки и не требовать досрочного погашения долгов. Также в ЦБ рекомендуют не выселять из ипотечного жилья должников.
"При этом банки, МФО и бюро кредитных историй не должны рассматривать указанные реструктуризации как ухудшающие кредитную историю заемщика", - говорится в сообщении.
Аналогичное право предложили предоставить близким родственникам заемщиков, если они находятся у них на иждивении. Специальные кредитные каникулы для мобилизованных могут закрепить законодательно.
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