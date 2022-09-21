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Банк России рекомендовал давать кредитные каникулы мобилизованным

Банк России рекомендовал давать кредитные каникулы мобилизованным - 21.09.2022 Украина.ру

Банк России рекомендовал давать кредитные каникулы мобилизованным

Мобилизованные граждане могут обратиться в свой банк или микрофинансовую организацию (МФО) за строчкой платежей или уменьшению их размера по всем видам кредитов. Об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе Банка России (ЦБ РФ)

2022-09-21T16:41

2022-09-21T16:41

2022-09-21T16:41

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Центробанк рекомендовал кредиторам разработать новые или адаптировать существующие программы кредитных каникул и реструктуризации. Нововведения касаются заемщиков, которые мобилизованы в российскую армию по указу президента РФ Владимира Путина. Регулятор посоветовал не начислять неустойки и не требовать досрочного погашения долгов. Также в ЦБ рекомендуют не выселять из ипотечного жилья должников. Аналогичное право предложили предоставить близким родственникам заемщиков, если они находятся у них на иждивении. Специальные кредитные каникулы для мобилизованных могут закрепить законодательно.

https://ukraina.ru/20220921/1038947791.html

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новости, банк, заемщики, ипотека, мобилизация, россия