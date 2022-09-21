https://ukraina.ru/20220921/1038931426.html

Ограничений по выезду резервистов за границу в связи с мобилизацией не будет – Госдума

Ограничений по выезду резервистов за границу в связи с мобилизацией не будет – Госдума - 21.09.2022 Украина.ру

Ограничений по выезду резервистов за границу в связи с мобилизацией не будет – Госдума

В связи с частичной мобилизацией не предполагается дополнительных ограничений на право выезда резервистов за границу, сообщил 21 сентября глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов

2022-09-21T11:46

2022-09-21T11:46

2022-09-21T11:46

новости

сергей шойгу

госдума

спч

мобилизация

ограничения

резервисты

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Кроме того, член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов в интервью РИА Новости объяснил, что юридически запрета на выезд с места жительства при частичной мобилизации нет.По словам Кабанова, он действует только с момента получения повестки.В своем интервью в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал число резервистов, которые будут мобилизованы."300 тысяч резервистов будут призваны. Это исключительно люди из запаса, те, кто имеют боевой опыт, или владеют нужной армии военно-учетной специальностью", - сказал он.Однако, не все они будут отправлены в зону проведения спецоперации.

https://ukraina.ru/20220921/1038926505.html

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новости, сергей шойгу, госдума, спч, мобилизация, ограничения, резервисты