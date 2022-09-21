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Боррель пригрозил России новыми санкциями

Боррель пригрозил России новыми санкциями - 21.09.2022 Украина.ру

Боррель пригрозил России новыми санкциями

Евросоюз не исключает введения новых антироссийских санкций в случае референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом заявил 20 сентября Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

2022-09-21T10:02

2022-09-21T10:02

2022-09-21T10:11

жозеп боррель

ес

санкции

спецоперация

новости

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Примечательно, что ранее представители Евросоюза не раз заявляли о том, что организация уже исчерпала все свои возможности введения санкций против России. Так, Боррель ещё в марте указал, что страны ЕС “сделали всё, что могли”, чтобы “наказать” РФ за спецоперацию на Украине.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

жозеп боррель, ес, санкции, спецоперация, новости