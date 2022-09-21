Боррель пригрозил России новыми санкциями - 21.09.2022 Украина.ру
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Боррель пригрозил России новыми санкциями
Боррель пригрозил России новыми санкциями - 21.09.2022 Украина.ру
Боррель пригрозил России новыми санкциями
Евросоюз не исключает введения новых антироссийских санкций в случае референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом заявил 20 сентября Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
2022-09-21T10:02
2022-09-21T10:11
жозеп боррель
ес
санкции
спецоперация
новости
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Примечательно, что ранее представители Евросоюза не раз заявляли о том, что организация уже исчерпала все свои возможности введения санкций против России. Так, Боррель ещё в марте указал, что страны ЕС “сделали всё, что могли”, чтобы “наказать” РФ за спецоперацию на Украине.
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жозеп боррель, ес, санкции, спецоперация, новости
Жозеп Боррель, ЕС, санкции, Спецоперация, Новости

Боррель пригрозил России новыми санкциями

10:02 21.09.2022 (обновлено: 10:11 21.09.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Евросоюз не исключает введения новых антироссийских санкций в случае референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом заявил 20 сентября Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

“Россия, её политическое руководство, все, кто будет причастен к этим "референдумам"... будут привлечены к ответственности. Также будут рассмотрены дополнительные ограничительные меры против России", — сказал он.

Примечательно, что ранее представители Евросоюза не раз заявляли о том, что организация уже исчерпала все свои возможности введения санкций против России. Так, Боррель ещё в марте указал, что страны ЕС “сделали всё, что могли”, чтобы “наказать” РФ за спецоперацию на Украине.
 
Жозеп БоррельЕСсанкцииСпецоперацияНовости
 
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