Одесса сегодня: мэр оправдывается перед националистами, горожане пытаются сохранить памятник Екатерине - 21.09.2022 Украина.ру
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Одесса сегодня: мэр оправдывается перед националистами, горожане пытаются сохранить памятник Екатерине
Одесса сегодня: мэр оправдывается перед националистами, горожане пытаются сохранить памятник Екатерине - 21.09.2022 Украина.ру
Одесса сегодня: мэр оправдывается перед националистами, горожане пытаются сохранить памятник Екатерине
В Одессе завершение первого месяца осени ознаменовалось не только теплым бархатным сезоном, но и ожесточившимися политическими сражениями. Пока мэр Геннадий... Украина.ру, 21.09.2022
2022-09-21T13:49
2022-09-21T13:49
эксклюзив
одесса
геннадий труханов
националисты
памятник
екатерина ii
одесситы
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В Одессе завершение первого месяца осени ознаменовалось не только теплым бархатным сезоном, но и ожесточившимися политическими сражениями. Пока мэр Геннадий Труханов пытается оправдаться перед националистами, одесситы отстаивают историю города, выступая против оголтелого национал-вандализма и переписывания истории. Мэр Труханов дал интервью киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону*, где вовсю пытался отбелить себя в глазах националистической общественности и в то же время продемонстрировать, что он пытается защитить одесский колорит. Разговор именно с Гордоном, который ранее называл мэра бандитом, появился неспроста: ходили слухи о намерениях Офиса Зеленского снять градоначальника с должности за призывы к компромиссу с РФ и недостаточное рвение в вопросах уничтожения русского исторического наследия.В беседе Гордон поделился своими наблюдениями, что как минимум 50% одесситов до начала СВО выступали за пресловутый русский мир. Труханов, ходивший с георгиевской ленточкой, строивший памятник Суворову и дававший указания своим СМИ до мая 2014 года осуждать Майдан, поспешил опровергнуть эту позицию."Я никогда не чувствовал, что в Одессе есть русский мир. Причем, не чувствовал с детства — не то, что сейчас. Но на нас, к сожалению, повесили ярлык и убедили себя — какая-то часть Украины, политики — и в него верят. Одесситы не хотят и не хотели никакого русского мира… Одесса — город, о котором написали самое большое количество песен. И они написаны на русском языке. И у нас говорили на русском языке. У нас шутят на русском языке. И, может быть, складывается такое впечатление, но это не русский мир — это Одесса. Это наш колорит, который уважает вся Украина, знает и любит. Не думаю, что у нас такое соотношение — 50 на 50, а особенно после начала войны буквально за день все исчезло. Но может, есть люди, которые еще не поняли или родственники у них в России, или мыслями они всегда жили там… Может быть и есть", — ответил мэр, подчеркнув, что ни в коем разе не одобряет "агрессора".Вместе с тем Труханов противоречит сам себе, отчасти признавая цементирующий характер, который играют русский язык и культура для горожан. И именно киевская власть за последние восемь лет пыталась уничтожить одесский колорит – внедряя украинизацию и культурную унификацию.К слову, Гордон активно пытался вывести Труханова на развернутое изобличение одесских "коллаборантов" и "предателей", что явно напрягло последнего. Конкретики на данный счет он явно избегал, отделавшись общей фразой, что "никакого добра от "оккупантов" никто не ждет. Отвечая на выпады касательно возможного наличия у него российского гражданства, мэр делал акцент на гордости за свое украинское происхождение.В целом Труханов делал массу реверансов в адрес националистов и их дискурса. В частности, говоря про события начала российской спецоперации, мэр категорически отрицал, что на него кто-то выходил с предложением сдать город. Мол, никогда он этого не сделал бы, не смог предать государство. Хотя изначальные обращения Труханова вовсе не содержали никакого осуждения РФ – это появилось только в начале марта. Сейчас, разумеется, не обошлось без традиционной похвалы в адрес ВСУ, остановивших "оккупантов" на николаевском рубеже и дежурных фраз, что "Одесса всегда была и будет украинской" (а это явно не соответствует ее истории, как бы не пытались натянуть сову на глобус свидетели Коцюбеевска).Труханов всячески попытался подчеркнуть свои заслуги в вопросе организации обороны и в то же время уязвить Киев, откуда не поступало указаний – никто не знал, как поступать, а местные власти сами справились с кризисной ситуацией. Однако позже, когда в центре Одессы убрали часть военных укреплений, на мэрию посыпались обвинения в "зраде"."Мы за первые дни войны город превратили в крепость. У нас такое количество блокпостов! Мы круглосуточно варили ежи (противотанковые – ред) — у нас на Дерибасовской 180 ежей было! Вся Одесса была в ежах, невозможно было проехать квартал… Позже мы сняли блокпосты, убрали ежи, и тут же появились публикации "Труханов сдает город". Нет, просто, благодаря нашим героическим вооруженным силам, мы остановили эту мразь на рубеже Николаева. Одесса сегодня находится в относительной безопасности. С моря отогнали этот флот к Крыму, по оценкам военных экспертов, группировка в Приднестровье, которая близко к Одессе, не представляет серьезной опасности. Мы только не защищены с воздуха", – утверждал Труханов.Что же касается русского историко-культурного наследия, то он в который раз выступил с позиции "и вашим, и нашим": с одной стороны, против сноса путем вандализма по отношению к памятникам, как это делают националисты по всей стране, с другой – призывать оставлять их на своих местах тоже не комильфо. Памятник отцам-основателям города (Екатерине) Труханов предлагает переместить в специально созданный парк "имперского и советского прошлого", а историю переосмыслить в рамках внушения новым поколениям одесситов националистических парадигм – "показать, сколь трудным и многолетним был путь к обретению свободы и независимости Украины, апофеозом которого стала победа украинского народа в кровопролитной войне".То есть принципиально Труханов – не против дерусификации, но постепенно и в рамках "установленных горсоветом процедур", следовательно, переименования улиц и прочие процессы будут продолжаться при нынешней политической конъюнктуре.Дискуссия о памятнике Екатерине: одесситы против сносаМежду тем, дискуссия среди общественности относительно судьбы памятника Екатерине за последнее время серьезно усилилась. Характерно, что за сохранение монумента выступают одесситы, проживающие в городе как минимум 1-2 поколения. Против – преимущественно приезжие, составляющие костяк различных националистических организаций. Националисты даже провели серию флешмобов, стоя с плакатами против "кровавой имперской тиранши", хотя численность массовки даже не доходила до десятка человек – явно свидетельство меньшинства данной публики. Особо отметился бывший трухановский активист Гангул, демонстративно угрожавший памятнику гранатометом, а также некая представительница "Европейской солидарности", обрисовавшая низ скульптурной композиции словами "Екатерина = Путин". По комментариям в соцсетях было легко понять, что поддерживают подобные действия преимущественно неодесситы. Однако им сейчас – все карты в руки. Тем более, с 12 сентября памятник Екатерине II больше не охраняется одесской полицией, поскольку мэрия еще три месяца назад уменьшила финансирование соответствующей статьи расходов из городского бюджета.Свое реальное мнение одесситы высказали на конференции при историко-топонимической комиссии городского совета. Из зарегистрированных 1100 человек явились около половины и организаторы дали слово всем, кто того желал. Публика собралась самая разносторонняя: пенсионеры, дальнобойщики, таксисты, историки, журналисты, военные, студенты, учителя, психологи. Как минимум каждый второй – коренной одессит во втором-третьем поколении. Рекорд, который довелось услышать – в восьмом. Довольно распространенное мнение среди этой выступающих – только горожане, которые живут в Одессе не меньше 10-20 лет, должны принимать решение о дальнейшей судьбе памятника и других элементов истории и культуры города."Тех, кто против сноса, существенно больше. В качестве аргументов сторонники сохранения приводят тот факт, что сносить придется в том числе и Дюка, и здания, которые были построены во время Российской империи. Если снести все, что связано с Российской империей, то от исторического центра Одессы мало что останется. Также противники сноса считают, что коль Украина стремится в Европу, то должны быть примером толерантности и сохранения культурных и исторических ценностей, к которым относится в том числе и памятник основателям города. А также научиться принимать свою историю в том виде, в котором она досталась", – описывает происходящее один из местных телеграм-каналов.Адепты демонтажа повторяли националистические мантры, пытаясь нивелировать роль Екатерины Второй в основании города, а ряд из представителей ветеранов "АТО" и вовсе грозили демонтажем, который осуществят "горячие головы" с фронта. В общем, все идет к тому, что по сложившейся украинской традиции постмайданных лет власти будут действовать под давлением агрессивного меньшинства, наплевав на мнение большинства, идущего наперекор русофобским парадигмам. Поэтому, вполне вероятно, монумент куда-нибудь уберут. Где, хотелось бы надеяться, он дождется лучших времен.Возвращаясь к интервью мэра Труханова, в нем не прозвучало ничего связанного с хозяйственными вопросами: как город будет отапливаться в свете приближающихся зимних холодов, достаточно ли продуктов питания и лекарств, как жить людям в условиях безработицы, постоянного роста цен и девальвации гривны. Всё это, очевидно, не очень его волнует, ибо мэр занят пиаром на оказании помощи ВСУ и самооправданием перед "патриотами". А в случае чего он заберет свой "тревожный чемоданчик" и уедет куда подальше.* Физлицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ukraina.ru/20220913/1038696827.html
https://ukraina.ru/20220906/1038480532.html
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Виталий Диденко
Виталий Диденко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, одесса, геннадий труханов, националисты, памятник, екатерина ii, одесситы
Эксклюзив, Одесса, Геннадий Труханов, националисты, памятник, Екатерина II, одесситы

Одесса сегодня: мэр оправдывается перед националистами, горожане пытаются сохранить памятник Екатерине

13:49 21.09.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСуд над бывшим мэром Одессы Г. Трухановым в Киеве
Суд над бывшим мэром Одессы Г. Трухановым в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Виталий Диденко
Обозреватель
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В Одессе завершение первого месяца осени ознаменовалось не только теплым бархатным сезоном, но и ожесточившимися политическими сражениями. Пока мэр Геннадий Труханов пытается оправдаться перед националистами, одесситы отстаивают историю города, выступая против оголтелого национал-вандализма и переписывания истории.
Мэр Труханов дал интервью киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону*, где вовсю пытался отбелить себя в глазах националистической общественности и в то же время продемонстрировать, что он пытается защитить одесский колорит.
Разговор именно с Гордоном, который ранее называл мэра бандитом, появился неспроста: ходили слухи о намерениях Офиса Зеленского снять градоначальника с должности за призывы к компромиссу с РФ и недостаточное рвение в вопросах уничтожения русского исторического наследия.
В беседе Гордон поделился своими наблюдениями, что как минимум 50% одесситов до начала СВО выступали за пресловутый русский мир. Труханов, ходивший с георгиевской ленточкой, строивший памятник Суворову и дававший указания своим СМИ до мая 2014 года осуждать Майдан, поспешил опровергнуть эту позицию.
"Я никогда не чувствовал, что в Одессе есть русский мир. Причем, не чувствовал с детства — не то, что сейчас. Но на нас, к сожалению, повесили ярлык и убедили себя — какая-то часть Украины, политики — и в него верят.
Одесситы не хотят и не хотели никакого русского мира… Одесса — город, о котором написали самое большое количество песен. И они написаны на русском языке. И у нас говорили на русском языке. У нас шутят на русском языке. И, может быть, складывается такое впечатление, но это не русский мир — это Одесса. Это наш колорит, который уважает вся Украина, знает и любит.
Не думаю, что у нас такое соотношение — 50 на 50, а особенно после начала войны буквально за день все исчезло. Но может, есть люди, которые еще не поняли или родственники у них в России, или мыслями они всегда жили там… Может быть и есть", — ответил мэр, подчеркнув, что ни в коем разе не одобряет "агрессора".
Одесса Зеленский Труханов - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 16:18
От Зеленского потребовали принять меры против "пророссийского" мэра Одессы ТрухановаНа сайте украинского президента зарегистрирована петиция, в которой ее автор просит Владимира Зеленского обратить пристальное внимание на деятельность мэра Одессы Геннадия Труханова
Вместе с тем Труханов противоречит сам себе, отчасти признавая цементирующий характер, который играют русский язык и культура для горожан. И именно киевская власть за последние восемь лет пыталась уничтожить одесский колорит – внедряя украинизацию и культурную унификацию.
К слову, Гордон активно пытался вывести Труханова на развернутое изобличение одесских "коллаборантов" и "предателей", что явно напрягло последнего. Конкретики на данный счет он явно избегал, отделавшись общей фразой, что "никакого добра от "оккупантов" никто не ждет.
Отвечая на выпады касательно возможного наличия у него российского гражданства, мэр делал акцент на гордости за свое украинское происхождение.
В целом Труханов делал массу реверансов в адрес националистов и их дискурса. В частности, говоря про события начала российской спецоперации, мэр категорически отрицал, что на него кто-то выходил с предложением сдать город. Мол, никогда он этого не сделал бы, не смог предать государство. Хотя изначальные обращения Труханова вовсе не содержали никакого осуждения РФ – это появилось только в начале марта.
Сейчас, разумеется, не обошлось без традиционной похвалы в адрес ВСУ, остановивших "оккупантов" на николаевском рубеже и дежурных фраз, что "Одесса всегда была и будет украинской" (а это явно не соответствует ее истории, как бы не пытались натянуть сову на глобус свидетели Коцюбеевска).
Труханов всячески попытался подчеркнуть свои заслуги в вопросе организации обороны и в то же время уязвить Киев, откуда не поступало указаний – никто не знал, как поступать, а местные власти сами справились с кризисной ситуацией. Однако позже, когда в центре Одессы убрали часть военных укреплений, на мэрию посыпались обвинения в "зраде".
"Мы за первые дни войны город превратили в крепость. У нас такое количество блокпостов! Мы круглосуточно варили ежи (противотанковые – ред) — у нас на Дерибасовской 180 ежей было! Вся Одесса была в ежах, невозможно было проехать квартал…
Позже мы сняли блокпосты, убрали ежи, и тут же появились публикации "Труханов сдает город". Нет, просто, благодаря нашим героическим вооруженным силам, мы остановили эту мразь на рубеже Николаева.
Одесса сегодня находится в относительной безопасности. С моря отогнали этот флот к Крыму, по оценкам военных экспертов, группировка в Приднестровье, которая близко к Одессе, не представляет серьезной опасности. Мы только не защищены с воздуха", – утверждал Труханов.
Что же касается русского историко-культурного наследия, то он в который раз выступил с позиции "и вашим, и нашим": с одной стороны, против сноса путем вандализма по отношению к памятникам, как это делают националисты по всей стране, с другой – призывать оставлять их на своих местах тоже не комильфо.
Памятник отцам-основателям города (Екатерине) Труханов предлагает переместить в специально созданный парк "имперского и советского прошлого", а историю переосмыслить в рамках внушения новым поколениям одесситов националистических парадигм – "показать, сколь трудным и многолетним был путь к обретению свободы и независимости Украины, апофеозом которого стала победа украинского народа в кровопролитной войне".
То есть принципиально Труханов – не против дерусификации, но постепенно и в рамках "установленных горсоветом процедур", следовательно, переименования улиц и прочие процессы будут продолжаться при нынешней политической конъюнктуре.
Памятник Дюку де Ришелье в Одессе - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 14:31
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Дискуссия о памятнике Екатерине: одесситы против сноса
Между тем, дискуссия среди общественности относительно судьбы памятника Екатерине за последнее время серьезно усилилась. Характерно, что за сохранение монумента выступают одесситы, проживающие в городе как минимум 1-2 поколения. Против – преимущественно приезжие, составляющие костяк различных националистических организаций.
Националисты даже провели серию флешмобов, стоя с плакатами против "кровавой имперской тиранши", хотя численность массовки даже не доходила до десятка человек – явно свидетельство меньшинства данной публики.
Особо отметился бывший трухановский активист Гангул, демонстративно угрожавший памятнику гранатометом, а также некая представительница "Европейской солидарности", обрисовавшая низ скульптурной композиции словами "Екатерина = Путин".
По комментариям в соцсетях было легко понять, что поддерживают подобные действия преимущественно неодесситы. Однако им сейчас – все карты в руки. Тем более, с 12 сентября памятник Екатерине II больше не охраняется одесской полицией, поскольку мэрия еще три месяца назад уменьшила финансирование соответствующей статьи расходов из городского бюджета.
Свое реальное мнение одесситы высказали на конференции при историко-топонимической комиссии городского совета. Из зарегистрированных 1100 человек явились около половины и организаторы дали слово всем, кто того желал.
Публика собралась самая разносторонняя: пенсионеры, дальнобойщики, таксисты, историки, журналисты, военные, студенты, учителя, психологи. Как минимум каждый второй – коренной одессит во втором-третьем поколении. Рекорд, который довелось услышать – в восьмом.
Довольно распространенное мнение среди этой выступающих – только горожане, которые живут в Одессе не меньше 10-20 лет, должны принимать решение о дальнейшей судьбе памятника и других элементов истории и культуры города.
"Тех, кто против сноса, существенно больше. В качестве аргументов сторонники сохранения приводят тот факт, что сносить придется в том числе и Дюка, и здания, которые были построены во время Российской империи.
Если снести все, что связано с Российской империей, то от исторического центра Одессы мало что останется.
Также противники сноса считают, что коль Украина стремится в Европу, то должны быть примером толерантности и сохранения культурных и исторических ценностей, к которым относится в том числе и памятник основателям города. А также научиться принимать свою историю в том виде, в котором она досталась", – описывает происходящее один из местных телеграм-каналов.
Мэр Одессы Геннадий Труханов
2 сентября, 11:35
Мэр Одессы поздравил горожан с Днем города на тюремном жаргонеМэр Одессы Геннадий Труханов поздравил одесситов с днем города. Он поделил горожан на два лагеря: украиноязычных патриотов и всех остальных, к которым обратился на уголовном жаргоне. Видеопоздравление Труханова опубликовали 2 сентября в соцсетях
Адепты демонтажа повторяли националистические мантры, пытаясь нивелировать роль Екатерины Второй в основании города, а ряд из представителей ветеранов "АТО" и вовсе грозили демонтажем, который осуществят "горячие головы" с фронта.
В общем, все идет к тому, что по сложившейся украинской традиции постмайданных лет власти будут действовать под давлением агрессивного меньшинства, наплевав на мнение большинства, идущего наперекор русофобским парадигмам.
Поэтому, вполне вероятно, монумент куда-нибудь уберут. Где, хотелось бы надеяться, он дождется лучших времен.
Возвращаясь к интервью мэра Труханова, в нем не прозвучало ничего связанного с хозяйственными вопросами: как город будет отапливаться в свете приближающихся зимних холодов, достаточно ли продуктов питания и лекарств, как жить людям в условиях безработицы, постоянного роста цен и девальвации гривны.
Всё это, очевидно, не очень его волнует, ибо мэр занят пиаром на оказании помощи ВСУ и самооправданием перед "патриотами". А в случае чего он заберет свой "тревожный чемоданчик" и уедет куда подальше.
* Физлицо, выполняющее функции иностранного агента.
 
ЭксклюзивОдессаГеннадий ТрухановнационалистыпамятникЕкатерина IIодесситы
 
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13:49Одесса сегодня: мэр оправдывается перед националистами, горожане пытаются сохранить памятник Екатерине
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