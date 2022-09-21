https://ukraina.ru/20220921/1038916551.html
Бородай рассказал о единственной крупной военной потере РФ в ходе отступления из Харьковской области
Бородай рассказал о единственной крупной военной потере РФ в ходе отступления из Харьковской области - 21.09.2022 Украина.ру
Бородай рассказал о единственной крупной военной потере РФ в ходе отступления из Харьковской области
Отступление союзных сил из Харьковской области произошло упорядоченно и без существенных потерь. Об этом в интервью Украина.ру рассказал депутат Государственной Думы, глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай
2022-09-21T05:22
2022-09-21T05:22
2022-09-21T05:22
новости
спецоперация
харьковская область
балаклея
склады
снаряды
александр бородай
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По его словам, единственной действительно крупной потерей для союзных сил можно считать Балаклейские артиллерийские склады.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/12/1037793629_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_5fcf9a12abff8da1e4733bef3ee4f8d2.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, харьковская область, балаклея, склады, снаряды, александр бородай
Новости, Спецоперация, Харьковская область, Балаклея, склады, снаряды, Александр Бородай
Бородай рассказал о единственной крупной военной потере РФ в ходе отступления из Харьковской области
Отступление союзных сил из Харьковской области произошло упорядоченно и без существенных потерь. Об этом в интервью Украина.ру рассказал депутат Государственной Думы, глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай
По его словам, единственной действительно крупной потерей для союзных сил можно считать Балаклейские артиллерийские склады.
Для нас эти склады были нашими трофеями. Это огромные артиллерийские склады, которые были заложены и созданы в Советском Союзе, там было чудовищное количество боеприпасов. ... То, что эти склады оказались в руках у противника – это печально
Александр Бородай
Депутат Государственной Думы
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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