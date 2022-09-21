Бородай рассказал о единственной крупной военной потере РФ в ходе отступления из Харьковской области - 21.09.2022 Украина.ру
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Бородай рассказал о единственной крупной военной потере РФ в ходе отступления из Харьковской области
Бородай рассказал о единственной крупной военной потере РФ в ходе отступления из Харьковской области - 21.09.2022 Украина.ру
Бородай рассказал о единственной крупной военной потере РФ в ходе отступления из Харьковской области
Отступление союзных сил из Харьковской области произошло упорядоченно и без существенных потерь. Об этом в интервью Украина.ру рассказал депутат Государственной Думы, глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай
2022-09-21T05:22
2022-09-21T05:22
новости
спецоперация
харьковская область
балаклея
склады
снаряды
александр бородай
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По его словам, единственной действительно крупной потерей для союзных сил можно считать Балаклейские артиллерийские склады.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, спецоперация, харьковская область, балаклея, склады, снаряды, александр бородай
Новости, Спецоперация, Харьковская область, Балаклея, склады, снаряды, Александр Бородай

Бородай рассказал о единственной крупной военной потере РФ в ходе отступления из Харьковской области

05:22 21.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРабота артиллерии НМ ДНР на Авдеевском направлении
Работа артиллерии НМ ДНР на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
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Отступление союзных сил из Харьковской области произошло упорядоченно и без существенных потерь. Об этом в интервью Украина.ру рассказал депутат Государственной Думы, глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай
По его словам, единственной действительно крупной потерей для союзных сил можно считать Балаклейские артиллерийские склады.

Для нас эти склады были нашими трофеями. Это огромные артиллерийские склады, которые были заложены и созданы в Советском Союзе, там было чудовищное количество боеприпасов. ... То, что эти склады оказались в руках у противника – это печально

Брифинг премьер-министра самопровозглашенной Донецкой народной республики А. Бородая.
Александр Бородай
Депутат Государственной Думы
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиСпецоперацияХарьковская областьБалаклеяскладыснарядыАлександр Бородай
 
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