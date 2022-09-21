https://ukraina.ru/20220921/1038916551.html

Бородай рассказал о единственной крупной военной потере РФ в ходе отступления из Харьковской области

Бородай рассказал о единственной крупной военной потере РФ в ходе отступления из Харьковской области - 21.09.2022 Украина.ру

Бородай рассказал о единственной крупной военной потере РФ в ходе отступления из Харьковской области

Отступление союзных сил из Харьковской области произошло упорядоченно и без существенных потерь. Об этом в интервью Украина.ру рассказал депутат Государственной Думы, глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай

2022-09-21T05:22

2022-09-21T05:22

2022-09-21T05:22

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спецоперация

харьковская область

балаклея

склады

снаряды

александр бородай

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По его словам, единственной действительно крупной потерей для союзных сил можно считать Балаклейские артиллерийские склады.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, харьковская область, балаклея, склады, снаряды, александр бородай