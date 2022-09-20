https://ukraina.ru/20220920/1038915183.html

Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Итоги 20 сентября

Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Итоги 20 сентября - 20.09.2022 Украина.ру

Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Итоги 20 сентября

Во вторник 20 сентября главы Донецкой и Луганской Народных Республик, а также руководители военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей заявили о проведении референдумов о вхождении регионов в состав России. Проведение всех референдумов запланировано на период с 23 по 27 сентября.

2022-09-20T19:00

2022-09-20T19:00

2022-09-20T19:00

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата российского парламента поддержит жителей Донбасса, если они выскажутся за вхождение в состав РФ.Донецкая Народная РеспубликаВ Донецкой Народной Республике назначили даты проведения голосования по вопросу о присоединении к России - референдум пройдет с 23 по 27 сентября, заявил 20 сентября заявил глава республики Денис Пушилин.Общественная палата ДНР накануне обратилась к Пушилину с требованием провести референдум немедленно.20 сентября глава республики подписал указ о проведении голосования и обратился к президенту России Владимиру Путину:Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что: "После проведения референдумов и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер". Присоединение захваченных территорий полностью "развяжет руки" России, дав ей возможность "использовать все силы самозащиты".Российский омбудсмен Татьяна Москалькова отметила, что участки, где эвакуированные жители Донбасса могли бы проголосовать на референдуме по вступлению их республик в состав РФ, было бы логично обустроить в пунктах временного размещения.Судьба же самих этих референдумов "очень тесно взаимосвязана с положением на театре военных действий", считает депутат ГД РФ Константин Затулин.Луганская Народная РеспубликаПрактически аналогично развивались события и в ЛНР. Общественная палата республики также в понедельник обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику с симметричной просьбой.20 сентября замспикера парламента ЛНР Дмитрий Хорошилов сообщил, что референдум о вхождении Луганской Народной Республики в состав России состоится в течении недели – с 23 по 27 сентября.В свою очередь Пасечник подписал закон ЛНР "О референдуме Луганской Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации".Кроме того, информационное агентство Луганской Народной Республики "ЛуганскИнформЦентр" сообщило о том, что проголосовать на референдуме по вопросу о вхождении ЛНР в состав России смогут все граждане республики, даже те, кто сейчас находится за ее пределами.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян дала сделала свое предположение:В комментарии изданию Правда.ру политолог Андрей Гусий заявил, что когда эти регионы станут частью России, то военное вторжение в них будет отражено всеми средствами. По его словам, только так и можно обеспечить безопасность не только вошедших регионов, но и других приграничных областей, которые также подвергаются атакам.Херсонская областьРеферендум пройдет в Херсоне с 23 по 27 сентября, также, как и в ДНР, ЛНР и освобожденной части Запорожской области. Об этом сообщил 20 сентября глава военно-гражданской администрации Владимир Сальдо. Также он обратился к Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России в случае положительного голосования на референдуме.Кроме того, Сальдо подписал соответствующий указ.Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что после референдума не будет проведена обязательная мобилизация. Однако, он анонсировал создание добровольческих батальонов.Также в эфире телеканала "Соловьев Live" он сообщил о том, что жители области могут голосовать так, как считают нужным, не опасаясь преследования за голоса против.Член Общественной палаты РФ, директор фонда "Региональная политика", политолог Евгений Забродин объяснил, что Запад, скорее всего, результаты референдумов не признает. Но и не стоит принимать во внимание его оценку, так как они проводятся для граждан освобожденных территорий.Запорожская областьГлава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий также заявил о проведении референдума по вхождению в состав России в Запорожской области пройдет с 23 по 27 сентября.Сообщается, что на референдум в Запорожской области вынесен вопрос о выходе из состава Украины, создании государства и его вхождении в РФ.Канцлер ФРАГ Олаф Шольц вечером 20 сентября сделал заявление о том, что Германия не признает референдумы о вхождении Донбасса и освобожденных территорий в состав России.Политолог Забродин прокомментировал вероятную реакцию западных лидеров:Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в интервью "МК" отметил, что "основная часть жителей хочет гарантий безопасности и видит их исключительно в присоединении к России".

https://ukraina.ru/20220920/1038914543.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, референдум, днр, лнр, херсонская область, запорожская область