Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Итоги 20 сентября
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПразднование Дня воссоединения Крыма с Россией
Во вторник 20 сентября главы Донецкой и Луганской Народных Республик, а также руководители военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей заявили о проведении референдумов о вхождении регионов в состав России. Проведение всех референдумов запланировано на период с 23 по 27 сентября.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата российского парламента поддержит жителей Донбасса, если они выскажутся за вхождение в состав РФ.
Донецкая Народная Республика
В Донецкой Народной Республике назначили даты проведения голосования по вопросу о присоединении к России - референдум пройдет с 23 по 27 сентября, заявил 20 сентября заявил глава республики Денис Пушилин.
Донбасс возвращается домой. Считаю законопроект своевременным. Прошу депутатов поддержать. Даты референдума - с 23 по 27 сентября.
Общественная палата ДНР накануне обратилась к Пушилину с требованием провести референдум немедленно.
20 сентября глава республики подписал указ о проведении голосования и обратился к президенту России Владимиру Путину:
"Уважаемый Владимир Владимирович! Прошу Вас как можно быстрее в случае положительного решения по итогам референдума, в чем мы не сомневаемся, рассмотреть вопрос о вхождении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации. Многострадальный народ Донбасса заслужил быть частью Великой Страны, которую всегда считал своей Родиной. Это событие будет восстановлением исторической справедливости, наступления которого жаждут миллионы русских людей".
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что: "После проведения референдумов и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер". Присоединение захваченных территорий полностью "развяжет руки" России, дав ей возможность "использовать все силы самозащиты".
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова отметила, что участки, где эвакуированные жители Донбасса могли бы проголосовать на референдуме по вступлению их республик в состав РФ, было бы логично обустроить в пунктах временного размещения.
Судьба же самих этих референдумов "очень тесно взаимосвязана с положением на театре военных действий", считает депутат ГД РФ Константин Затулин.
Мы можем предполагать, что референдумы вызовут всплеск нападок на Россию, попыток Украины осуществить диверсионные акты. Если ДНР и ЛНР, администрация Херсонской области чувствует в себе силы купировать все эти риски, то в таком случае референдумы возможны.
Луганская Народная Республика
Практически аналогично развивались события и в ЛНР. Общественная палата республики также в понедельник обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику с симметричной просьбой.
20 сентября замспикера парламента ЛНР Дмитрий Хорошилов сообщил, что референдум о вхождении Луганской Народной Республики в состав России состоится в течении недели – с 23 по 27 сентября.
В свою очередь Пасечник подписал закон ЛНР "О референдуме Луганской Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации".
Кроме того, информационное агентство Луганской Народной Республики "ЛуганскИнформЦентр" сообщило о том, что проголосовать на референдуме по вопросу о вхождении ЛНР в состав России смогут все граждане республики, даже те, кто сейчас находится за ее пределами.
Находящиеся за пределами ЛНР жители республики смогут проголосовать на референдуме по вопросу вхождения республики в состав России, сообщила полномочный представитель главы ЛНР в Народном Совете Нина Галан.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян дала сделала свое предположение:
Судя по происходящему и еще собирающемуся произойти, эта неделя знаменует или преддверие нашей скорой победы, или преддверие ядерной войны. Не могу разглядеть ничего третьего.
В комментарии изданию Правда.ру политолог Андрей Гусий заявил, что когда эти регионы станут частью России, то военное вторжение в них будет отражено всеми средствами. По его словам, только так и можно обеспечить безопасность не только вошедших регионов, но и других приграничных областей, которые также подвергаются атакам.
Херсонская область
Референдум пройдет в Херсоне с 23 по 27 сентября, также, как и в ДНР, ЛНР и освобожденной части Запорожской области. Об этом сообщил 20 сентября глава военно-гражданской администрации Владимир Сальдо. Также он обратился к Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России в случае положительного голосования на референдуме.
Кроме того, Сальдо подписал соответствующий указ.
Сообщаю, что в соответствии с указом референдум будет проведен в период с 23 по 27 сентября 2022 года. Указом определен порядок организации голосования и проведения референдума на территории Херсонской области, а также установлены меры административной и уголовной ответственности за нарушение этих правил.
Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что после референдума не будет проведена обязательная мобилизация. Однако, он анонсировал создание добровольческих батальонов.
Также в эфире телеканала "Соловьев Live" он сообщил о том, что жители области могут голосовать так, как считают нужным, не опасаясь преследования за голоса против.
Член Общественной палаты РФ, директор фонда "Региональная политика", политолог Евгений Забродин объяснил, что Запад, скорее всего, результаты референдумов не признает. Но и не стоит принимать во внимание его оценку, так как они проводятся для граждан освобожденных территорий.
Запорожская область
Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий также заявил о проведении референдума по вхождению в состав России в Запорожской области пройдет с 23 по 27 сентября.
Сообщается, что на референдум в Запорожской области вынесен вопрос о выходе из состава Украины, создании государства и его вхождении в РФ.
Референдум пройдет на освобожденной территории Запорожской области, все участки защищены с точки безопасности.
Канцлер ФРАГ Олаф Шольц вечером 20 сентября сделал заявление о том, что Германия не признает референдумы о вхождении Донбасса и освобожденных территорий в состав России.
Политолог Забродин прокомментировал вероятную реакцию западных лидеров:
Что касается легитимности референдума, то на коллективном Западе его и так не признают, как до сих пор не признают крымский референдум. Зато западные страны признают независимость Косово без референдума. Мы не должны оглядываться на их двойные стандарты, а думать о безопасности людей. Как вариант, можно рассмотреть присоединение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей без референдума, путём голосованием через советы народных депутатов.
Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в интервью "МК" отметил, что "основная часть жителей хочет гарантий безопасности и видит их исключительно в присоединении к России".