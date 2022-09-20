https://ukraina.ru/20220920/1038914543.html

Референдумы, новый подход в СВО. О чём говорили эксперты 20 сентября

Референдумы, новый подход в СВО. О чём говорили эксперты 20 сентября - 20.09.2022 Украина.ру

Референдумы, новый подход в СВО. О чём говорили эксперты 20 сентября

Украина.ру, 20.09.2022

2022-09-20T18:12

2022-09-20T18:12

2022-09-20T18:21

эксклюзив

референдум

лнр

днр

херсонская область

запорожская область

константин сивков

александр малькевич

владимир джаралла

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Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — это воссоздание великой России будущего, при этом России нужно радикально менять подходы к ведению спецоперации.Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 20 сентября.«Мы воссоздаём великую Россию будущего»Главной новостью дня стали предстоящие референдумы о вхождении в Россию в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях — с 23 по 27 сентября.Возвращение в Россию — это надежда на свободное будущее, которое обязательно наступит, заявил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.При этом он уверен, что мы должны думать не только сиюминутными категориями, а смотреть в будущее, «поэтому референдум обладает куда большей легитимирующей силой для будущего, чтобы спустя 5-10-15 лет можно было сказать, что был референдум, столько-то человек приняли участие, столько-то проголосовали за».«Понятно, что сейчас, сию минуту наши политические противники не признают результаты. Значит, сменится поколение этих политиков, а в истории останется этот факт референдума.Будет зафиксирован водораздел, проведены те самые красные линии, что люди, живущие там, свои для России. Они видят усилия армии, они видят работу волонтеров, готовность России принять соотечественников на своей территории, чувствуют заботу, внимание властей. Нужно перейти этот Рубикон», — сказал Малькевич.В целом, говорит он, Россия играет вдолгую, не решает сиюминутные задачи.«Мы воссоздаем великую Россию будущего, а для этого мы должны думать, что напишут в учебниках истории. И не только в наших», — отметил член Общественной палаты.«Референдум никогда не будет признан Западом»Для Херсонской и Запорожской областей ключевой момент сейчас — это уверенность в безопасности региона. В этом плане людям требуется разговор не только о патриотизме и общих исторических связях между этими территориями, но и на общие повседневные темы, считает крымский политолог Владимир Джаралла.Совершенно иная ситуация, продолжает он, сложилась в Донбассе, где, по сути, референдум — просто завершение восьмилетней истории страданий и испытаний, которые они перенесли.«Референдум никогда не будет признан Западом, поэтому мы не обращаем внимания на них, нас интересует именно доверие самих людей, чтобы они сами видели, что именно так это произошло. Что именно таковы были результаты и в этом нет никаких сомнений.Это в значительной степени голосование о доверии и проверке убеждений всех», – сказал Джаралла.«Нужно радикально менять подходы к ведению спецоперации»О ситуации на фронте рассказал доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.По его словам, ситуация подошла к моменту, когда нужно радикально менять подходы к ведению спецоперации.«Только два варианта есть — или их комбинация.Вариант первый: проводить частичную мобилизацию, увеличив численность нашей группировки в 4-5 раз. То, что можно было сделать 150 тысячами в феврале-марте, — сегодня на это потребуется уже 600 тысяч.И дальше действовать по лекалам Великой Отечественной: глубокие танковые прорывы с темпом наступления 20-30 километров в сутки, с выходом на рубежи, взятием Киева — и дальше на Запад, невзирая ни на что.Вариант второй — это переход к массированному огневому поражению противника на всю глубину театра военных действий, причём самым жёстким образом. Проведение таких бомбоштурмовых ковровых бомбовых ударов. Ковровых, но без поражения жилой застройки, а с уничтожением конкретных объектов, конкретных складов не просто 1-2 ракетами, а так, чтобы вообще там ничего не уцелело.Вот таким вот образом, с подавлением, естественно, ПВО. Да, потребуется проводить серию воздушных операций, да, [будут], естественно, в этом случае потери авиации. Они будут невелики, если вообще будут при грамотной организации, при использовании полноценно самолётов радиоэлектронного подавления, самолётов радиолокационного дозора для контроля обстановки. Но мы это должны сделать», — сообщил Сивков.Он допускает, что оба варианта можно скомбинировать в один общий. В целом же, убеждён эксперт, пора переходить к самым жёстким действиям — иначе «Россию ждёт позорный мир».

https://ukraina.ru/20220920/1038900045.html

https://ukraina.ru/20220920/1038896372.html

https://ukraina.ru/20220822/1037956152.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, референдум, лнр, днр, херсонская область, запорожская область, константин сивков, александр малькевич, владимир джаралла