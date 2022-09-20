Референдумы, новый подход в СВО. О чём говорили эксперты 20 сентября - 20.09.2022 Украина.ру
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Референдумы, новый подход в СВО. О чём говорили эксперты 20 сентября
Референдумы, новый подход в СВО. О чём говорили эксперты 20 сентября - 20.09.2022 Украина.ру
Референдумы, новый подход в СВО. О чём говорили эксперты 20 сентября
Украина.ру, 20.09.2022
2022-09-20T18:12
2022-09-20T18:21
эксклюзив
референдум
лнр
днр
херсонская область
запорожская область
константин сивков
александр малькевич
владимир джаралла
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Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — это воссоздание великой России будущего, при этом России нужно радикально менять подходы к ведению спецоперации.Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 20 сентября.«Мы воссоздаём великую Россию будущего»Главной новостью дня стали предстоящие референдумы о вхождении в Россию в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях — с 23 по 27 сентября.Возвращение в Россию — это надежда на свободное будущее, которое обязательно наступит, заявил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.При этом он уверен, что мы должны думать не только сиюминутными категориями, а смотреть в будущее, «поэтому референдум обладает куда большей легитимирующей силой для будущего, чтобы спустя 5-10-15 лет можно было сказать, что был референдум, столько-то человек приняли участие, столько-то проголосовали за».«Понятно, что сейчас, сию минуту наши политические противники не признают результаты. Значит, сменится поколение этих политиков, а в истории останется этот факт референдума.Будет зафиксирован водораздел, проведены те самые красные линии, что люди, живущие там, свои для России. Они видят усилия армии, они видят работу волонтеров, готовность России принять соотечественников на своей территории, чувствуют заботу, внимание властей. Нужно перейти этот Рубикон», — сказал Малькевич.В целом, говорит он, Россия играет вдолгую, не решает сиюминутные задачи.«Мы воссоздаем великую Россию будущего, а для этого мы должны думать, что напишут в учебниках истории. И не только в наших», — отметил член Общественной палаты.«Референдум никогда не будет признан Западом»Для Херсонской и Запорожской областей ключевой момент сейчас — это уверенность в безопасности региона. В этом плане людям требуется разговор не только о патриотизме и общих исторических связях между этими территориями, но и на общие повседневные темы, считает крымский политолог Владимир Джаралла.Совершенно иная ситуация, продолжает он, сложилась в Донбассе, где, по сути, референдум — просто завершение восьмилетней истории страданий и испытаний, которые они перенесли.«Референдум никогда не будет признан Западом, поэтому мы не обращаем внимания на них, нас интересует именно доверие самих людей, чтобы они сами видели, что именно так это произошло. Что именно таковы были результаты и в этом нет никаких сомнений.Это в значительной степени голосование о доверии и проверке убеждений всех», – сказал Джаралла.«Нужно радикально менять подходы к ведению спецоперации»О ситуации на фронте рассказал доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.По его словам, ситуация подошла к моменту, когда нужно радикально менять подходы к ведению спецоперации.«Только два варианта есть — или их комбинация.Вариант первый: проводить частичную мобилизацию, увеличив численность нашей группировки в 4-5 раз. То, что можно было сделать 150 тысячами в феврале-марте, — сегодня на это потребуется уже 600 тысяч.И дальше действовать по лекалам Великой Отечественной: глубокие танковые прорывы с темпом наступления 20-30 километров в сутки, с выходом на рубежи, взятием Киева — и дальше на Запад, невзирая ни на что.Вариант второй — это переход к массированному огневому поражению противника на всю глубину театра военных действий, причём самым жёстким образом. Проведение таких бомбоштурмовых ковровых бомбовых ударов. Ковровых, но без поражения жилой застройки, а с уничтожением конкретных объектов, конкретных складов не просто 1-2 ракетами, а так, чтобы вообще там ничего не уцелело.Вот таким вот образом, с подавлением, естественно, ПВО. Да, потребуется проводить серию воздушных операций, да, [будут], естественно, в этом случае потери авиации. Они будут невелики, если вообще будут при грамотной организации, при использовании полноценно самолётов радиоэлектронного подавления, самолётов радиолокационного дозора для контроля обстановки. Но мы это должны сделать», — сообщил Сивков.Он допускает, что оба варианта можно скомбинировать в один общий. В целом же, убеждён эксперт, пора переходить к самым жёстким действиям — иначе «Россию ждёт позорный мир».
https://ukraina.ru/20220920/1038900045.html
https://ukraina.ru/20220920/1038896372.html
https://ukraina.ru/20220822/1037956152.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, референдум, лнр, днр, херсонская область, запорожская область, константин сивков, александр малькевич, владимир джаралла
Эксклюзив, референдум, ЛНР, ДНР, Херсонская область, Запорожская область, Константин Сивков, Александр Малькевич, Владимир Джаралла

Референдумы, новый подход в СВО. О чём говорили эксперты 20 сентября

18:12 20.09.2022 (обновлено: 18:21 20.09.2022)
 
© Фото : Владимир Рогов / TelegramЗапорожская область референдум
Запорожская область референдум - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© Фото : Владимир Рогов / Telegram
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
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Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — это воссоздание великой России будущего, при этом России нужно радикально менять подходы к ведению спецоперации.
Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 20 сентября.
«Мы воссоздаём великую Россию будущего»
Главной новостью дня стали предстоящие референдумы о вхождении в Россию в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях — с 23 по 27 сентября.
Возвращение в Россию — это надежда на свободное будущее, которое обязательно наступит, заявил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.
При этом он уверен, что мы должны думать не только сиюминутными категориями, а смотреть в будущее, «поэтому референдум обладает куда большей легитимирующей силой для будущего, чтобы спустя 5-10-15 лет можно было сказать, что был референдум, столько-то человек приняли участие, столько-то проголосовали за».
«Понятно, что сейчас, сию минуту наши политические противники не признают результаты. Значит, сменится поколение этих политиков, а в истории останется этот факт референдума.
Будет зафиксирован водораздел, проведены те самые красные линии, что люди, живущие там, свои для России. Они видят усилия армии, они видят работу волонтеров, готовность России принять соотечественников на своей территории, чувствуют заботу, внимание властей. Нужно перейти этот Рубикон», — сказал Малькевич.
В целом, говорит он, Россия играет вдолгую, не решает сиюминутные задачи.
«Мы воссоздаем великую Россию будущего, а для этого мы должны думать, что напишут в учебниках истории. И не только в наших», — отметил член Общественной палаты.
Александр Малькевич интервью - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
15:28
Александр Малькевич: Референдум — это то, о чем напишут в учебниках истории о нашем времени
«Референдум никогда не будет признан Западом»
Для Херсонской и Запорожской областей ключевой момент сейчас — это уверенность в безопасности региона. В этом плане людям требуется разговор не только о патриотизме и общих исторических связях между этими территориями, но и на общие повседневные темы, считает крымский политолог Владимир Джаралла.
Совершенно иная ситуация, продолжает он, сложилась в Донбассе, где, по сути, референдум — просто завершение восьмилетней истории страданий и испытаний, которые они перенесли.
«Референдум никогда не будет признан Западом, поэтому мы не обращаем внимания на них, нас интересует именно доверие самих людей, чтобы они сами видели, что именно так это произошло. Что именно таковы были результаты и в этом нет никаких сомнений.
Это в значительной степени голосование о доверии и проверке убеждений всех», – сказал Джаралла.
Владимир Джаралла интервью
15:16
Владимир Джаралла: Референдум мы проводим не для Запада, а для нас, для наших людей
«Нужно радикально менять подходы к ведению спецоперации»
О ситуации на фронте рассказал доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
По его словам, ситуация подошла к моменту, когда нужно радикально менять подходы к ведению спецоперации.
«Только два варианта есть — или их комбинация.
Вариант первый: проводить частичную мобилизацию, увеличив численность нашей группировки в 4-5 раз. То, что можно было сделать 150 тысячами в феврале-марте, — сегодня на это потребуется уже 600 тысяч.
И дальше действовать по лекалам Великой Отечественной: глубокие танковые прорывы с темпом наступления 20-30 километров в сутки, с выходом на рубежи, взятием Киева — и дальше на Запад, невзирая ни на что.
Вариант второй — это переход к массированному огневому поражению противника на всю глубину театра военных действий, причём самым жёстким образом. Проведение таких бомбоштурмовых ковровых бомбовых ударов. Ковровых, но без поражения жилой застройки, а с уничтожением конкретных объектов, конкретных складов не просто 1-2 ракетами, а так, чтобы вообще там ничего не уцелело.
Вот таким вот образом, с подавлением, естественно, ПВО. Да, потребуется проводить серию воздушных операций, да, [будут], естественно, в этом случае потери авиации. Они будут невелики, если вообще будут при грамотной организации, при использовании полноценно самолётов радиоэлектронного подавления, самолётов радиолокационного дозора для контроля обстановки. Но мы это должны сделать», — сообщил Сивков.
Он допускает, что оба варианта можно скомбинировать в один общий. В целом же, убеждён эксперт, пора переходить к самым жёстким действиям — иначе «Россию ждёт позорный мир».
Константин Сивков - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 16:25
Военный эксперт Сивков о том, когда РФ освободит Донбасс при "медленном" наступленииУчитывая жесткое требование минимизации потерь личного состава, мирного населения и минимизации разрушений инфраструктуры, текущие темпы продвижения русских войск в Донбассе более чем достаточны. Об этом рассказал доктор военных наук Константин Сивков в интервью изданию Украина.ру
 
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19:00Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Итоги 20 сентября
18:12Референдумы, новый подход в СВО. О чём говорили эксперты 20 сентября
17:45"По нормам военного времени": Лукашенко приказал проверить все силы обороны государства
17:20"Ой, калi б, калi маскалi прыйшлi" История триединства на территории исторической России
17:10Референдумы и вхождение части Украины в Россию. Эксперты о том, что это даст территориям
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16:13"Миллионы русских людей": Пушилин обратился к Путину
16:00Референдум, обстрел Энергодара, эффективность военной техники РФ. Главное на Украине на 16:00 20 сентября
15:47Принудительной мобилизации в Херсонской области после референдума не будет – власти
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15:30Глава Херсонской области назвал дату проведения референдума о присоединении к РФ
15:28Александр Малькевич: Референдум — это то, о чем напишут в учебниках истории о нашем времени
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