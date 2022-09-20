https://ukraina.ru/20220920/1038913363.html

"По нормам военного времени": Лукашенко приказал проверить все силы обороны государства

"По нормам военного времени": Лукашенко приказал проверить все силы обороны государства - 20.09.2022 Украина.ру

"По нормам военного времени": Лукашенко приказал проверить все силы обороны государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил поручил подготовить президентское мероприятие по вопросам обороны государства по нормам военного времени. Об этом он заявил в ходе встречи с госсекретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем, передает 20 сентября "Белта"

2022-09-20T17:45

2022-09-20T17:45

2022-09-20T17:45

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белоруссия

александр лукашенко

оборона

граница

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Сообщается, что мероприятия должны быть проведены через неделю после возвращения Лукашенко из командировки.В это же время ряд СМИ сообщает о скоплении польских танков на польско-белорусской границе.

https://ukraina.ru/20220830/1038269048.html

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2022

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новости, белоруссия, александр лукашенко, оборона, граница