https://ukraina.ru/20220920/1038913363.html
"По нормам военного времени": Лукашенко приказал проверить все силы обороны государства
"По нормам военного времени": Лукашенко приказал проверить все силы обороны государства - 20.09.2022 Украина.ру
"По нормам военного времени": Лукашенко приказал проверить все силы обороны государства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил поручил подготовить президентское мероприятие по вопросам обороны государства по нормам военного времени. Об этом он заявил в ходе встречи с госсекретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем, передает 20 сентября "Белта"
2022-09-20T17:45
2022-09-20T17:45
2022-09-20T17:45
новости
белоруссия
александр лукашенко
оборона
граница
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Сообщается, что мероприятия должны быть проведены через неделю после возвращения Лукашенко из командировки.В это же время ряд СМИ сообщает о скоплении польских танков на польско-белорусской границе.
https://ukraina.ru/20220830/1038269048.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белоруссия, александр лукашенко, оборона, граница
Новости, Белоруссия, Александр Лукашенко, Оборона, граница
"По нормам военного времени": Лукашенко приказал проверить все силы обороны государства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил поручил подготовить президентское мероприятие по вопросам обороны государства по нормам военного времени. Об этом он заявил в ходе встречи с госсекретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем, передает 20 сентября "Белта"