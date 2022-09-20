"По нормам военного времени": Лукашенко приказал проверить все силы обороны государства - 20.09.2022 Украина.ру
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"По нормам военного времени": Лукашенко приказал проверить все силы обороны государства
"По нормам военного времени": Лукашенко приказал проверить все силы обороны государства - 20.09.2022 Украина.ру
"По нормам военного времени": Лукашенко приказал проверить все силы обороны государства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил поручил подготовить президентское мероприятие по вопросам обороны государства по нормам военного времени. Об этом он заявил в ходе встречи с госсекретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем, передает 20 сентября "Белта"
2022-09-20T17:45
2022-09-20T17:45
новости
белоруссия
александр лукашенко
оборона
граница
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Сообщается, что мероприятия должны быть проведены через неделю после возвращения Лукашенко из командировки.В это же время ряд СМИ сообщает о скоплении польских танков на польско-белорусской границе.
https://ukraina.ru/20220830/1038269048.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, белоруссия, александр лукашенко, оборона, граница
Новости, Белоруссия, Александр Лукашенко, Оборона, граница

"По нормам военного времени": Лукашенко приказал проверить все силы обороны государства

17:45 20.09.2022
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкXXXI Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске 2022"
XXXI Международный фестиваль искусств Славянский базар в Витебске 2022 - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил поручил подготовить президентское мероприятие по вопросам обороны государства по нормам военного времени. Об этом он заявил в ходе встречи с госсекретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем, передает 20 сентября "Белта"
Вам надо собраться с силовиками, оговорить все направления. Это будет в ближайшее время. Я вчера слушал отчет министра обороны и поручил ему подготовить мероприятие с участием президента по всему этому комплексу вопросов, и прежде всего по вопросам обороны нашего государства.
Сообщается, что мероприятия должны быть проведены через неделю после возвращения Лукашенко из командировки.
В это же время ряд СМИ сообщает о скоплении польских танков на польско-белорусской границе.
Верховная Рада - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
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Депутаты Рады предложили признать Белоруссию государством-спонсором терроризмаДепутаты Верховной Рады Украины предложили иностранным парламентским организациям признать Белоруссию государством-спонсором терроризма. Проект обращения зарегистрировали 30 августа
 
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