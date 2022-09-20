https://ukraina.ru/20220920/1038911579.html

Не нравится - уезжайте! Михеев о том, как Россия избавляется от иллюзий. Видео

Не нравится - уезжайте! Михеев о том, как Россия избавляется от иллюзий. Видео - 20.09.2022 Украина.ру

Не нравится - уезжайте! Михеев о том, как Россия избавляется от иллюзий. Видео

Политолог Сергей Михеев в эфире Украина.ру подробно рассказал о последствиях проведения референдумов и вхождения освобожденных территорий в состав России, что Белый Дом пытается устроить в Армении, а также о судьбе замороженных российских активов:

2022-09-20T17:07

2022-09-20T17:07

2022-09-20T17:08

сво

сергей михеев

видео

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01:00 - Страны Балтии и Польша ввели запрет на въезд россиян: существует ли предел русофобии? 05:15 – Почему россиянам нужно забыть про шенген?06:48 – Что изменится после проведения референдумов на освобожденных территориях?10:00 – Что на Западе могут сделать с российскими замороженными активами после вхождения освобождённых территорий в состав РФ; 12:00 – Чего ждать от ООН? 14:00 – Почему США можно всё, а России – ничего?Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины. Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, сергей михеев, видео, видео