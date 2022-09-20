https://ukraina.ru/20220920/1038911436.html

Одиозная нацистка Фарион призвала лишить дончан избирательного права и построить стену

Одиозная нацистка Фарион призвала лишить дончан избирательного права и построить стену - 20.09.2022 Украина.ру

Одиозная нацистка Фарион призвала лишить дончан избирательного права и построить стену

Экс-депутат Верховной Рады Украины от партии "Свобода" Ирина Фарион, рассуждая о "реинтеграции Донбасса", предложила лишить всех жителей региона избирательного права на 10 лет. Видео появилось в ее YouTube-канале на днях

2022-09-20T17:09

2022-09-20T17:09

2022-09-20T17:09

ирина фарион

нацизм

национализм

блогер

стена

избиратели

украина

донбасс

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Фарион комментировала слова блогера из Донецка Катрин Волковой, которая ранее призвала сжигать украинские паспорта."Больное на голову идиотическое создание" назвала Фарион Волкову, рассуждая об этнографическом происхождении ее фамилии и назвав ее "оккупанткой".По мнению Фарион, к конфликту в Донбассе привело позволение жителям региона говорить и учиться на русском языке, что стоило запретить 31 год назад.Фарион известна своими скандальными нацистскими высказываниями. Так, широко известно видео, на котором она радуется смерти активистов одесского "Антимайдана" 2 мая 2014 в Доме профсоюзов.

https://ukraina.ru/20220818/1037816655.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

ирина фарион, нацизм, национализм, блогер, стена, избиратели, украина, донбасс