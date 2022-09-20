Одиозная нацистка Фарион призвала лишить дончан избирательного права и построить стену - 20.09.2022 Украина.ру
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Одиозная нацистка Фарион призвала лишить дончан избирательного права и построить стену
Одиозная нацистка Фарион призвала лишить дончан избирательного права и построить стену - 20.09.2022 Украина.ру
Одиозная нацистка Фарион призвала лишить дончан избирательного права и построить стену
Экс-депутат Верховной Рады Украины от партии "Свобода" Ирина Фарион, рассуждая о "реинтеграции Донбасса", предложила лишить всех жителей региона избирательного права на 10 лет. Видео появилось в ее YouTube-канале на днях
2022-09-20T17:09
2022-09-20T17:09
ирина фарион
нацизм
национализм
блогер
стена
избиратели
украина
донбасс
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Фарион комментировала слова блогера из Донецка Катрин Волковой, которая ранее призвала сжигать украинские паспорта."Больное на голову идиотическое создание" назвала Фарион Волкову, рассуждая об этнографическом происхождении ее фамилии и назвав ее "оккупанткой".По мнению Фарион, к конфликту в Донбассе привело позволение жителям региона говорить и учиться на русском языке, что стоило запретить 31 год назад.Фарион известна своими скандальными нацистскими высказываниями. Так, широко известно видео, на котором она радуется смерти активистов одесского "Антимайдана" 2 мая 2014 в Доме профсоюзов.
https://ukraina.ru/20220818/1037816655.html
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ирина фарион, нацизм, национализм, блогер, стена, избиратели, украина, донбасс
Ирина Фарион, нацизм, национализм, блогер, стена, Избиратели, Украина, Донбасс

Одиозная нацистка Фарион призвала лишить дончан избирательного права и построить стену

17:09 20.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ірина ФаріонИрина Фарион
Ирина Фарион - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ірина Фаріон
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Экс-депутат Верховной Рады Украины от партии "Свобода" Ирина Фарион, рассуждая о "реинтеграции Донбасса", предложила лишить всех жителей региона избирательного права на 10 лет. Видео появилось в ее YouTube-канале на днях
Фарион комментировала слова блогера из Донецка Катрин Волковой, которая ранее призвала сжигать украинские паспорта.
"Больное на голову идиотическое создание" назвала Фарион Волкову, рассуждая об этнографическом происхождении ее фамилии и назвав ее "оккупанткой".
По мнению Фарион, к конфликту в Донбассе привело позволение жителям региона говорить и учиться на русском языке, что стоило запретить 31 год назад.
Так что, на мой взгляд, первое, что мы должны сделать – лишить их избирательного права, как минимум на 10 лет. Далее, лишаем избирательного права и даем 24 часа на возможность… Если они не принимают украинскую Конституцию, язык, культуру, историю, - выехали отсюда, скоренько. Сели себе на танк с буквой Zи V и убрались отсюда.
Фарион известна своими скандальными нацистскими высказываниями. Так, широко известно видео, на котором она радуется смерти активистов одесского "Антимайдана" 2 мая 2014 в Доме профсоюзов.
День независимости Украины - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 14:17
Фарион объяснила, почему украинцев можно называть "хохлами", "укропами" и "салоедами"Одиозная экс-депутат Верховной Рады от националистической партии "Свобода" Ирина Фарион объяснила, почему слова "хохол", "укроп" и "салоед" не являются оскорблениями для украинцев. Об этом она рассказала на днях в интервью украинской журналистке Рамине Эсхакзай в ее авторском YouTube-проекте "Ходят слухи"
 
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