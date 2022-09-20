"Политика баланса". Запад ищет в Турции российские деньги - 20.09.2022 Украина.ру
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"Политика баланса". Запад ищет в Турции российские деньги
"Политика баланса". Запад ищет в Турции российские деньги - 20.09.2022 Украина.ру
"Политика баланса". Запад ищет в Турции российские деньги
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с журналистами ведущих национальных медиа, чтобы рассказать турецкому обществу об итогах саммита Шанхайской Украина.ру, 20.09.2022
2022-09-20T17:06
2022-09-20T17:06
эксклюзив
турция
эрдоган
экономика
владимир зеленский
владимир путин
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с журналистами ведущих национальных медиа, чтобы рассказать турецкому обществу об итогах саммита Шанхайской организации сотрудничества, который состоялся накануне в Узбекистане.Впрочем, главной темой этого разговора стала ситуация на Украине. Турецкие репортеры спросили у Эрдогана, поднималась ли эта тема на полях самаркандского саммита, в ходе двусторонних переговоров с президентом России и другими участниками международной встречи в верхах.Президент Турции дал на это утвердительные ответы. Он подчеркнул – в отличие от Евросоюза и США, которые не высказывают заинтересованности в прекращении войны на территории Украины, Турция призывает к деэскалации и предлагает свои посреднические услуги на дипломатическом уровне."Почти все лидеры, с которыми я беседовал, благодарили нас за роль в снижении напряженности в рамках российско-украинского конфликта. Нам говорили: "Мы действительно высоко ценим роль, которую вы взяли на себя здесь, и поздравляем вас".Все лидеры в ходе двусторонних переговоров приходили к этому выводу. Ведь среди мировых сил, явно вовлеченных в украинский конфликт, к сожалению, никто не думает о том, "что мы можем сделать", "как мы можем решить эту проблему". Мы же в силу политики баланса, которой придерживаемся с самого начала, и предпринятых инициатив дали необходимый ответ всем из них, как Западу, так и прежде всего Америке", – сказал об этом Реджеп Тайип Эрдоган.По словам турецкого президента, он провел в Самарканде "обширные дискуссии" с президентом России, обсуждая перспективы мирного урегулирования, "зерновую сделку" с Киевом, гуманитарную акцию по обмену военнопленными. И по итогам этого общения не теряет надежды организовать встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина."Турция выступает за то, чтобы выслушать обе стороны как страна, которая соблюдает сбалансированную политику. Вот почему у нас есть настойчивое желание свести вместе этих лидеров. Я хотел свести их вместе, услышать это от них. Мы еще не добились успеха, но я не теряю надежды... Мы должны переговорить с обоими лидерами, а не выступать на стороне одного из них", – считает турецкий лидер.Впрочем, озвучив эти пожелания, Эрдоган реалистично упомянул, что украинское руководство не настроено сейчас на проведение мирных переговоров. А руководители Российской Федерации, в свою очередь, не намерены поступиться задекларированными целями и принципами своей политики.Признавая это положение дел, Турция намерена сосредоточиться на "политике баланса", чтобы ловить рыбку в мутных водах международного кризиса. Эрдоган продолжает сохранять контакты с Киевом, поставляя Зеленскому свою военную технику, но одновременно развивает отношения с Москвой, несмотря на растущее недовольство со стороны Брюсселя и Вашингтона.Причем, как полагают западные аналитики, такое сотрудничество подчас может осуществляться без особой огласки. А его масштабы серьезно выросли за последнее время, вопреки позиции Запада.Британское деловое издание Financial Times сообщило сегодня о том, что казначейство Турции получило за последние полгода крупные финансовые поступления на общую сумму почти 25 миллиардов долларов, происхождение которых невозможно отследить с помощью открытых источников."Центральный банк в Анкаре заявил, что деньги, которые он не может корректно учесть в ежемесячных данных платежного баланса, выросли за семь месяцев этого года на 24,4 млрд долларов. Это рекордные показатели почти за четыре десятилетия", – пишут об этом в британском издании.Как предполагают британские журналисты, эти средства якобы поступают в Турцию от неустановленных российских источников, и могут быть использованы для экспортно-импортных операций через турецкие банки, в обход западных санкций.Британская газета также напоминает, что Россия осуществляет вместе с Турцией масштабный инфраструктурный проект по строительству атомной электростанции "Аккую", который позволяет переводить в Турцию значительные финансовые средства, делая это на совершенно законных основаниях.В свою очередь, Эрдоган использует внешние валютные поступления для увеличения резервов Центрального банка Турции, чтобы преодолеть последствия рекордной инфляции и поддержать падающий курс турецкой валюты. Таким образом, обе стороны остаются в выигрыше, а у США пока что нет возможностей перекрыть неформальные финансово-экономические каналы, в существовании которых уверены западные эксперты.Замминистра финансов США Уолли Адейемо недавно предупреждал турецкие компании о возможных рисках сотрудничества с российскими организациями, которые находится под американскими санкциями, но дело ограничилось тем, что два турецких банка приостановили подключение к российской платежной системе "Мир".Однако другие крупные банковские структуры – например Vakıfbank, Ziraat Bank, и Halkbank – принимают у туристов российские пластиковые карты, не говоря уже о вкладах клиентов с российскими паспортами."Турецкие банки могут быть рады принять деньги, перемещаемые из Российской Федерации… Реджеп Эрдоган сделал все возможное, чтобы Турция налаживала более тесные торговые связи с Россией. И если кто-то придет с чемоданом наличных, турецкие банки найдут способы разрешить ему вести бизнес.Более того, официальные лица Турции дают понять, что, способствуя подобному развитию событий, выиграют от санкций против Российской Федерации именно они", – комментирует эти слухи британский экономист Тимоти Эш.Кроме того, в соответствии с достигнутыми в Самарканде договоренностями, турецкая сторона уже в ближайшее время начнет частично оплачивать поставки российского газа рублями. Хотя это выглядит в глазах Запада чем-то вроде демонстративного вызова, подрывающего основы санкционной политики против России."Турция будет оплачивать 25 процентов закупаемого у России природного газа в рублях. Соответствующее соглашение вступит в силу в ближайшее время", – объявил об этом глава Министерства энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез. Причем, по мнению экспертов, Анкара явно рассчитывает на увеличение поставок газа, за счет приостановки работы "Северного потока"."Политика баланса", о которой говорит Эрдоган, основана исключительно на прагматичном расчете, который движет действиями турецкого руководства. Однако этот подход как раз и отличает позицию Турции от позиции Германии, которая отказывается от своих национальных экономических интересов в угоду коллективной идеологической повестке, навязанной Берлину из Вашингтона. Турецкие власти избрали другой, более гибкий курс, который пока приносит им и деньги, и газ.
https://ukraina.ru/20220914/1038695603.html
https://ukraina.ru/20220904/1038425288.html
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Александр Сокуренко
Александр Сокуренко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, турция, эрдоган, экономика, владимир зеленский, владимир путин
Эксклюзив, Турция, Эрдоган, экономика, Владимир Зеленский, Владимир Путин

"Политика баланса". Запад ищет в Турции российские деньги

17:06 20.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Турецкую Республику
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Турецкую Республику - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Александр Сокуренко
Обозреватель Ukraina.ru
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с журналистами ведущих национальных медиа, чтобы рассказать турецкому обществу об итогах саммита Шанхайской организации сотрудничества, который состоялся накануне в Узбекистане.
Впрочем, главной темой этого разговора стала ситуация на Украине. Турецкие репортеры спросили у Эрдогана, поднималась ли эта тема на полях самаркандского саммита, в ходе двусторонних переговоров с президентом России и другими участниками международной встречи в верхах.
Президент Турции дал на это утвердительные ответы. Он подчеркнул – в отличие от Евросоюза и США, которые не высказывают заинтересованности в прекращении войны на территории Украины, Турция призывает к деэскалации и предлагает свои посреднические услуги на дипломатическом уровне.
"Почти все лидеры, с которыми я беседовал, благодарили нас за роль в снижении напряженности в рамках российско-украинского конфликта. Нам говорили: "Мы действительно высоко ценим роль, которую вы взяли на себя здесь, и поздравляем вас".
Все лидеры в ходе двусторонних переговоров приходили к этому выводу. Ведь среди мировых сил, явно вовлеченных в украинский конфликт, к сожалению, никто не думает о том, "что мы можем сделать", "как мы можем решить эту проблему". Мы же в силу политики баланса, которой придерживаемся с самого начала, и предпринятых инициатив дали необходимый ответ всем из них, как Западу, так и прежде всего Америке", – сказал об этом Реджеп Тайип Эрдоган.
По словам турецкого президента, он провел в Самарканде "обширные дискуссии" с президентом России, обсуждая перспективы мирного урегулирования, "зерновую сделку" с Киевом, гуманитарную акцию по обмену военнопленными. И по итогам этого общения не теряет надежды организовать встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина.
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"Турция выступает за то, чтобы выслушать обе стороны как страна, которая соблюдает сбалансированную политику. Вот почему у нас есть настойчивое желание свести вместе этих лидеров. Я хотел свести их вместе, услышать это от них. Мы еще не добились успеха, но я не теряю надежды... Мы должны переговорить с обоими лидерами, а не выступать на стороне одного из них", – считает турецкий лидер.
Впрочем, озвучив эти пожелания, Эрдоган реалистично упомянул, что украинское руководство не настроено сейчас на проведение мирных переговоров. А руководители Российской Федерации, в свою очередь, не намерены поступиться задекларированными целями и принципами своей политики.
Признавая это положение дел, Турция намерена сосредоточиться на "политике баланса", чтобы ловить рыбку в мутных водах международного кризиса. Эрдоган продолжает сохранять контакты с Киевом, поставляя Зеленскому свою военную технику, но одновременно развивает отношения с Москвой, несмотря на растущее недовольство со стороны Брюсселя и Вашингтона.
Причем, как полагают западные аналитики, такое сотрудничество подчас может осуществляться без особой огласки. А его масштабы серьезно выросли за последнее время, вопреки позиции Запада.
Британское деловое издание Financial Times сообщило сегодня о том, что казначейство Турции получило за последние полгода крупные финансовые поступления на общую сумму почти 25 миллиардов долларов, происхождение которых невозможно отследить с помощью открытых источников.
"Центральный банк в Анкаре заявил, что деньги, которые он не может корректно учесть в ежемесячных данных платежного баланса, выросли за семь месяцев этого года на 24,4 млрд долларов. Это рекордные показатели почти за четыре десятилетия", – пишут об этом в британском издании.
Как предполагают британские журналисты, эти средства якобы поступают в Турцию от неустановленных российских источников, и могут быть использованы для экспортно-импортных операций через турецкие банки, в обход западных санкций.
Британская газета также напоминает, что Россия осуществляет вместе с Турцией масштабный инфраструктурный проект по строительству атомной электростанции "Аккую", который позволяет переводить в Турцию значительные финансовые средства, делая это на совершенно законных основаниях.
В свою очередь, Эрдоган использует внешние валютные поступления для увеличения резервов Центрального банка Турции, чтобы преодолеть последствия рекордной инфляции и поддержать падающий курс турецкой валюты.
Таким образом, обе стороны остаются в выигрыше, а у США пока что нет возможностей перекрыть неформальные финансово-экономические каналы, в существовании которых уверены западные эксперты.
Замминистра финансов США Уолли Адейемо недавно предупреждал турецкие компании о возможных рисках сотрудничества с российскими организациями, которые находится под американскими санкциями, но дело ограничилось тем, что два турецких банка приостановили подключение к российской платежной системе "Мир".
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Однако другие крупные банковские структуры – например Vakıfbank, Ziraat Bank, и Halkbank – принимают у туристов российские пластиковые карты, не говоря уже о вкладах клиентов с российскими паспортами.
"Турецкие банки могут быть рады принять деньги, перемещаемые из Российской Федерации… Реджеп Эрдоган сделал все возможное, чтобы Турция налаживала более тесные торговые связи с Россией. И если кто-то придет с чемоданом наличных, турецкие банки найдут способы разрешить ему вести бизнес.
Более того, официальные лица Турции дают понять, что, способствуя подобному развитию событий, выиграют от санкций против Российской Федерации именно они", – комментирует эти слухи британский экономист Тимоти Эш.
Кроме того, в соответствии с достигнутыми в Самарканде договоренностями, турецкая сторона уже в ближайшее время начнет частично оплачивать поставки российского газа рублями. Хотя это выглядит в глазах Запада чем-то вроде демонстративного вызова, подрывающего основы санкционной политики против России.
"Турция будет оплачивать 25 процентов закупаемого у России природного газа в рублях. Соответствующее соглашение вступит в силу в ближайшее время", – объявил об этом глава Министерства энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез. Причем, по мнению экспертов, Анкара явно рассчитывает на увеличение поставок газа, за счет приостановки работы "Северного потока".
"Политика баланса", о которой говорит Эрдоган, основана исключительно на прагматичном расчете, который движет действиями турецкого руководства. Однако этот подход как раз и отличает позицию Турции от позиции Германии, которая отказывается от своих национальных экономических интересов в угоду коллективной идеологической повестке, навязанной Берлину из Вашингтона. Турецкие власти избрали другой, более гибкий курс, который пока приносит им и деньги, и газ.
 
ЭксклюзивТурцияЭрдоганэкономикаВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
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