"Миллионы русских людей": Пушилин обратился к Путину - 20.09.2022 Украина.ру
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"Миллионы русских людей": Пушилин обратился к Путину
"Миллионы русских людей": Пушилин обратился к Путину - 20.09.2022 Украина.ру
"Миллионы русских людей": Пушилин обратился к Путину
В связи с назначением даты референдума в ДНР глава республики Денис Пушилин обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом он сообщил 20 сентября
2022-09-20T16:13
2022-09-20T16:13
владимир путин
денис пушилин
письмо
днр
обращение
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Накануне Общественная палата ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и парламенту с просьбой о “незамедлительном” проведении референдума по вопросу о её вхождении в состав России.Во вторник 20 сентября в Донецкой Народной Республике назначили даты проведения голосования по вопросу о присоединении к России - референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
https://ukraina.ru/20220920/1038900654.html
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владимир путин, денис пушилин, письмо, днр, обращение
Владимир Путин, Денис Пушилин, письмо, ДНР, обращение

"Миллионы русских людей": Пушилин обратился к Путину

16:13 20.09.2022
 
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин
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В связи с назначением даты референдума в ДНР глава республики Денис Пушилин обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом он сообщил 20 сентября
"Уважаемый Владимир Владимирович! Прошу Вас как можно быстрее в случае положительного решения по итогам референдума, в чем мы не сомневаемся, рассмотреть вопрос о вхождении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации. Многострадальный народ Донбасса заслужил быть частью Великой Страны, которую всегда считал своей Родиной. Это событие будет восстановлением исторической справедливости, наступления которого жаждут миллионы русских людей".
Накануне Общественная палата ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и парламенту с просьбой о “незамедлительном” проведении референдума по вопросу о её вхождении в состав России.
Во вторник 20 сентября в Донецкой Народной Республике назначили даты проведения голосования по вопросу о присоединении к России - референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
День республики в ДНР - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
15:17
Пушилин назвал дату народного голосования о статусе ДНРВ Донецкой Народной Республике также назначили даты проведения голосования по вопросу о присоединении к России - референдум пройдет с 23 по 27 сентября, заявил 20 сентября заявил глава республики Денис Пушилин
 
Владимир ПутинДенис ПушилинписьмоДНРобращение
 
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