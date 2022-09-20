https://ukraina.ru/20220920/1038906793.html

"Миллионы русских людей": Пушилин обратился к Путину

"Миллионы русских людей": Пушилин обратился к Путину - 20.09.2022 Украина.ру

"Миллионы русских людей": Пушилин обратился к Путину

В связи с назначением даты референдума в ДНР глава республики Денис Пушилин обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом он сообщил 20 сентября

2022-09-20T16:13

2022-09-20T16:13

2022-09-20T16:13

владимир путин

денис пушилин

письмо

днр

обращение

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Накануне Общественная палата ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и парламенту с просьбой о “незамедлительном” проведении референдума по вопросу о её вхождении в состав России.Во вторник 20 сентября в Донецкой Народной Республике назначили даты проведения голосования по вопросу о присоединении к России - референдум пройдет с 23 по 27 сентября.

https://ukraina.ru/20220920/1038900654.html

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владимир путин, денис пушилин, письмо, днр, обращение