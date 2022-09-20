https://ukraina.ru/20220920/1038905300.html

Референдум, обстрел Энергодара, эффективность военной техники РФ. Главное на Украине на 16:00 20 сентября

Референдум, обстрел Энергодара, эффективность военной техники РФ. Главное на Украине на 16:00 20 сентября - 20.09.2022 Украина.ру

Референдум, обстрел Энергодара, эффективность военной техники РФ. Главное на Украине на 16:00 20 сентября

Украина.ру, 20.09.2022

2022-09-20T16:00

2022-09-20T16:00

2022-09-20T16:18

владимир путин

оружие

энергодар

днр

лнр

всу

донбасс

референдум

денис пушилин

сергей лавров

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В ДНР и ЛНР определились с датами референдума о присоединении к России. Территория возле атомной электростанции в Энергодаре подверглась артиллерийскому обстрелу. Путин оценил эффективность российского оружия.Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что референдум о присоединении республики к России пройдет с 23 по 27 сентября.«Донбасс возвращается домой! Считаю законопроект своевременным. Прошу депутатов поддержать законопроект. Даты референдума предлагаю с 23 по 27 сентября», — сказал глава республики.Пушилин также обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос вхождения региона в состав России в случае положительного решения жителей на референдуме.По словам депутата народного совета республики Елены Шишкиной, голосование может состояться в режиме онлайн. При этом в некоторых частях региона это будет проблематичным из-за отсутствия электричества и связи.В свою очередь спикер Народного совета Луганской Народной Республики (НС ЛНР) Денис Мирошниченко назвал даты проведения референдума о вхождении ЛНР в состав России.В ходе пленарного заседания парламента республики он заявил, что соответствующее голосование о присоединении ЛНР к России пройдет также с 23 по 27 сентября.Как заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров в комментарии Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин», нынешняя ситуация подтверждает, что жители Донбасса хотят быть хозяевами своей судьбы. «Мы с самого начала специальной военной операции, да, в общем-то, и в предшествующий ей период, говорили о том, что свою судьбу должны решать народы соответствующих территорий. И вся нынешняя ситуация подтверждает, что они хотят быть хозяевами своей судьбы» — указал глава МИД РФ, комментируя сообщения о проведении референдумов в ДНР и ЛНР.Институт социального маркетинга (ИНСОМАР) провел телефонный опрос жителей Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик о готовности принять участие в референдуме по присоединению к России. Результаты исследования опубликованы на сайте учреждения.«Наибольшую готовность принять участие в референдуме декларируют жители народных республик (80 процентов в ДНР и 83 процента в ЛНР)», — отмечают авторы исследования.В Запорожье о готовности принять участие в голосовании заявили 72 процента, а в Херсоне — 65 процентов.Большинство респондентов заявили о желании видеть свой регион в составе России. Чаще всего об этом говорили жители ДНР, 91 процент, и ЛНР — 90 процентов, а в Запорожской и Херсонской областях — по 80 процентов опрошенных.Отмечается, что в опросе, который прошел 19 сентября, приняли участие по 1000 респондентов на каждой территории.Обстрел Энергодара и ДонбассаТерритория вблизи атомной электростанции (АЭС) в Энергодаре на подконтрольной РФ части Запорожской области во вторник днем подверглась артиллерийскому обстрелу, сообщили в пресс-службе администрации города.«На данный момент зафиксировано одиннадцать артиллерийских ударов в прибрежной зоне Энергодара, в непосредственной близости к атомной электростанции», — говорится в сообщении. В настоящее время сообщений о пострадавших не поступало. Информация о разрушениях и ущербе уточняется. Минобороны РФ заявляло также о повреждении технического здания вблизи Запорожской АЭС в результате обстрела. Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что из-за обстрелов со стороны украинских войск ракетами из HIMARS повредило магазин одежды, кафе, 11 многоквартирных жилых домов и две аптеки в Алчевске в ЛНР.«В результате обстрела населенного пункта Алчевск с применением американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущено четыре ракеты типа M31 GMLRS) повреждения получили 11 многоквартирных жилых домов, две аптеки, магазин одежды и кафе», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в ночь на вторник выпустили по Алчевску четыре ракеты из РСЗО HIMARS.Вооруженные силы Украины также обстреливают Горловку в Донецкой Народной Республике «каждые две-пять минут», в том числе из тяжелой артиллерии. Об этом заявил во вторник первый замглавы городской администрации Павел Калиниченко.«Обстрелы усилились, они продолжаются ежедневно», — сказал он в эфире Первого канала.По его словам, обстрелы ведутся «каждые две-пять минут» как по линии боевого соприкосновения, так и «по территории непосредственно города».Калиниченко также отметил, что обстрелы ведутся из вооружения, поставленного странами НАТО.«Мы неоднократно видели осколки вследствие обстрелов, и осколки дают нам понять четко, что это вооружение НАТО», — пояснил он.Эффективность российского оружияРоссийская военная техника эффективно противостоит западным вооружениям, хорошо себя зарекомендовала, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководителями предприятий ОПК.Путин на совещании предложил обсудить ситуацию с поставками вооружения, техники и боеприпасов в войска, в том числе для участвующих в спецоперации.Президент РФ особо подчеркнул тот факт, что российская техника «эффективно противостоит западным образцам вооружения».На встрече с представителями оборонной отрасли глава государства также выразил мнение, что РФ должна изучать западные арсеналы вооружений, применяемых на Украине, чтобы совершенствовать отечественную технику.«Это означает, что мы должны и можем их изучать — эти арсеналы и то, что там есть и что там используется против нас, качественно нарастить наши возможности и исходя из получаемого опыта совершенствовать там, где это нужно, нашу технику, наши вооружения», — указал Путин.

https://ukraina.ru/20220920/1038890382.html

https://ukraina.ru/20220920/1038881690.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

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