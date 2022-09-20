https://ukraina.ru/20220920/1038905300.html
Референдум, обстрел Энергодара, эффективность военной техники РФ. Главное на Украине на 16:00 20 сентября
Референдум, обстрел Энергодара, эффективность военной техники РФ. Главное на Украине на 16:00 20 сентября - 20.09.2022 Украина.ру
Референдум, обстрел Энергодара, эффективность военной техники РФ. Главное на Украине на 16:00 20 сентября
Украина.ру, 20.09.2022
2022-09-20T16:00
2022-09-20T16:00
2022-09-20T16:18
владимир путин
оружие
энергодар
днр
лнр
всу
донбасс
референдум
денис пушилин
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103348/08/1033480871_0:37:2793:1608_1920x0_80_0_0_10cd95bdbc88d4d418a29f03cc318a3e.jpg
В ДНР и ЛНР определились с датами референдума о присоединении к России. Территория возле атомной электростанции в Энергодаре подверглась артиллерийскому обстрелу. Путин оценил эффективность российского оружия.Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что референдум о присоединении республики к России пройдет с 23 по 27 сентября.«Донбасс возвращается домой! Считаю законопроект своевременным. Прошу депутатов поддержать законопроект. Даты референдума предлагаю с 23 по 27 сентября», — сказал глава республики.Пушилин также обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос вхождения региона в состав России в случае положительного решения жителей на референдуме.По словам депутата народного совета республики Елены Шишкиной, голосование может состояться в режиме онлайн. При этом в некоторых частях региона это будет проблематичным из-за отсутствия электричества и связи.В свою очередь спикер Народного совета Луганской Народной Республики (НС ЛНР) Денис Мирошниченко назвал даты проведения референдума о вхождении ЛНР в состав России.В ходе пленарного заседания парламента республики он заявил, что соответствующее голосование о присоединении ЛНР к России пройдет также с 23 по 27 сентября.Как заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров в комментарии Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин», нынешняя ситуация подтверждает, что жители Донбасса хотят быть хозяевами своей судьбы. «Мы с самого начала специальной военной операции, да, в общем-то, и в предшествующий ей период, говорили о том, что свою судьбу должны решать народы соответствующих территорий. И вся нынешняя ситуация подтверждает, что они хотят быть хозяевами своей судьбы» — указал глава МИД РФ, комментируя сообщения о проведении референдумов в ДНР и ЛНР.Институт социального маркетинга (ИНСОМАР) провел телефонный опрос жителей Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик о готовности принять участие в референдуме по присоединению к России. Результаты исследования опубликованы на сайте учреждения.«Наибольшую готовность принять участие в референдуме декларируют жители народных республик (80 процентов в ДНР и 83 процента в ЛНР)», — отмечают авторы исследования.В Запорожье о готовности принять участие в голосовании заявили 72 процента, а в Херсоне — 65 процентов.Большинство респондентов заявили о желании видеть свой регион в составе России. Чаще всего об этом говорили жители ДНР, 91 процент, и ЛНР — 90 процентов, а в Запорожской и Херсонской областях — по 80 процентов опрошенных.Отмечается, что в опросе, который прошел 19 сентября, приняли участие по 1000 респондентов на каждой территории.Обстрел Энергодара и ДонбассаТерритория вблизи атомной электростанции (АЭС) в Энергодаре на подконтрольной РФ части Запорожской области во вторник днем подверглась артиллерийскому обстрелу, сообщили в пресс-службе администрации города.«На данный момент зафиксировано одиннадцать артиллерийских ударов в прибрежной зоне Энергодара, в непосредственной близости к атомной электростанции», — говорится в сообщении. В настоящее время сообщений о пострадавших не поступало. Информация о разрушениях и ущербе уточняется. Минобороны РФ заявляло также о повреждении технического здания вблизи Запорожской АЭС в результате обстрела. Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что из-за обстрелов со стороны украинских войск ракетами из HIMARS повредило магазин одежды, кафе, 11 многоквартирных жилых домов и две аптеки в Алчевске в ЛНР.«В результате обстрела населенного пункта Алчевск с применением американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущено четыре ракеты типа M31 GMLRS) повреждения получили 11 многоквартирных жилых домов, две аптеки, магазин одежды и кафе», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в ночь на вторник выпустили по Алчевску четыре ракеты из РСЗО HIMARS.Вооруженные силы Украины также обстреливают Горловку в Донецкой Народной Республике «каждые две-пять минут», в том числе из тяжелой артиллерии. Об этом заявил во вторник первый замглавы городской администрации Павел Калиниченко.«Обстрелы усилились, они продолжаются ежедневно», — сказал он в эфире Первого канала.По его словам, обстрелы ведутся «каждые две-пять минут» как по линии боевого соприкосновения, так и «по территории непосредственно города».Калиниченко также отметил, что обстрелы ведутся из вооружения, поставленного странами НАТО.«Мы неоднократно видели осколки вследствие обстрелов, и осколки дают нам понять четко, что это вооружение НАТО», — пояснил он.Эффективность российского оружияРоссийская военная техника эффективно противостоит западным вооружениям, хорошо себя зарекомендовала, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководителями предприятий ОПК.Путин на совещании предложил обсудить ситуацию с поставками вооружения, техники и боеприпасов в войска, в том числе для участвующих в спецоперации.Президент РФ особо подчеркнул тот факт, что российская техника «эффективно противостоит западным образцам вооружения».На встрече с представителями оборонной отрасли глава государства также выразил мнение, что РФ должна изучать западные арсеналы вооружений, применяемых на Украине, чтобы совершенствовать отечественную технику.«Это означает, что мы должны и можем их изучать — эти арсеналы и то, что там есть и что там используется против нас, качественно нарастить наши возможности и исходя из получаемого опыта совершенствовать там, где это нужно, нашу технику, наши вооружения», — указал Путин.
https://ukraina.ru/20220920/1038890382.html
https://ukraina.ru/20220920/1038881690.html
https://ukraina.ru/20220919/1038870519.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103348/08/1033480871_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_f50f81975d4bcd2117940bfbac519608.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, оружие, энергодар, днр, лнр, всу, донбасс, референдум, денис пушилин, сергей лавров, хроники, эксклюзив
В ДНР и ЛНР определились с датами референдума о присоединении к России. Территория возле атомной электростанции в Энергодаре подверглась артиллерийскому обстрелу. Путин оценил эффективность российского оружия.
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что референдум о присоединении республики к России пройдет с 23 по 27 сентября.
«Донбасс возвращается домой! Считаю законопроект своевременным. Прошу депутатов поддержать законопроект. Даты референдума предлагаю с 23 по 27 сентября», — сказал глава республики.
Пушилин также обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос вхождения региона в состав России в случае положительного решения жителей на референдуме.
«Многострадальный народ Донбасса заслужил быть частью великой страны, которую всегда считал своей Родиной. Это событие будет восстановлением исторической справедливости, наступления которого жаждут миллионы русских людей», — написал он в телеграм.
По словам депутата народного совета республики Елены Шишкиной, голосование может состояться в режиме онлайн. При этом в некоторых частях региона это будет проблематичным из-за отсутствия электричества и связи.
В свою очередь спикер Народного совета Луганской Народной Республики (НС ЛНР) Денис Мирошниченко назвал даты проведения референдума о вхождении ЛНР в состав России.
В ходе пленарного заседания парламента республики он заявил, что соответствующее голосование о присоединении ЛНР к России пройдет также с 23 по 27 сентября.
Как заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров в комментарии Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин», нынешняя ситуация подтверждает, что жители Донбасса хотят быть хозяевами своей судьбы.
«Мы с самого начала специальной военной операции, да, в общем-то, и в предшествующий ей период, говорили о том, что свою судьбу должны решать народы соответствующих территорий. И вся нынешняя ситуация подтверждает, что они хотят быть хозяевами своей судьбы» — указал глава МИД РФ, комментируя сообщения о проведении референдумов в ДНР и ЛНР.
Институт социального маркетинга (ИНСОМАР) провел телефонный опрос жителей Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик о готовности принять участие в референдуме по присоединению к России. Результаты исследования опубликованы на сайте учреждения.
«Наибольшую готовность принять участие в референдуме декларируют жители народных республик (80 процентов в ДНР и 83 процента в ЛНР)», — отмечают авторы исследования.
В Запорожье о готовности принять участие в голосовании заявили 72 процента, а в Херсоне — 65 процентов.
Большинство респондентов заявили о желании видеть свой регион в составе России. Чаще всего об этом говорили жители ДНР, 91 процент, и ЛНР — 90 процентов, а в Запорожской и Херсонской областях — по 80 процентов опрошенных.
Отмечается, что в опросе, который прошел 19 сентября, приняли участие по 1000 респондентов на каждой территории.
Обстрел Энергодара и Донбасса
Территория вблизи атомной электростанции (АЭС) в Энергодаре на подконтрольной РФ части Запорожской области во вторник днем подверглась артиллерийскому обстрелу, сообщили в пресс-службе администрации города.
«На данный момент зафиксировано одиннадцать артиллерийских ударов в прибрежной зоне Энергодара, в непосредственной близости к атомной электростанции», — говорится в сообщении.
В настоящее время сообщений о пострадавших не поступало. Информация о разрушениях и ущербе уточняется.
Минобороны РФ заявляло также о повреждении технического здания вблизи Запорожской АЭС в результате обстрела.
«Одно из технических зданий получило повреждения... Артиллерийские подразделения ВСУ, обстреливавшие территорию атомной станции, ответным огнем подавлены... Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме», — заявил официальный представитель министерства Игорь Конашенков.
Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что из-за обстрелов со стороны украинских войск ракетами из HIMARS повредило магазин одежды, кафе, 11 многоквартирных жилых домов и две аптеки в Алчевске в ЛНР.
«В результате обстрела населенного пункта Алчевск с применением американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущено четыре ракеты типа M31 GMLRS) повреждения получили 11 многоквартирных жилых домов, две аптеки, магазин одежды и кафе», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в ночь на вторник выпустили по Алчевску четыре ракеты из РСЗО HIMARS.
Вооруженные силы Украины также обстреливают Горловку в Донецкой Народной Республике «каждые две-пять минут», в том числе из тяжелой артиллерии. Об этом заявил во вторник первый замглавы городской администрации Павел Калиниченко.
«Обстрелы усилились, они продолжаются ежедневно», — сказал он в эфире Первого канала.
По его словам, обстрелы ведутся «каждые две-пять минут» как по линии боевого соприкосновения, так и «по территории непосредственно города».
Калиниченко также отметил, что обстрелы ведутся из вооружения, поставленного странами НАТО.
«Мы неоднократно видели осколки вследствие обстрелов, и осколки дают нам понять четко, что это вооружение НАТО», — пояснил он.
Эффективность российского оружия
Российская военная техника эффективно противостоит западным вооружениям, хорошо себя зарекомендовала, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководителями предприятий ОПК.
Путин на совещании предложил обсудить ситуацию с поставками вооружения, техники и боеприпасов в войска, в том числе для участвующих в спецоперации.
«Сразу же отмечу, что применяемое в ходе операции российское оружие показывает высокую эффективность, прежде всего это касается авиации, высокоточных ракет большой дальности, авиационных средств поражения, ракетно-артиллерийского, бронетанкового вооружения и другого. Они позволяют уничтожать военную инфраструктуру, пункты управления, технику противника, поражать места расположения националистических формирований, при этом минимизировать потери среди личного состава», — сказал Путин.
Президент РФ особо подчеркнул тот факт, что российская техника «эффективно противостоит западным образцам вооружения».
На встрече с представителями оборонной отрасли глава государства также выразил мнение, что РФ должна изучать западные арсеналы вооружений, применяемых на Украине, чтобы совершенствовать отечественную технику.
«Это означает, что мы должны и можем их изучать — эти арсеналы и то, что там есть и что там используется против нас, качественно нарастить наши возможности и исходя из получаемого опыта совершенствовать там, где это нужно, нашу технику, наши вооружения», — указал Путин.