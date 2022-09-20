Россия повышает ставки: украинские и российские эксперты о референдумах - 20.09.2022 Украина.ру
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Россия повышает ставки: украинские и российские эксперты о референдумах
Россия повышает ставки: украинские и российские эксперты о референдумах - 20.09.2022 Украина.ру
Россия повышает ставки: украинские и российские эксперты о референдумах
Украина.ру, 20.09.2022
2022-09-20T16:18
2022-09-20T16:18
референдум
украина
лнр
днр
россия
херсон
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Во вторник, 20 сентября, стало известно, что голосования в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области по вопросу вхождения в состав России пройдут с 23 по 27 сентябряС инициативой незамедлительно организовать голосования о вхождении республик Донбасса в состав России накануне выступили общественные палаты ЛНР и ДНР. С такой просьбой они обратились к главам регионов Леониду Пасечнику и Денису Пушилину.Что пишут о референдумах российские и украинские эксперты и лидеры мнений – в обзоре соцсетей от издания Украина.ру.Украинский политолог Руслан Бортник уверен, что Россия усиливает политическое давление на Украину и США:"Российское руководство интенсифицирует вопрос проведения т. н. "референдумов" о вхождении в состав РФ на оккупированных территориях.• Представители оккупационных "властей" захваченных территорий ("ЛДНР" и Херсонской обл.), а также отдельные представители российского руководства синхронно заявили о безотлагательной необходимости проведения "референдумов" о вхождении в состав РФ уже на протяжении осени этого года (вероятно, речь идет о 4 ноября, День народного единства РФ).• В частности, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что: "После проведения референдумов и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер". Присоединение захваченных территорий полностью "развяжет руки" России, дав ей возможность "использовать все силы самозащиты".• Вопрос проведения т.н. "референдумов" о вхождении в состав РФ касается территорий Луганской, Донецкой и Херсонской областей Украины, и его интенсификация является следствием украинских военных успехов в Харьковской области.• Таким образом РФ может преследовать следующие цели:1. Успеть "закрепить" за собой политически захваченные территории в условиях изменчивой линии фронта и возможного продолжения украинского контрнаступления (в таком случае даже успех украинского контрнаступления и возвращение под контроль Украины всех оккупированных территорий не будет снимать их "российский" статус для Москвы). "Отвязать" вопрос "политического раздела" Украины от ситуации на линии фронта.2. Создать "политическую страховку" для В. Путина и его окружения на будущее – любому новому руководителю РФ будет крайне сложно отказаться от аннексированных территорий в силу общественного мнения. А не осудив решения В. Путина по присоединению этих территорий, невозможно будет судить его и за вторжение в Украину ("отказаться от Путина").3. Усиление политического давления на Украину и США с союзниками для восстановления переговорного процесса путём демонстрации того, что украинское контрнаступление не изменило планов РФ в войне. Создать повод для шантажа угрозой применения ядерного оружия или для проведения мобилизации (из-за украинских атак на уже "российскую территорию").4. Также это компенсация военных неудач последнего времени для общественного мнения внутри РФ. На фоне военных неудач РФ пытается компенсировать их политическими "успехами" расширения России — перехват социальных настроений, направленный на патриотическую мобилизацию российского общественного мнения".Блогер Павел Шайкин объяснил, почему было принято решение о проведении референдумов:"Напомню, что вчера "общественная палата" ЛНР обратилась к Пасечнику с требованием немедленно инициировать "референдум" о признании ее субъектом России, после этого и в ДНР и даже в Херсоне внезапно озадачились такой инициативой. Казалось бы, зачем?А дело в том, что 1 октября начнется призыв. А теперь... следите за руками. Призывники направляются служить во все субъекты федерации РФ - они сейчас служат в Белгородской области, Ростовской области, Курской области. Служат в Крыму. Призывниками укомплектовывают черноморский флот дислоцированный в Крыму - и, как показывает опыт затопленной Москвы, "в боевых действиях призывники не участвуют". И призывники будут привлекаться для службы на новых территориях РФ, "не участвуя в боевых действиях".Напомню, что 1 апреля было призвано около 130.000 человек, а 1 октября планируют призвать еще 120.000 человек".Народный депутат Виктория Сюмар считает, что страх – главный двигатель происходящих процессов:"Почему денере и ленере так активизировали тему "рефендумов о присоединении к РФ"? Потому что страшно. В первую очередь страшно коллаборантам, ставшим там оккупационными властями.На примере Харьковщины они ясно увидели, как россияне могут собраться и за сутки поехать домой. И что мотиваций умирать в Украине у них все меньше.Референдумы – это хоть какая-то попытка добавить мотивации российским солдатам воевать в Украине якобы за "русские земли". Но, похоже, это бесполезный расчет. Психологический перелом произошел. Россияне боятся американского оружия в руках сильных и мотивированных украинцев, хорошо понимающих, за что борются в этой войне.Все остальное – вопрос времени. И ответственность коллаборантов – в том числе".Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян дала короткий емкий прогноз:"Судя по происходящему и еще собирающемуся произойти, эта неделя знаменует или преддверие нашей скорой победы, или преддверие ядерной войны. Не могу разглядеть ничего третьего".* Орфография и пунктуация авторов сохранены
https://ukraina.ru/20220920/1038896372.html
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Виктория Титова
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
референдум, украина, лнр, днр, россия, херсон
референдум, Украина, ЛНР, ДНР, Россия, Херсон

Россия повышает ставки: украинские и российские эксперты о референдумах

16:18 20.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Мелитополе
Повседневная жизнь в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Виктория Титова
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Во вторник, 20 сентября, стало известно, что голосования в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области по вопросу вхождения в состав России пройдут с 23 по 27 сентября
С инициативой незамедлительно организовать голосования о вхождении республик Донбасса в состав России накануне выступили общественные палаты ЛНР и ДНР. С такой просьбой они обратились к главам регионов Леониду Пасечнику и Денису Пушилину.
Что пишут о референдумах российские и украинские эксперты и лидеры мнений – в обзоре соцсетей от издания Украина.ру.
Украинский политолог Руслан Бортник уверен, что Россия усиливает политическое давление на Украину и США:
"Российское руководство интенсифицирует вопрос проведения т. н. "референдумов" о вхождении в состав РФ на оккупированных территориях.
• Представители оккупационных "властей" захваченных территорий ("ЛДНР" и Херсонской обл.), а также отдельные представители российского руководства синхронно заявили о безотлагательной необходимости проведения "референдумов" о вхождении в состав РФ уже на протяжении осени этого года (вероятно, речь идет о 4 ноября, День народного единства РФ).
• В частности, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что: "После проведения референдумов и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер". Присоединение захваченных территорий полностью "развяжет руки" России, дав ей возможность "использовать все силы самозащиты".
• Вопрос проведения т.н. "референдумов" о вхождении в состав РФ касается территорий Луганской, Донецкой и Херсонской областей Украины, и его интенсификация является следствием украинских военных успехов в Харьковской области.
Владимир Джаралла интервью
15:16
Владимир Джаралла: Референдум мы проводим не для Запада, а для нас, для наших людей
• Таким образом РФ может преследовать следующие цели:
1. Успеть "закрепить" за собой политически захваченные территории в условиях изменчивой линии фронта и возможного продолжения украинского контрнаступления (в таком случае даже успех украинского контрнаступления и возвращение под контроль Украины всех оккупированных территорий не будет снимать их "российский" статус для Москвы). "Отвязать" вопрос "политического раздела" Украины от ситуации на линии фронта.
2. Создать "политическую страховку" для В. Путина и его окружения на будущее – любому новому руководителю РФ будет крайне сложно отказаться от аннексированных территорий в силу общественного мнения. А не осудив решения В. Путина по присоединению этих территорий, невозможно будет судить его и за вторжение в Украину ("отказаться от Путина").
3. Усиление политического давления на Украину и США с союзниками для восстановления переговорного процесса путём демонстрации того, что украинское контрнаступление не изменило планов РФ в войне. Создать повод для шантажа угрозой применения ядерного оружия или для проведения мобилизации (из-за украинских атак на уже "российскую территорию").
4. Также это компенсация военных неудач последнего времени для общественного мнения внутри РФ. На фоне военных неудач РФ пытается компенсировать их политическими "успехами" расширения России — перехват социальных настроений, направленный на патриотическую мобилизацию российского общественного мнения".
Блогер Павел Шайкин объяснил, почему было принято решение о проведении референдумов:
"Напомню, что вчера "общественная палата" ЛНР обратилась к Пасечнику с требованием немедленно инициировать "референдум" о признании ее субъектом России, после этого и в ДНР и даже в Херсоне внезапно озадачились такой инициативой. Казалось бы, зачем?
А дело в том, что 1 октября начнется призыв. А теперь... следите за руками. Призывники направляются служить во все субъекты федерации РФ - они сейчас служат в Белгородской области, Ростовской области, Курской области. Служат в Крыму. Призывниками укомплектовывают черноморский флот дислоцированный в Крыму - и, как показывает опыт затопленной Москвы, "в боевых действиях призывники не участвуют". И призывники будут привлекаться для службы на новых территориях РФ, "не участвуя в боевых действиях".
Напомню, что 1 апреля было призвано около 130.000 человек, а 1 октября планируют призвать еще 120.000 человек".
Александр Малькевич интервью - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
15:28
Александр Малькевич: Референдум — это то, о чем напишут в учебниках истории о нашем времени
Народный депутат Виктория Сюмар считает, что страх – главный двигатель происходящих процессов:
"Почему денере и ленере так активизировали тему "рефендумов о присоединении к РФ"? Потому что страшно. В первую очередь страшно коллаборантам, ставшим там оккупационными властями.
На примере Харьковщины они ясно увидели, как россияне могут собраться и за сутки поехать домой. И что мотиваций умирать в Украине у них все меньше.
Референдумы – это хоть какая-то попытка добавить мотивации российским солдатам воевать в Украине якобы за "русские земли". Но, похоже, это бесполезный расчет. Психологический перелом произошел. Россияне боятся американского оружия в руках сильных и мотивированных украинцев, хорошо понимающих, за что борются в этой войне.
Все остальное – вопрос времени. И ответственность коллаборантов – в том числе".
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян дала короткий емкий прогноз:
"Судя по происходящему и еще собирающемуся произойти, эта неделя знаменует или преддверие нашей скорой победы, или преддверие ядерной войны. Не могу разглядеть ничего третьего".
* Орфография и пунктуация авторов сохранены
 
референдумУкраинаЛНРДНРРоссияХерсон
 
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