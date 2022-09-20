https://ukraina.ru/20220920/1038903963.html

Бородай объяснил, почему ВСУ так торопятся наступать, несмотря на потери

Бородай объяснил, почему ВСУ так торопятся наступать, несмотря на потери - 20.09.2022 Украина.ру

Бородай объяснил, почему ВСУ так торопятся наступать, несмотря на потери

Вооружённые силы киевского режима стремяться достичь максимальных территориальных успехов за время, оставшееся до полного опадания листвы деревьев на Украине. Такое мнение выразил в интервью Украина.ру депутат Государственной Думы, глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай

2022-09-20T17:00

2022-09-20T17:00

2022-09-20T17:00

новости

спецоперация

всу

контрнаступление

александр бородай

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Он объяснил, что это событие, ожидающееся на середину октября, будет способствовать тому, что позиции сторон, в том числе артиллерийские, и позиции бронетехники, будут открыты для противника.Он добавил, что такие условия будут способствовать стабилизации линии фронта, интенсивность операций будет значительно ниже, чем в весенне-летний период.Поэтому киевский режим за оставшееся время стремится достичь максимальных успехов “любой ценой, невзирая на потери в живой силе и технике”, для того, чтобы отчитаться перед Западом и потребовать от него ещё больше средств и оружия, считает Бородай.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220919/1038864025.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, всу, контрнаступление, александр бородай