Бородай объяснил, почему ВСУ так торопятся наступать, несмотря на потери - 20.09.2022 Украина.ру
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Бородай объяснил, почему ВСУ так торопятся наступать, несмотря на потери
Бородай объяснил, почему ВСУ так торопятся наступать, несмотря на потери - 20.09.2022 Украина.ру
Бородай объяснил, почему ВСУ так торопятся наступать, несмотря на потери
Вооружённые силы киевского режима стремяться достичь максимальных территориальных успехов за время, оставшееся до полного опадания листвы деревьев на Украине. Такое мнение выразил в интервью Украина.ру депутат Государственной Думы, глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай
2022-09-20T17:00
2022-09-20T17:00
новости
спецоперация
всу
контрнаступление
александр бородай
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Он объяснил, что это событие, ожидающееся на середину октября, будет способствовать тому, что позиции сторон, в том числе артиллерийские, и позиции бронетехники, будут открыты для противника.Он добавил, что такие условия будут способствовать стабилизации линии фронта, интенсивность операций будет значительно ниже, чем в весенне-летний период.Поэтому киевский режим за оставшееся время стремится достичь максимальных успехов “любой ценой, невзирая на потери в живой силе и технике”, для того, чтобы отчитаться перед Западом и потребовать от него ещё больше средств и оружия, считает Бородай.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, спецоперация, всу, контрнаступление, александр бородай
Новости, Спецоперация, ВСУ, контрнаступление, Александр Бородай

Бородай объяснил, почему ВСУ так торопятся наступать, несмотря на потери

17:00 20.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ украинский воеенослужащий БТР танк, техника оружие
ВСУ украинский воеенослужащий БТР танк, техника оружие - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Вооружённые силы киевского режима стремяться достичь максимальных территориальных успехов за время, оставшееся до полного опадания листвы деревьев на Украине. Такое мнение выразил в интервью Украина.ру депутат Государственной Думы, глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай
Он объяснил, что это событие, ожидающееся на середину октября, будет способствовать тому, что позиции сторон, в том числе артиллерийские, и позиции бронетехники, будут открыты для противника.

Это означает, что произойдет некоторая стабилизация фронта. И бронетехника, и артиллерия будет или глубоко закопаны в землю, или будет оттянута подальше. На непосредственной линии боевого соприкосновения останется только пехота

Александр Бородай
Депутат Государственной Думы
Он добавил, что такие условия будут способствовать стабилизации линии фронта, интенсивность операций будет значительно ниже, чем в весенне-летний период.
Брифинг главы ДНР Д. Пушилина - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
Вчера, 14:45
Отражена атака ВСУ на Кременную – ПушилинВСУ предприняли попытку прорваться в Кременную (ЛНР) и переправить технику в районе села Кривая Лука (ДНР), атаки были отражены союзными войсками, заявил 19 сентября в эфире телеканала "Россия 24" глава Донецкой Народной Республики Денис Пулинил
Поэтому киевский режим за оставшееся время стремится достичь максимальных успехов “любой ценой, невзирая на потери в живой силе и технике”, для того, чтобы отчитаться перед Западом и потребовать от него ещё больше средств и оружия, считает Бородай.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиСпецоперацияВСУконтрнаступлениеАлександр Бородай
 
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