https://ukraina.ru/20220920/1038903963.html
Бородай объяснил, почему ВСУ так торопятся наступать, несмотря на потери
Бородай объяснил, почему ВСУ так торопятся наступать, несмотря на потери - 20.09.2022 Украина.ру
Бородай объяснил, почему ВСУ так торопятся наступать, несмотря на потери
Вооружённые силы киевского режима стремяться достичь максимальных территориальных успехов за время, оставшееся до полного опадания листвы деревьев на Украине. Такое мнение выразил в интервью Украина.ру депутат Государственной Думы, глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай
2022-09-20T17:00
2022-09-20T17:00
2022-09-20T17:00
новости
спецоперация
всу
контрнаступление
александр бородай
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Он объяснил, что это событие, ожидающееся на середину октября, будет способствовать тому, что позиции сторон, в том числе артиллерийские, и позиции бронетехники, будут открыты для противника.Он добавил, что такие условия будут способствовать стабилизации линии фронта, интенсивность операций будет значительно ниже, чем в весенне-летний период.Поэтому киевский режим за оставшееся время стремится достичь максимальных успехов “любой ценой, невзирая на потери в живой силе и технике”, для того, чтобы отчитаться перед Западом и потребовать от него ещё больше средств и оружия, считает Бородай.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220919/1038864025.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, всу, контрнаступление, александр бородай
Бородай объяснил, почему ВСУ так торопятся наступать, несмотря на потери
Вооружённые силы киевского режима стремяться достичь максимальных территориальных успехов за время, оставшееся до полного опадания листвы деревьев на Украине. Такое мнение выразил в интервью Украина.ру депутат Государственной Думы, глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай
Он объяснил, что это событие, ожидающееся на середину октября, будет способствовать тому, что позиции сторон, в том числе артиллерийские, и позиции бронетехники, будут открыты для противника.
Это означает, что произойдет некоторая стабилизация фронта. И бронетехника, и артиллерия будет или глубоко закопаны в землю, или будет оттянута подальше. На непосредственной линии боевого соприкосновения останется только пехота
Александр Бородай
Депутат Государственной Думы
Он добавил, что такие условия будут способствовать стабилизации линии фронта, интенсивность операций будет значительно ниже, чем в весенне-летний период.
Поэтому киевский режим за оставшееся время стремится достичь максимальных успехов “любой ценой, невзирая на потери в живой силе и технике”, для того, чтобы отчитаться перед Западом и потребовать от него ещё больше средств и оружия, считает Бородай.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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