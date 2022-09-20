Принудительной мобилизации в Херсонской области после референдума не будет – власти - 20.09.2022 Украина.ру
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Принудительной мобилизации в Херсонской области после референдума не будет – власти
Принудительной мобилизации в Херсонской области после референдума не будет – власти - 20.09.2022 Украина.ру
Принудительной мобилизации в Херсонской области после референдума не будет – власти
После проведения в Херсонской области референдума о вхождении в состав России принудительная мобилизация проведена не будет, сообщил в комментарии РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов 20 сентября
2022-09-20T15:47
2022-09-20T15:47
новости
херсонская область
украина
референдум
херсон
кирилл стремоусов
мобилизация
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Также в эфире телеканала "Соловьев Live" он сообщил о том, что жители области могут голосовать так, как считают нужным, не опасаясь преследования за голоса против.Референдум пройдет в Херсоне с 23 по 27 сентября, также, как и в ДНР, ЛНР и освобожденной части Запорожской области.
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новости, херсонская область, украина, референдум, херсон, кирилл стремоусов, мобилизация
Новости, Херсонская область, Украина, референдум, Херсон, Кирилл Стремоусов, мобилизация

Принудительной мобилизации в Херсонской области после референдума не будет – власти

15:47 20.09.2022
 
© скриншот видео "ТСН"Кирилл Стремоусов
Кирилл Стремоусов
© скриншот видео "ТСН"
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После проведения в Херсонской области референдума о вхождении в состав России принудительная мобилизация проведена не будет, сообщил в комментарии РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов 20 сентября
Не будет никакой мобилизации, мы говорим о формировании добровольческих батальонов, это не имеет отношения к мобилизации.
Также в эфире телеканала "Соловьев Live" он сообщил о том, что жители области могут голосовать так, как считают нужным, не опасаясь преследования за голоса против.
Референдум пройдет в Херсоне с 23 по 27 сентября, также, как и в ДНР, ЛНР и освобожденной части Запорожской области.
Херсон билборд стела
14:59
"Преследований не будет": в Херсоне заверили жителей, что они могут голосовать свободноВ отношении граждан, которые на референдуме проголосуют против вхождения в состав России, не будут предприниматься никакие преследования, заявил в эфире телеканала "Соловьев Live" замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов
 
НовостиХерсонская областьУкраинареферендумХерсонКирилл Стремоусовмобилизация
 
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