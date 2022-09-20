Принудительной мобилизации в Херсонской области после референдума не будет – власти

"Преследований не будет": в Херсоне заверили жителей, что они могут голосовать свободно

В отношении граждан, которые на референдуме проголосуют против вхождения в состав России, не будут предприниматься никакие преследования, заявил в эфире телеканала "Соловьев Live" замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов