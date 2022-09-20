https://ukraina.ru/20220920/1038903083.html
Принудительной мобилизации в Херсонской области после референдума не будет – власти
Принудительной мобилизации в Херсонской области после референдума не будет – власти - 20.09.2022 Украина.ру
Принудительной мобилизации в Херсонской области после референдума не будет – власти
После проведения в Херсонской области референдума о вхождении в состав России принудительная мобилизация проведена не будет, сообщил в комментарии РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов 20 сентября
2022-09-20T15:47
2022-09-20T15:47
2022-09-20T15:47
новости
херсонская область
украина
референдум
херсон
кирилл стремоусов
мобилизация
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Также в эфире телеканала "Соловьев Live" он сообщил о том, что жители области могут голосовать так, как считают нужным, не опасаясь преследования за голоса против.Референдум пройдет в Херсоне с 23 по 27 сентября, также, как и в ДНР, ЛНР и освобожденной части Запорожской области.
https://ukraina.ru/20220920/1038899810.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсонская область, украина, референдум, херсон, кирилл стремоусов, мобилизация
Новости, Херсонская область, Украина, референдум, Херсон, Кирилл Стремоусов, мобилизация
Принудительной мобилизации в Херсонской области после референдума не будет – власти
После проведения в Херсонской области референдума о вхождении в состав России принудительная мобилизация проведена не будет, сообщил в комментарии РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов 20 сентября