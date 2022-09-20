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Глава Херсонской области назвал дату проведения референдума о присоединении к РФ
Глава Херсонской области назвал дату проведения референдума о присоединении к РФ - 20.09.2022 Украина.ру
Глава Херсонской области назвал дату проведения референдума о присоединении к РФ
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о проведении 23-27 сентября референдума по вопросу о вхождении региона в состав России
2022-09-20T15:30
2022-09-20T15:30
2022-09-20T15:30
сальдо
референдум
херсонская область
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"Сообщаю, что в соответствии с указом референдум будет проведен в период с 23 по 27 сентября 2022 года. Указом определен порядок организации голосования и проведения референдума на территории Херсонской области, а также установлены меры административной и уголовной ответственности за нарушение этих правил", - заявил Сальдо в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.Ране о проведении аналогичного референдума в эти же сроки заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, также о референдумах объявили в Луганской Народной Республике и освобожденной части Запорожской области.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сальдо, референдум, херсонская область
Сальдо, референдум, Херсонская область
Глава Херсонской области назвал дату проведения референдума о присоединении к РФ
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о проведении 23-27 сентября референдума по вопросу о вхождении региона в состав России
"Сообщаю, что в соответствии с указом референдум будет проведен в период с 23 по 27 сентября 2022 года. Указом определен порядок организации голосования и проведения референдума на территории Херсонской области, а также установлены меры административной и уголовной ответственности за нарушение этих правил", - заявил Сальдо в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
Ране о проведении аналогичного референдума в эти же сроки заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, также о референдумах объявили в Луганской Народной Республике и освобожденной части Запорожской области.