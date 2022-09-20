https://ukraina.ru/20220920/1038902048.html

"Вперед, в Россию!" Референдум по определению судьбы Донбасса и Украины уже готовится

"Вперед, в Россию!" Референдум по определению судьбы Донбасса и Украины уже готовится - 20.09.2022 Украина.ру

"Вперед, в Россию!" Референдум по определению судьбы Донбасса и Украины уже готовится

Украина.ру, 20.09.2022

2022-09-20T15:36

2022-09-20T15:36

2022-09-20T17:12

эксклюзив

референдум

украина

россия

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Тема проведения всенародных референдумов о присоединении признанных Россией Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР, ЛДНР) опять вышла на первый план после того, как Общественные палаты двух гособразований 19 сентября 2022 года по очереди обратились к своим властям с требованием определиться, с Россией они или нет.Члены Общественных палат попросили глав и парламенты ЛДНР поскорее провести референдумы, чтобы войти в состав России, стереть границу с нею и застолбить границу с Украиной, о которой они знать больше не желают. Специалисты в администрациях обеих республик почти одинаковыми словами рассказывали журналистам, что ведут подготовку к референдуму по всем направлениям.И вот 20 сентября о своем желании провести аналогичный референдум заявила ВГА Херсонской области. А председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман в эфире телеканала «Россия 24» заявил: «В Луганской Народной Республике, где освобождена вся территория, полностью подготовлено все, на наших освобожденных территориях также все готово. Уже сформированы и территориальные избирательные комиссии, и наблюдатели. Уже определены участки. Так что теперь, в принципе, осталось только финализировать все эти процессы, которые мы вели на протяжении последних двух месяцев, и принять решение о дате. Для граждан ДНР, сейчас проживающих на территории РФ, к примеру, есть две возможности: прийти в посольство в Москве либо нам необходимо обеспечить возможность проголосовать им удаленно. Также речь идет о ныне оккупированных территориях республики. Они никак не смогут попасть на нашу территорию или в Россию. По сути, они заложники украинских властей».Но посол ЛНР в России Родион Мирошник несколько охладил пыл оптимистов: «Процесс подготовки к референдумам в республиках Донбасса запущен, идет отработка механизмов и самой процедуры. Говорить о дате референдума о вхождении в РФ рано по соображениям безопасности его подготовки и проведения».А ведь после того, как 7 сентября сего года секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что 11 сентября референдумов не будет, а пройдут они 4 ноября («Правильно провести их 4 ноября, в День народного единства. Это историческая дата, которая нас всех объединяет»), и с этим согласился даже такой рьяный сторонник опроса, как замглавы Херсонской военно-гражданской администрации (ВГА) Кирилл Стремоусов, идея пошла, как говорится, на спад.А когда 12 сентября издание Meduza* со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, поведало: «Российская власть приостановила процесс организации "референдумов" о присоединении оккупированных территорий — из-за успешного украинского контрнаступления», то никто это сообщение не опроверг. Да и наступление ВСУ на Харьковщину повергло многих в шок своими успехами и провалами союзных сил спецвоенной операции (СВО), и действительно не до референдумов было многим.Однако сейчас по-любому, как говаривал Михаил Горбачев, процесс пошел, и всем стало понятно, что неспроста. Но мнения сразу разделились. И теперь стало известно, что референдум в ЛНР, например, пройдет уже 23—27 сентября сего года. Чтобы значит, кота за подробности не тянуть долго. Его скорее всего поддержат ДНР, Херсонская, части Запорожской и даже Николаевской областей.Сторонники референдумов в России и вхождения ЛДНР в ее состав приветствовали такое решение и горячо его обосновывали. В частности, главред медиахолдинга «Россия сегодня» (RT) Маргарита Симоньян написала в авторском телеграм-канале, что республики решили повторить Крымский сценарий: обращение Общественной палаты ЛНР к главе государства Леониду Пасечнику — не что иное, как желание пойти ва-банк и реализовать крымский сценарий вхождения республики в состав России. «Сегодня референдум, завтра — признание частью РФ, послезавтра — удары по территории России становятся полноценной войной Украины и НАТО с Россией, развязывающей России руки во всех отношениях», — резюмировала она.Противников референдума, разумеется, больше всего на Украине. Там, празднуя по поводу и веря в чудодейственность контрнаступления, дающего новые территории, над референдумом потешаются и напирают на международные законы, которые запрещают менять территории и границы государств на основании плебисцитов. «Ru-пропагандисты влюблены в "референдумы" как панацею. У меня есть для них плохие новости. Есть глобальный консенсус и международное право. Оно однозначно: Донецк, Луганск, Крым — это Украина», — сказал советник главы Офиса президента (ОПУ) Михаил Подоляк.После объявления референдума в ЛНР уже на этой неделе самые разнообразные комментарии и информации свелись к главному обоснования акции: она нужна для того, чтобы Россия, мол, получила дополнительные обоснования для более решительной войны с Украиной по защите уже не украинского Донбасса и даже не независимых ЛДНР, а части Российской Федерации, по которой-де лупят артиллерия и ракеты ВСУ.И в этом, конечно, есть своей резон. Однако американский институт изучения войны (ISW) уверен: Кремль на этот шаг не решится, так как не весь Донбасс захвачен российскими войсками. Более того — и это, пожалуй, самое главное! — удары ВСУ по Крыму показали, что Украина будет наносить такие же удары и по Донбассу, даже если Россия включит его в свой состав. На данном этапе Путин вообще не сможет угрожать НАТО, так как его армия показала, что она из себя представляет за 7 месяцев войны на Украине, очень презрительно заявили спецы в ISW.Но и реакция российской власти не заставила себя ждать. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев: «После проведения референдумов и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер. Посягательство на территорию России в таком случае позволит использовать все силы самозащиты». То есть фактически поддержал главный тезис: будут ЛДНР в России — легче будет воевать за них.Однако, когда раньше глава Крыма Сергей Аксенов призвал включить ЛДНР в состав России без проведения референдумов, просто проявив «политическую волю»: типа нам надо, значит, надо. Но пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, как известно, заявил, что присоединение регионов должно непременно иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом. Несмотря даже на то, что легитимный референдум в Крыму и Севастополе почти никто в мире не признал. Осторожно среагировал и глава МИД России Сергей Лавров, признав, тем не менее, что народ, как источник власти, имеет право на все. «Мы с самого начала специальной военной операции и в предшествующий ей период говорили, что свою судьбу должны решать народы. И вся нынешняя ситуация подтверждает, что они хотят быть хозяевами своей судьбы», — сказал он.А вот Государственная дума однозначно поддержит намерение жителей ЛДНР. «Если в ходе прямого волеизъявления они (жители Донбасса. — Авт.) выскажутся, что хотят быть в составе России, мы их поддержим. И они должны это понимать, что мы ждем от них свободного волеизъявления», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.А потом стало известно, что глава ДНР Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой побыстрее решиться на что-либо по итогам референдума. Так что реакция однозначно будет.И теперь время до проведения референдума, эти три дня, сведутся к определению ответов на два вопроса:— насколько готовы российские элиты к решительным шагам по расширению российской же территории и к возможным последствиям за это. А это вполне может быть эскалация войны вплоть до ядерной, потому что сегодня уже очевидно, что Россия и силы СВО на Украине ведут войну не с нею, а с коллективным Западом, который сделал ставку по принципу «или — или». Но этот же принцип правомочен и для России: или она отстоит свои национальные интересы, или будет повержена и отброшена в своих амбициях и устремлениях на десятилетия назад;— если готовность элит имеется, то насколько согласован этот выбор с российским обществом, и что сделано, чтобы борьба за свободу, права, суверенитет и процветание России была всеобщей, а война за это — отечественной. Если война понадобится, конечно.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

эксклюзив, референдум, украина, россия