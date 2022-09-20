Пушилин назвал дату народного голосования о статусе ДНР
В Донецкой Народной Республике также назначили даты проведения голосования по вопросу о присоединении к России - референдум пройдет с 23 по 27 сентября, заявил 20 сентября заявил глава республики Денис Пушилин
"Донбасс возвращается домой. Считаю законопроект своевременным. Прошу депутатов поддержать. Даты референдума - с 23 по 27 сентября", - приводит слова Пушилина общественное движение "Донецкая республика".
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ.
20 сентября Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.
Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.