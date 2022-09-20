https://ukraina.ru/20220920/1038900654.html

Пушилин назвал дату народного голосования о статусе ДНР

Пушилин назвал дату народного голосования о статусе ДНР - 20.09.2022 Украина.ру

Пушилин назвал дату народного голосования о статусе ДНР

В Донецкой Народной Республике также назначили даты проведения голосования по вопросу о присоединении к России - референдум пройдет с 23 по 27 сентября, заявил 20 сентября заявил глава республики Денис Пушилин

2022-09-20T15:17

2022-09-20T15:17

2022-09-20T15:17

новости

днр

голосование

россия

референдум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103170/74/1031707413_0:189:2969:1859_1920x0_80_0_0_b2f355cb41b45ab1fcfc3efbdd9ca5b4.jpg

Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. 20 сентября Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ukraina.ru/20220920/1038898203.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, днр, голосование, россия, референдум