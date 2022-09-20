Пушилин назвал дату народного голосования о статусе ДНР - 20.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220920/1038900654.html
Пушилин назвал дату народного голосования о статусе ДНР
Пушилин назвал дату народного голосования о статусе ДНР - 20.09.2022 Украина.ру
Пушилин назвал дату народного голосования о статусе ДНР
В Донецкой Народной Республике также назначили даты проведения голосования по вопросу о присоединении к России - референдум пройдет с 23 по 27 сентября, заявил 20 сентября заявил глава республики Денис Пушилин
2022-09-20T15:17
2022-09-20T15:17
новости
днр
голосование
россия
референдум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103170/74/1031707413_0:189:2969:1859_1920x0_80_0_0_b2f355cb41b45ab1fcfc3efbdd9ca5b4.jpg
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. 20 сентября Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ukraina.ru/20220920/1038898203.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103170/74/1031707413_119:0:2848:2047_1920x0_80_0_0_0b14d007a42026bd770bfa76421ba073.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, днр, голосование, россия, референдум
Новости, ДНР, голосование, Россия, референдум

Пушилин назвал дату народного голосования о статусе ДНР

15:17 20.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДень республики в ДНР
День республики в ДНР - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
В Донецкой Народной Республике также назначили даты проведения голосования по вопросу о присоединении к России - референдум пройдет с 23 по 27 сентября, заявил 20 сентября заявил глава республики Денис Пушилин
"Донбасс возвращается домой. Считаю законопроект своевременным. Прошу депутатов поддержать. Даты референдума - с 23 по 27 сентября", - приводит слова Пушилина общественное движение "Донецкая республика".
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ.
20 сентября Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.

Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Ситуация в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
14:31
Референдум в ЛНР состоится до конца сентября – властиРеферендум о вхождении Луганской Народной Республики в состав России состоится в течении недели – с 23 по 27 сентября, сообщает 20 сентября замспикера парламента ЛНР Дмитрий Хорошилов
 
НовостиДНРголосованиеРоссияреферендум
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:45"По нормам военного времени": Лукашенко приказал проверить все силы обороны государства
17:20"Ой, калi б, калi маскалi прыйшлi" История триединства на территории исторической России
17:10Референдумы и вхождение части Украины в Россию. Эксперты о том, что это даст территориям
17:09Одиозная нацистка Фарион призвала лишить дончан избирательного права и построить стену
17:08Запад вооружает ВСУ до зубов, нарушая собственные ограничения: что говорили об Украине в мире 20 сентября
17:07Не нравится - уезжайте! Михеев о том, как Россия избавляется от иллюзий. Видео
17:06"Политика баланса". Запад ищет в Турции российские деньги
17:00Бородай объяснил, почему ВСУ так торопятся наступать, несмотря на потери
16:20Командир артиллерийского дивизиона НМ ЛНР о том, хватает ли ВС РФ боеприпасов на фронте
16:18Россия повышает ставки: украинские и российские эксперты о референдумах
16:13"Миллионы русских людей": Пушилин обратился к Путину
16:00Референдум, обстрел Энергодара, эффективность военной техники РФ. Главное на Украине на 16:00 20 сентября
15:47Принудительной мобилизации в Херсонской области после референдума не будет – власти
15:36"Вперед, в Россию!" Референдум по определению судьбы Донбасса и Украины уже готовится
15:30Глава Херсонской области назвал дату проведения референдума о присоединении к РФ
15:28Александр Малькевич: Референдум — это то, о чем напишут в учебниках истории о нашем времени
15:18Александр Малькевич: кто он
15:17Пушилин назвал дату народного голосования о статусе ДНР
15:16Жители ЛНР смогут проголосовать на референдуме даже за пределами республики
15:16Владимир Джаралла: Референдум мы проводим не для Запада, а для нас, для наших людей
Лента новостейМолния