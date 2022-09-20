"Преследований не будет": в Херсоне заверили жителей, что они могут голосовать свободно - 20.09.2022 Украина.ру
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"Преследований не будет": в Херсоне заверили жителей, что они могут голосовать свободно
"Преследований не будет": в Херсоне заверили жителей, что они могут голосовать свободно - 20.09.2022 Украина.ру
"Преследований не будет": в Херсоне заверили жителей, что они могут голосовать свободно
В отношении граждан, которые на референдуме проголосуют против вхождения в состав России, не будут предприниматься никакие преследования, заявил в эфире телеканала "Соловьев Live" замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов
2022-09-20T14:59
2022-09-20T14:59
новости
референдум
преследования
херсонская область
херсон
кирилл стремоусов
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Он также объяснил, что вопрос о референдуме для жителей области является решенным.Ранее во вторник глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо объявил о решении властей региона провести референдум по вопросу вхождения области в состав РФ.По результатам волеизъявления жителей Херсонской области, глава региона намерен обратиться к президенту РФ Владимиру Путину для юридической фиксации итогов референдума.
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новости, референдум, преследования, херсонская область, херсон, кирилл стремоусов
Новости, референдум, преследования, Херсонская область, Херсон, Кирилл Стремоусов

"Преследований не будет": в Херсоне заверили жителей, что они могут голосовать свободно

14:59 20.09.2022
 
© Роман ГнатюкХерсон билборд стела
Херсон билборд стела
© Роман Гнатюк
Читать в
В отношении граждан, которые на референдуме проголосуют против вхождения в состав России, не будут предприниматься никакие преследования, заявил в эфире телеканала "Соловьев Live" замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов
Он также объяснил, что вопрос о референдуме для жителей области является решенным.
Херсонская область уже никогда не вернётся к колониальному режиму и нацизму, который перечёркивал все традиционные и культурные ценности.
Ранее во вторник глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо объявил о решении властей региона провести референдум по вопросу вхождения области в состав РФ.
По результатам волеизъявления жителей Херсонской области, глава региона намерен обратиться к президенту РФ Владимиру Путину для юридической фиксации итогов референдума.
Ситуация в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
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Референдум в ЛНР состоится до конца сентября – властиРеферендум о вхождении Луганской Народной Республики в состав России состоится в течении недели – с 23 по 27 сентября, сообщает 20 сентября замспикера парламента ЛНР Дмитрий Хорошилов
 
НовостиреферендумпреследованияХерсонская областьХерсонКирилл Стремоусов
 
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