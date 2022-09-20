Госдума предложила блокировать ресурсы с призывами финансировать ВСУ
Депутаты Государственной Думы России предложили блокировать ресурсы, на которых призывают собирать деньги для Вооруженных сил Украины и других формирований противника в условиях специальной военной операции. Об этом 20 сентября сообщили в пресс-службе Госдумы
Депутаты из комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России внесли правки в закон "Об информации...". Законодатели предложили блокировать информационные ресурсы с предложениями о сборе денег для противника в условиях вооруженного конфликта, военных действий или контртеррористической операции, если в них принимает участие Россия.
"Иногда такие сборы на вражескую армию объявляют, например, кафе или клубы, как было летом в Москве. Внимание общественности тогда позволило оперативно пресечь такой сбор", — заявил председатель комиссии Василий Пискарев.
Законопроект согласовали с министерствами юстиции, цифрового развития и связи, а также Роскомнадзором и Генпрокуратурой России. Любые призывы к финансированию предлагают блокировать, а виновных привлекать к уголовной ответственности за государственную измену.
13:35Госдума вводит в УК понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время"Депутаты Государственной Думы России предложили ввести уголовную ответственность за мародерство в период военного времени, добровольную сдачу в плен, оставление части в период мобилизации и другие преступления. Соответствующий законопроект зарегистрировали в парламенте в июле, на 20 сентября назначено рассмотрение во втором чтении