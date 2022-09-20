https://ukraina.ru/20220920/1038894907.html

Госдума предложила блокировать ресурсы с призывами финансировать ВСУ

Госдума предложила блокировать ресурсы с призывами финансировать ВСУ - 20.09.2022 Украина.ру

Госдума предложила блокировать ресурсы с призывами финансировать ВСУ

Депутаты Государственной Думы России предложили блокировать ресурсы, на которых призывают собирать деньги для Вооруженных сил Украины и других формирований противника в условиях специальной военной операции. Об этом 20 сентября сообщили в пресс-службе Госдумы

2022-09-20T13:52

2022-09-20T13:52

2022-09-20T13:52

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Депутаты из комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России внесли правки в закон "Об информации...". Законодатели предложили блокировать информационные ресурсы с предложениями о сборе денег для противника в условиях вооруженного конфликта, военных действий или контртеррористической операции, если в них принимает участие Россия. Законопроект согласовали с министерствами юстиции, цифрового развития и связи, а также Роскомнадзором и Генпрокуратурой России. Любые призывы к финансированию предлагают блокировать, а виновных привлекать к уголовной ответственности за государственную измену.

https://ukraina.ru/20220920/1038893533.html

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новости, госдума, россия, поправки, финансирование, всу