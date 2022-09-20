Госдума предложила блокировать ресурсы с призывами финансировать ВСУ - 20.09.2022 Украина.ру
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Госдума предложила блокировать ресурсы с призывами финансировать ВСУ
Госдума предложила блокировать ресурсы с призывами финансировать ВСУ - 20.09.2022 Украина.ру
Госдума предложила блокировать ресурсы с призывами финансировать ВСУ
Депутаты Государственной Думы России предложили блокировать ресурсы, на которых призывают собирать деньги для Вооруженных сил Украины и других формирований противника в условиях специальной военной операции. Об этом 20 сентября сообщили в пресс-службе Госдумы
2022-09-20T13:52
2022-09-20T13:52
новости
госдума
россия
поправки
финансирование
всу
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Депутаты из комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России внесли правки в закон "Об информации...". Законодатели предложили блокировать информационные ресурсы с предложениями о сборе денег для противника в условиях вооруженного конфликта, военных действий или контртеррористической операции, если в них принимает участие Россия. Законопроект согласовали с министерствами юстиции, цифрового развития и связи, а также Роскомнадзором и Генпрокуратурой России. Любые призывы к финансированию предлагают блокировать, а виновных привлекать к уголовной ответственности за государственную измену.
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новости, госдума, россия, поправки, финансирование, всу
Новости, Госдума, Россия, поправки, финансирование, ВСУ

Госдума предложила блокировать ресурсы с призывами финансировать ВСУ

13:52 20.09.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Депутаты Государственной Думы России предложили блокировать ресурсы, на которых призывают собирать деньги для Вооруженных сил Украины и других формирований противника в условиях специальной военной операции. Об этом 20 сентября сообщили в пресс-службе Госдумы
Депутаты из комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России внесли правки в закон "Об информации...". Законодатели предложили блокировать информационные ресурсы с предложениями о сборе денег для противника в условиях вооруженного конфликта, военных действий или контртеррористической операции, если в них принимает участие Россия.
"Иногда такие сборы на вражескую армию объявляют, например, кафе или клубы, как было летом в Москве. Внимание общественности тогда позволило оперативно пресечь такой сбор", — заявил председатель комиссии Василий Пискарев.
Законопроект согласовали с министерствами юстиции, цифрового развития и связи, а также Роскомнадзором и Генпрокуратурой России. Любые призывы к финансированию предлагают блокировать, а виновных привлекать к уголовной ответственности за государственную измену.
Дополнительное пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
13:35
Госдума вводит в УК понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время"Депутаты Государственной Думы России предложили ввести уголовную ответственность за мародерство в период военного времени, добровольную сдачу в плен, оставление части в период мобилизации и другие преступления. Соответствующий законопроект зарегистрировали в парламенте в июле, на 20 сентября назначено рассмотрение во втором чтении
 
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