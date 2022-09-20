https://ukraina.ru/20220920/1038893533.html

Госдума вводит в УК понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время"

Госдума вводит в УК понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время" - 20.09.2022 Украина.ру

Госдума вводит в УК понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время"

Депутаты Государственной Думы России предложили ввести уголовную ответственность за мародерство в период военного времени, добровольную сдачу в плен, оставление части в период мобилизации и другие преступления. Соответствующий законопроект зарегистрировали в парламенте в июле, на 20 сентября назначено рассмотрение во втором чтении

2022-09-20T13:35

2022-09-20T13:35

2022-09-20T13:35

новости

госдума

закон

уголовный кодекс

мобилизация

военное положение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101247/12/1012471282_0:264:3169:2047_1920x0_80_0_0_af4a73f39e8b9a1065b2c0b55c62736a.jpg

Документы опубликованы на сайте Госдумы. Обстоятельства, отягчающие наказаниеСогласно тексту правок, законодатели предложили заменить слова "в условиях вооруженного конфликта или военных действий" на "в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий". Законопроектом описывается ответственность за срыв государственных оборонных заказов. В период мобилизации, условиях вооруженного конфликта предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. АрмияОтказ от участия в боевых действиях, неисполнение приказа начальника в военное время - от 2 до 3 лет лишения свободы, при последующих тяжких последствиях - до 10 лет лишения свободы;Самовольное оставление части или места службы на период от 2 до 10 суток - до 5 лет лишения свободы; от 10 суток до месяца - 7 лет; свыше месяца - от 5 до 10 лет лишения свободы;Самовольное оставление части на период от 10 суток до одного месяцы - до 7 лет лишения свободы;Сдача в плен - от трех до 10 лет лишения свободы;Мародерство - до 15 лет лишения свободы;Военнослужащего могут освободить от уголовной ответственности за самовольное оставление части или неявку, если это произошло впервые, и стало следствием стечения тяжелых обстоятельств. ВредительствоУничтожение или повреждение по неосторожности оружия, боеприпасов, военной техники - от максимального штрафа в 200 тысяч рублей до 2 лет лишения свободы;То же, но в период военного положения или военного времени - до 5 лет лишения свободы;Утрата военного имущества - до 7 лет лишения свободы.Законопроект могут рассмотреть 20 сентября в третьем чтении, после чего его направят в Совет Федерации, а затем на подпись президенту России Владимиру Путину.

https://ukraina.ru/20220825/1038101024.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, госдума, закон, уголовный кодекс, мобилизация, военное положение