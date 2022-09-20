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Госдума вводит в УК понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время"
Госдума вводит в УК понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время" - 20.09.2022 Украина.ру
Госдума вводит в УК понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время"
Депутаты Государственной Думы России предложили ввести уголовную ответственность за мародерство в период военного времени, добровольную сдачу в плен, оставление части в период мобилизации и другие преступления. Соответствующий законопроект зарегистрировали в парламенте в июле, на 20 сентября назначено рассмотрение во втором чтении
2022-09-20T13:35
2022-09-20T13:35
2022-09-20T13:35
новости
госдума
закон
уголовный кодекс
мобилизация
военное положение
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Документы опубликованы на сайте Госдумы. Обстоятельства, отягчающие наказаниеСогласно тексту правок, законодатели предложили заменить слова "в условиях вооруженного конфликта или военных действий" на "в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий". Законопроектом описывается ответственность за срыв государственных оборонных заказов. В период мобилизации, условиях вооруженного конфликта предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. АрмияОтказ от участия в боевых действиях, неисполнение приказа начальника в военное время - от 2 до 3 лет лишения свободы, при последующих тяжких последствиях - до 10 лет лишения свободы;Самовольное оставление части или места службы на период от 2 до 10 суток - до 5 лет лишения свободы; от 10 суток до месяца - 7 лет; свыше месяца - от 5 до 10 лет лишения свободы;Самовольное оставление части на период от 10 суток до одного месяцы - до 7 лет лишения свободы;Сдача в плен - от трех до 10 лет лишения свободы;Мародерство - до 15 лет лишения свободы;Военнослужащего могут освободить от уголовной ответственности за самовольное оставление части или неявку, если это произошло впервые, и стало следствием стечения тяжелых обстоятельств. ВредительствоУничтожение или повреждение по неосторожности оружия, боеприпасов, военной техники - от максимального штрафа в 200 тысяч рублей до 2 лет лишения свободы;То же, но в период военного положения или военного времени - до 5 лет лишения свободы;Утрата военного имущества - до 7 лет лишения свободы.Законопроект могут рассмотреть 20 сентября в третьем чтении, после чего его направят в Совет Федерации, а затем на подпись президенту России Владимиру Путину.
https://ukraina.ru/20220825/1038101024.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, госдума, закон, уголовный кодекс, мобилизация, военное положение
Госдума вводит в УК понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время"
Депутаты Государственной Думы России предложили ввести уголовную ответственность за мародерство в период военного времени, добровольную сдачу в плен, оставление части в период мобилизации и другие преступления. Соответствующий законопроект зарегистрировали в парламенте в июле, на 20 сентября назначено рассмотрение во втором чтении
Документы опубликованы на сайте Госдумы.
Обстоятельства, отягчающие наказание
Согласно тексту правок, законодатели предложили заменить слова "в условиях вооруженного конфликта или военных действий" на "в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий".
Законопроектом описывается ответственность за срыв государственных оборонных заказов. В период мобилизации, условиях вооруженного конфликта предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Отказ от участия в боевых действиях, неисполнение приказа начальника в военное время - от 2 до 3 лет лишения свободы, при последующих тяжких последствиях - до 10 лет лишения свободы;
Самовольное оставление части или места службы на период от 2 до 10 суток - до 5 лет лишения свободы; от 10 суток до месяца - 7 лет; свыше месяца - от 5 до 10 лет лишения свободы;
Самовольное оставление части на период от 10 суток до одного месяцы - до 7 лет лишения свободы;
Сдача в плен - от трех до 10 лет лишения свободы;
Мародерство - до 15 лет лишения свободы;
Военнослужащего могут освободить от уголовной ответственности за самовольное оставление части или неявку, если это произошло впервые, и стало следствием стечения тяжелых обстоятельств.
Уничтожение или повреждение по неосторожности оружия, боеприпасов, военной техники - от максимального штрафа в 200 тысяч рублей до 2 лет лишения свободы;
То же, но в период военного положения или военного времени - до 5 лет лишения свободы;
Утрата военного имущества - до 7 лет лишения свободы.
Законопроект могут рассмотреть 20 сентября в третьем чтении, после чего его направят в Совет Федерации, а затем на подпись президенту России Владимиру Путину.