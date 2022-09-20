https://ukraina.ru/20220920/1038886822.html

Ани Лорак хотела "коснуться души украинцев", но те набросились на нее с оскорблениями

Ани Лорак хотела "коснуться души украинцев", но те набросились на нее с оскорблениями - 20.09.2022 Украина.ру

Ани Лорак хотела "коснуться души украинцев", но те набросились на нее с оскорблениями

Украинская певица Ани Лорак опубликовала первый пост в соцсетях с начала спецоперации и вызвала бурное возмущение своих украинских поклонников, сообщает 20 сентября "УНИАН LITE"

2022-09-20T10:37

2022-09-20T10:37

2022-09-20T10:37

новости

ани лорак

певица

украина

украинская певица

комментатор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103233/40/1032334036_0:161:1081:769_1920x0_80_0_0_f375456d90b69eabf9c94677c437dd8d.jpg.webp

Последние месяцы Лорак рекламировала свой тур по Чехии и Германии, называя себя "самой титулованной украинской певицей", но ряд ее выступлений был отменен из-за отсутствия четкой позиции по конфликту на Украине.Украинские фанаты не оценили обращение певицы, требуя от нее четкой позиции:"Не будет ей никогда прощения!""Теперь она стала изгоем! Может, стоит подумать не только о своей персоне, а посмотреть на страдания и лишения украинского народа, я разочаровалась в Лорак!""Закрыла глаза на Украину и украинский народ"

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ани лорак, певица, украина, украинская певица, комментатор