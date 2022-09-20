Ани Лорак хотела "коснуться души украинцев", но те набросились на нее с оскорблениями - 20.09.2022 Украина.ру
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Ани Лорак хотела "коснуться души украинцев", но те набросились на нее с оскорблениями
Ани Лорак хотела "коснуться души украинцев", но те набросились на нее с оскорблениями - 20.09.2022 Украина.ру
Ани Лорак хотела "коснуться души украинцев", но те набросились на нее с оскорблениями
Украинская певица Ани Лорак опубликовала первый пост в соцсетях с начала спецоперации и вызвала бурное возмущение своих украинских поклонников, сообщает 20 сентября "УНИАН LITE"
2022-09-20T10:37
2022-09-20T10:37
новости
ани лорак
певица
украина
украинская певица
комментатор
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Последние месяцы Лорак рекламировала свой тур по Чехии и Германии, называя себя "самой титулованной украинской певицей", но ряд ее выступлений был отменен из-за отсутствия четкой позиции по конфликту на Украине.Украинские фанаты не оценили обращение певицы, требуя от нее четкой позиции:"Не будет ей никогда прощения!""Теперь она стала изгоем! Может, стоит подумать не только о своей персоне, а посмотреть на страдания и лишения украинского народа, я разочаровалась в Лорак!""Закрыла глаза на Украину и украинский народ"
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новости, ани лорак, певица, украина, украинская певица, комментатор
Новости, Ани Лорак, певица, Украина, украинская певица, комментатор

Ани Лорак хотела "коснуться души украинцев", но те набросились на нее с оскорблениями

10:37 20.09.2022
 
© Ани Лорак/ИнстаграмАни Лорак
Ани Лорак
© Ани Лорак/Инстаграм
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Украинская певица Ани Лорак опубликовала первый пост в соцсетях с начала спецоперации и вызвала бурное возмущение своих украинских поклонников, сообщает 20 сентября "УНИАН LITE"

"Я закрываю глаза и мысленно обнимаю каждого, кто читает эти строки. Мое сердце переполнено любовью, болью, состраданием, страхом, тревогой. Сцена — моя жизнь. Я могу жить, когда дышу одним воздухом с вами. Я пою, пока мои песни касаются вашей души", - написала она в своих аккаунтах в соцсетях.

Последние месяцы Лорак рекламировала свой тур по Чехии и Германии, называя себя "самой титулованной украинской певицей", но ряд ее выступлений был отменен из-за отсутствия четкой позиции по конфликту на Украине.
Украинские фанаты не оценили обращение певицы, требуя от нее четкой позиции:
"Не будет ей никогда прощения!"
"Теперь она стала изгоем! Может, стоит подумать не только о своей персоне, а посмотреть на страдания и лишения украинского народа, я разочаровалась в Лорак!"
"Закрыла глаза на Украину и украинский народ"
 
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