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Ани Лорак хотела "коснуться души украинцев", но те набросились на нее с оскорблениями
Ани Лорак хотела "коснуться души украинцев", но те набросились на нее с оскорблениями - 20.09.2022 Украина.ру
Ани Лорак хотела "коснуться души украинцев", но те набросились на нее с оскорблениями
Украинская певица Ани Лорак опубликовала первый пост в соцсетях с начала спецоперации и вызвала бурное возмущение своих украинских поклонников, сообщает 20 сентября "УНИАН LITE"
2022-09-20T10:37
2022-09-20T10:37
2022-09-20T10:37
новости
ани лорак
певица
украина
украинская певица
комментатор
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Последние месяцы Лорак рекламировала свой тур по Чехии и Германии, называя себя "самой титулованной украинской певицей", но ряд ее выступлений был отменен из-за отсутствия четкой позиции по конфликту на Украине.Украинские фанаты не оценили обращение певицы, требуя от нее четкой позиции:"Не будет ей никогда прощения!""Теперь она стала изгоем! Может, стоит подумать не только о своей персоне, а посмотреть на страдания и лишения украинского народа, я разочаровалась в Лорак!""Закрыла глаза на Украину и украинский народ"
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ани лорак, певица, украина, украинская певица, комментатор
Новости, Ани Лорак, певица, Украина, украинская певица, комментатор
Ани Лорак хотела "коснуться души украинцев", но те набросились на нее с оскорблениями
Украинская певица Ани Лорак опубликовала первый пост в соцсетях с начала спецоперации и вызвала бурное возмущение своих украинских поклонников, сообщает 20 сентября "УНИАН LITE"
"Я закрываю глаза и мысленно обнимаю каждого, кто читает эти строки. Мое сердце переполнено любовью, болью, состраданием, страхом, тревогой. Сцена — моя жизнь. Я могу жить, когда дышу одним воздухом с вами. Я пою, пока мои песни касаются вашей души", - написала она в своих аккаунтах в соцсетях.
Последние месяцы Лорак рекламировала свой тур по Чехии и Германии, называя себя "самой титулованной украинской певицей", но ряд ее выступлений был отменен из-за отсутствия четкой позиции по конфликту на Украине.
Украинские фанаты не оценили обращение певицы, требуя от нее четкой позиции:
"Не будет ей никогда прощения!"
"Теперь она стала изгоем! Может, стоит подумать не только о своей персоне, а посмотреть на страдания и лишения украинского народа, я разочаровалась в Лорак!"
"Закрыла глаза на Украину и украинский народ"