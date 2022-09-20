ВСУ обстреляли ЛНР: погибли 7 мирных жителей, в том числе 3 детей
В понедельник вечером в поселке Краснореченское Кременского района в результате артиллерийского обстрела украинских войск погибли семь мирных жителей, в том числе трое детей. Об этом 20 сентября сообщил Telegram-канал СЦКК ЛНР
"Представительством ЛНР в СЦКК получена информация о том, что вечером 19 сентября 2022 г. в результате артиллерийского обстрела вооруженными формированиями Украины поселка Краснореченское (Кременской район, ЛНР) погибло 7 мирных жителей, из которых трое детей (близнецы девочка и мальчик 2021 г.р. и девочка 2015 г.р.). Разрушено два жилых дома", - говорится в сообщении представительства.
За успехи союзных войск в деле освобождения Донбасса вооруженные формирования Украины ежедневно мстят жителям ЛНР и ДНР, которых киевский режим по-прежнему называет своими гражданами.
Практически каждый день в сводках представительств Донецкой и Луганской Народных Республик сообщают об убитых и раненых гражданах в результате обстрелов со стороны Украины.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова также констатировала, что объявления о предстоящих референдумах в республиках только усилило активность украинской артиллерии.
08:55Экс-офицер ВСУ объявил, что хочет служить в российской армии, чтобы защищать мирных украинцевБывший украинский военнослужащий, старший лейтенант Валерий Гнатенко, покинувший Украину из-за нежелания служить "фашистскому режиму", заявил, что рассчитывает продолжить службу, но уже в рядах ВС РФ. Соответствующее видео 20 сентября опубликовали РИА Новости