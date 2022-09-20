https://ukraina.ru/20220920/1038885325.html

ВСУ обстреляли ЛНР: погибли 7 мирных жителей, в том числе 3 детей

ВСУ обстреляли ЛНР: погибли 7 мирных жителей, в том числе 3 детей - 20.09.2022 Украина.ру

ВСУ обстреляли ЛНР: погибли 7 мирных жителей, в том числе 3 детей

В понедельник вечером в поселке Краснореченское Кременского района в результате артиллерийского обстрела украинских войск погибли семь мирных жителей, в том числе трое детей. Об этом 20 сентября сообщил Telegram-канал СЦКК ЛНР

2022-09-20T10:11

2022-09-20T10:11

2022-09-20T10:11

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За успехи союзных войск в деле освобождения Донбасса вооруженные формирования Украины ежедневно мстят жителям ЛНР и ДНР, которых киевский режим по-прежнему называет своими гражданами.Практически каждый день в сводках представительств Донецкой и Луганской Народных Республик сообщают об убитых и раненых гражданах в результате обстрелов со стороны Украины.Официальный представитель МИД России Мария Захарова также констатировала, что объявления о предстоящих референдумах в республиках только усилило активность украинской артиллерии.

https://ukraina.ru/20220920/1038882101.html

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2022

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новости, лнр, всу, погибшие