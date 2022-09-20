Британка пытается выселить "загостившихся" украинских беженцев
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкУкраинские беженцы в оздоровительном центре "Дмитриадовский" в Ростовской области
Британка Лиза Рейнес, приютившая украинских беженцев в своем доме, объявила о поиске нового жилья для них из-за растущих расходов на фоне высокой инфляции в стране. Об этом 19 сентября написала шотландская газета Daily Record
По словам Рейнес, она поселила у себя украинскую семью из 4 человек, ожидая, что беженцы пробудут у нее не более полугода, однако история растянулась куда на больший срок. Кроме того, правительство перестало выплачивать переселенцам пособие, а из-за роста стоимости жизни в Великобритании расходы Рейнес значительно возросли.
"Мы хотим, чтобы они начали новую жизнь. Ни мы, ни они не можем нормально расслабиться. У нас недопонимания по поводу еды, мы готовим два раза. У всех разные потребности в питании, поэтому нам довольно сложно, а вода в нашей душевой постоянно расходуется", — пожаловалась женщина, однако новое жилье для своих гостей она пока так и не нашла.
Аналогичные случаи, когда европейцы отказываются продолжать помогать украинским беженцам, уже стали привычными. Так, совсем недавно британский священник Джонатан Блейк, также приютивший семью украинцев, заявил, что эти люди на поверку оказались простыми экономическими мигрантами, желающими найти место потеплее.
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