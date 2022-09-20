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Британка пытается выселить "загостившихся" украинских беженцев

Британка пытается выселить "загостившихся" украинских беженцев - 20.09.2022 Украина.ру

Британка пытается выселить "загостившихся" украинских беженцев

Британка Лиза Рейнес, приютившая украинских беженцев в своем доме, объявила о поиске нового жилья для них из-за растущих расходов на фоне высокой инфляции в стране. Об этом 19 сентября написала шотландская газета Daily Record

2022-09-20T10:06

2022-09-20T10:06

2022-09-20T10:06

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По словам Рейнес, она поселила у себя украинскую семью из 4 человек, ожидая, что беженцы пробудут у нее не более полугода, однако история растянулась куда на больший срок. Кроме того, правительство перестало выплачивать переселенцам пособие, а из-за роста стоимости жизни в Великобритании расходы Рейнес значительно возросли.Аналогичные случаи, когда европейцы отказываются продолжать помогать украинским беженцам, уже стали привычными. Так, совсем недавно британский священник Джонатан Блейк, также приютивший семью украинцев, заявил, что эти люди на поверку оказались простыми экономическими мигрантами, желающими найти место потеплее.

https://ukraina.ru/20220920/1038882101.html

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новости, беженцы, великобритания, украина, украинцы, британия