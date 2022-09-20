Экс-офицер ВСУ объявил, что хочет служить в российской армии, чтобы защищать мирных украинцев - 20.09.2022 Украина.ру
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Экс-офицер ВСУ объявил, что хочет служить в российской армии, чтобы защищать мирных украинцев
Экс-офицер ВСУ объявил, что хочет служить в российской армии, чтобы защищать мирных украинцев - 20.09.2022 Украина.ру
Экс-офицер ВСУ объявил, что хочет служить в российской армии, чтобы защищать мирных украинцев
Бывший украинский военнослужащий, старший лейтенант Валерий Гнатенко, покинувший Украину из-за нежелания служить "фашистскому режиму", заявил, что рассчитывает продолжить службу, но уже в рядах ВС РФ. Соответствующее видео 20 сентября опубликовали РИА Новости
2022-09-20T08:55
2022-09-20T08:55
новости
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военный
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Он объяснил свою позицию тем, что российские военные, в отличие от украинских защищают, а не бомбят мирных жителей страны."Потому что им (российским военным – Ред.) людей жалко по факту. В отличие от того, как это делают нацисты", - сказал Гнатенко, резюмировав, что киевскому режиму уже недолго осталось и призвав своих уже бывших коллег сдаваться, а не воевать на стороне режима Зеленского.
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Новости, Украина, военный, украинцы, ВСУ

Экс-офицер ВСУ объявил, что хочет служить в российской армии, чтобы защищать мирных украинцев

08:55 20.09.2022
 
© dan-news.infoВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
© dan-news.info
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Бывший украинский военнослужащий, старший лейтенант Валерий Гнатенко, покинувший Украину из-за нежелания служить "фашистскому режиму", заявил, что рассчитывает продолжить службу, но уже в рядах ВС РФ. Соответствующее видео 20 сентября опубликовали РИА Новости

"Я хотел бы продолжить службу добровольно в рядах Вооруженных сил России на территории Украины. Защищать Украину, народ украинский, нормальный, от этого фашизма, который производит режим Зеленского", - сказал он.

Он объяснил свою позицию тем, что российские военные, в отличие от украинских защищают, а не бомбят мирных жителей страны.
"Потому что им (российским военным – Ред.) людей жалко по факту. В отличие от того, как это делают нацисты", - сказал Гнатенко, резюмировав, что киевскому режиму уже недолго осталось и призвав своих уже бывших коллег сдаваться, а не воевать на стороне режима Зеленского.
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