https://ukraina.ru/20220920/1038882101.html

Экс-офицер ВСУ объявил, что хочет служить в российской армии, чтобы защищать мирных украинцев

Экс-офицер ВСУ объявил, что хочет служить в российской армии, чтобы защищать мирных украинцев - 20.09.2022 Украина.ру

Экс-офицер ВСУ объявил, что хочет служить в российской армии, чтобы защищать мирных украинцев

Бывший украинский военнослужащий, старший лейтенант Валерий Гнатенко, покинувший Украину из-за нежелания служить "фашистскому режиму", заявил, что рассчитывает продолжить службу, но уже в рядах ВС РФ. Соответствующее видео 20 сентября опубликовали РИА Новости

2022-09-20T08:55

2022-09-20T08:55

2022-09-20T08:55

новости

украина

военный

украинцы

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103357/25/1033572510_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_943cbfec46487a894b954d275cd6dced.jpg

Он объяснил свою позицию тем, что российские военные, в отличие от украинских защищают, а не бомбят мирных жителей страны."Потому что им (российским военным – Ред.) людей жалко по факту. В отличие от того, как это делают нацисты", - сказал Гнатенко, резюмировав, что киевскому режиму уже недолго осталось и призвав своих уже бывших коллег сдаваться, а не воевать на стороне режима Зеленского.

https://ukraina.ru/20220920/1038881595.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, военный, украинцы, всу