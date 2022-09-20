"Это не юрисдикция укронацистов": В Херсонской области отказались слушать Зеленского - 20.09.2022 Украина.ру
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"Это не юрисдикция укронацистов": В Херсонской области отказались слушать Зеленского
"Это не юрисдикция укронацистов": В Херсонской области отказались слушать Зеленского - 20.09.2022 Украина.ру
"Это не юрисдикция укронацистов": В Херсонской области отказались слушать Зеленского
На сайте президента Украины появился указ о создании в Херсонской области 15-ти военных администраций. На что глава администрации региона Кирилл Стремоусов ответил, что решения Владимира Зеленского в его области не имеют юридической силы. Его слова приводят 20 сентября РИА Новости
2022-09-20T08:45
2022-09-20T08:45
новости
херсонская область
владимир зеленский
кирилл стремоусов
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Херсонская и приазовская часть Запорожской областей были освобождены союзными силами в ходе проведения СВО. В обоих регионах сформированы новые администрации, а жители объявили о планах войти в состав Российской Федерации. Ранее в СМИ появлялась информация, что соответсвующие референдумы могут пройти уже осенью текущего года.
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новости, херсонская область, владимир зеленский, кирилл стремоусов
Новости, Херсонская область, Владимир Зеленский, Кирилл Стремоусов

"Это не юрисдикция укронацистов": В Херсонской области отказались слушать Зеленского

08:45 20.09.2022
 
© president.gov.uaЗеленский камуфляж Николаевская Херсонская область
Зеленский камуфляж Николаевская Херсонская область
© president.gov.ua
Читать в
На сайте президента Украины появился указ о создании в Херсонской области 15-ти военных администраций. На что глава администрации региона Кирилл Стремоусов ответил, что решения Владимира Зеленского в его области не имеют юридической силы. Его слова приводят 20 сентября РИА Новости
"Зеленский никакого отношения к Херсонской области не имеет. Юрисдикция Зеленского и прочих его прихвостней на Херсонскую область не распространяется. Все их заявления в отношении Херсонской области – это не юрисдикция укронацистов, и они не будут здесь устраивать свои правила", - сказал РИА Новости Стремоусов.
Херсонская и приазовская часть Запорожской областей были освобождены союзными силами в ходе проведения СВО. В обоих регионах сформированы новые администрации, а жители объявили о планах войти в состав Российской Федерации. Ранее в СМИ появлялась информация, что соответсвующие референдумы могут пройти уже осенью текущего года.
ВСУ БТР украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
08:43
Украинский экс-офицер рассказал, как пьяные бойцы ВСУ расстреливают своих сослуживцев "для забавы"Украинские военнослужащие под воздействием алкоголя или наркотических веществ расстреливали собственных сослуживцев, рассказал бывший украинский военнослужащий, старший лейтенант Валерий Гнатенко РИА Новости
 
НовостиХерсонская областьВладимир ЗеленскийКирилл Стремоусов
 
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