https://ukraina.ru/20220920/1038881595.html

"Это не юрисдикция укронацистов": В Херсонской области отказались слушать Зеленского

"Это не юрисдикция укронацистов": В Херсонской области отказались слушать Зеленского - 20.09.2022 Украина.ру

"Это не юрисдикция укронацистов": В Херсонской области отказались слушать Зеленского

На сайте президента Украины появился указ о создании в Херсонской области 15-ти военных администраций. На что глава администрации региона Кирилл Стремоусов ответил, что решения Владимира Зеленского в его области не имеют юридической силы. Его слова приводят 20 сентября РИА Новости

2022-09-20T08:45

2022-09-20T08:45

2022-09-20T08:45

новости

херсонская область

владимир зеленский

кирилл стремоусов

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Херсонская и приазовская часть Запорожской областей были освобождены союзными силами в ходе проведения СВО. В обоих регионах сформированы новые администрации, а жители объявили о планах войти в состав Российской Федерации. Ранее в СМИ появлялась информация, что соответсвующие референдумы могут пройти уже осенью текущего года.

https://ukraina.ru/20220920/1038881401.html

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2022

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Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, херсонская область, владимир зеленский, кирилл стремоусов