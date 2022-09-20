"Это не юрисдикция укронацистов": В Херсонской области отказались слушать Зеленского
© president.gov.uaЗеленский камуфляж Николаевская Херсонская область
© president.gov.ua
На сайте президента Украины появился указ о создании в Херсонской области 15-ти военных администраций. На что глава администрации региона Кирилл Стремоусов ответил, что решения Владимира Зеленского в его области не имеют юридической силы. Его слова приводят 20 сентября РИА Новости
"Зеленский никакого отношения к Херсонской области не имеет. Юрисдикция Зеленского и прочих его прихвостней на Херсонскую область не распространяется. Все их заявления в отношении Херсонской области – это не юрисдикция укронацистов, и они не будут здесь устраивать свои правила", - сказал РИА Новости Стремоусов.
Херсонская и приазовская часть Запорожской областей были освобождены союзными силами в ходе проведения СВО. В обоих регионах сформированы новые администрации, а жители объявили о планах войти в состав Российской Федерации. Ранее в СМИ появлялась информация, что соответсвующие референдумы могут пройти уже осенью текущего года.
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