https://ukraina.ru/20220920/1038881401.html
Украинский экс-офицер рассказал, как пьяные бойцы ВСУ расстреливают своих сослуживцев "для забавы"
Украинский экс-офицер рассказал, как пьяные бойцы ВСУ расстреливают своих сослуживцев "для забавы" - 20.09.2022 Украина.ру
Украинский экс-офицер рассказал, как пьяные бойцы ВСУ расстреливают своих сослуживцев "для забавы"
Украинские военнослужащие под воздействием алкоголя или наркотических веществ расстреливали собственных сослуживцев, рассказал бывший украинский военнослужащий, старший лейтенант Валерий Гнатенко РИА Новости
2022-09-20T08:43
2022-09-20T08:43
2022-09-20T08:43
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украина
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По его словам, отношение украинского руководства к подчиненным было "скотским".Не желая исполнять нелепые приказы и воевать с дружеским народом, старший лейтенант покинул территорию Украины и выехал в Россию."Здесь народ хороший. Люди по-человечески приютили", - сказал он.
https://ukraina.ru/20220920/1038879270.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, украина
Украинский экс-офицер рассказал, как пьяные бойцы ВСУ расстреливают своих сослуживцев "для забавы"
Украинские военнослужащие под воздействием алкоголя или наркотических веществ расстреливали собственных сослуживцев, рассказал бывший украинский военнослужащий, старший лейтенант Валерий Гнатенко РИА Новости