https://ukraina.ru/20220920/1038881401.html

Украинский экс-офицер рассказал, как пьяные бойцы ВСУ расстреливают своих сослуживцев "для забавы"

Украинский экс-офицер рассказал, как пьяные бойцы ВСУ расстреливают своих сослуживцев "для забавы" - 20.09.2022 Украина.ру

Украинский экс-офицер рассказал, как пьяные бойцы ВСУ расстреливают своих сослуживцев "для забавы"

Украинские военнослужащие под воздействием алкоголя или наркотических веществ расстреливали собственных сослуживцев, рассказал бывший украинский военнослужащий, старший лейтенант Валерий Гнатенко РИА Новости

2022-09-20T08:43

2022-09-20T08:43

2022-09-20T08:43

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По его словам, отношение украинского руководства к подчиненным было "скотским".Не желая исполнять нелепые приказы и воевать с дружеским народом, старший лейтенант покинул территорию Украины и выехал в Россию."Здесь народ хороший. Люди по-человечески приютили", - сказал он.

https://ukraina.ru/20220920/1038879270.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, всу, украина