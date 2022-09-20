Украинский экс-офицер рассказал, как пьяные бойцы ВСУ расстреливают своих сослуживцев "для забавы" - 20.09.2022 Украина.ру
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Украинский экс-офицер рассказал, как пьяные бойцы ВСУ расстреливают своих сослуживцев "для забавы"
Украинский экс-офицер рассказал, как пьяные бойцы ВСУ расстреливают своих сослуживцев "для забавы" - 20.09.2022 Украина.ру
Украинский экс-офицер рассказал, как пьяные бойцы ВСУ расстреливают своих сослуживцев "для забавы"
Украинские военнослужащие под воздействием алкоголя или наркотических веществ расстреливали собственных сослуживцев, рассказал бывший украинский военнослужащий, старший лейтенант Валерий Гнатенко РИА Новости
2022-09-20T08:43
2022-09-20T08:43
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По его словам, отношение украинского руководства к подчиненным было "скотским".Не желая исполнять нелепые приказы и воевать с дружеским народом, старший лейтенант покинул территорию Украины и выехал в Россию."Здесь народ хороший. Люди по-человечески приютили", - сказал он.
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новости, всу, украина
Новости, ВСУ, Украина

Украинский экс-офицер рассказал, как пьяные бойцы ВСУ расстреливают своих сослуживцев "для забавы"

08:43 20.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ БТР украинский военнослужащий
ВСУ БТР украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Украинские военнослужащие под воздействием алкоголя или наркотических веществ расстреливали собственных сослуживцев, рассказал бывший украинский военнослужащий, старший лейтенант Валерий Гнатенко РИА Новости
"Видел, когда своих расстреливают. За просто так. Потому что "обдолбятся" или "оббухаются", и начинается, для забавы", - сказал Гнатенко.
По его словам, отношение украинского руководства к подчиненным было "скотским".
Не желая исполнять нелепые приказы и воевать с дружеским народом, старший лейтенант покинул территорию Украины и выехал в Россию.
"Здесь народ хороший. Люди по-человечески приютили", - сказал он.
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