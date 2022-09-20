https://ukraina.ru/20220920/1038880834.html

Представитель "Ростеха" рассказал, что для "Корнета" разрабатывают алгоритм обмана активной защиты танков

Представитель "Ростеха" рассказал, что для "Корнета" разрабатывают алгоритм обмана активной защиты танков - 20.09.2022 Украина.ру

Представитель "Ростеха" рассказал, что для "Корнета" разрабатывают алгоритм обмана активной защиты танков

Специалисты разрабатывают для российского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" алгоритм "двойного пуска", который позволяет обманывать комплексы активной защиты танков и бронетехники, сообщил индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев РИА Новости

2022-09-20T08:20

2022-09-20T08:20

2022-09-20T08:20

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Активная защита бронетехники представляет из себя систему, которая поражает подлетающие к боевой машине ракеты и снаряды, например, при помощи выстреливаемого блока, выбрасывающего осколки.Он добавил, что "новый алгоритм уже опробован в рамках первичных полевых испытаний".Многозарядная пусковая установка "Корнет", которая способна запускать одновременно две ракеты в одном лазерном луче, монтируется на разных шасси, например, на бронеавтомобиле "Тигр".Головной разработчик ПТРК "Корнет" - Конструкторское бюро приборостроения им. Шипунова холдинга "Высокоточные комплексы". Комплекс предназначен для поражения танков и других бронированных целей. Управление ракетой комплекса осуществляется по лазерному лучу.

https://ukraina.ru/20220919/1038840994.html

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корнет, новости, танки, россия