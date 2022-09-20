Представитель "Ростеха" рассказал, что для "Корнета" разрабатывают алгоритм обмана активной защиты танков - 20.09.2022 Украина.ру
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Представитель "Ростеха" рассказал, что для "Корнета" разрабатывают алгоритм обмана активной защиты танков
Представитель "Ростеха" рассказал, что для "Корнета" разрабатывают алгоритм обмана активной защиты танков - 20.09.2022 Украина.ру
Представитель "Ростеха" рассказал, что для "Корнета" разрабатывают алгоритм обмана активной защиты танков
Специалисты разрабатывают для российского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" алгоритм "двойного пуска", который позволяет обманывать комплексы активной защиты танков и бронетехники, сообщил индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев РИА Новости
2022-09-20T08:20
2022-09-20T08:20
корнет
новости
танки
россия
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Активная защита бронетехники представляет из себя систему, которая поражает подлетающие к боевой машине ракеты и снаряды, например, при помощи выстреливаемого блока, выбрасывающего осколки.Он добавил, что "новый алгоритм уже опробован в рамках первичных полевых испытаний".Многозарядная пусковая установка "Корнет", которая способна запускать одновременно две ракеты в одном лазерном луче, монтируется на разных шасси, например, на бронеавтомобиле "Тигр".Головной разработчик ПТРК "Корнет" - Конструкторское бюро приборостроения им. Шипунова холдинга "Высокоточные комплексы". Комплекс предназначен для поражения танков и других бронированных целей. Управление ракетой комплекса осуществляется по лазерному лучу.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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корнет, новости, танки, россия
Корнет, Новости, танки, Россия

Представитель "Ростеха" рассказал, что для "Корнета" разрабатывают алгоритм обмана активной защиты танков

08:20 20.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота подразделений ВДВ на южном направлении спецоперации
Работа подразделений ВДВ на южном направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Специалисты разрабатывают для российского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" алгоритм "двойного пуска", который позволяет обманывать комплексы активной защиты танков и бронетехники, сообщил индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев РИА Новости
Активная защита бронетехники представляет из себя систему, которая поражает подлетающие к боевой машине ракеты и снаряды, например, при помощи выстреливаемого блока, выбрасывающего осколки.
"Для ПТРК "Корнет" разрабатывается алгоритм работы, позволяющий преодолевать современные средства активной защиты. Он предусматривает одновременный пуск по цели двух противотанковых управляемых ракет с задержкой меньше времени переключения комплекса активной защиты цели на новую угрозу", - сказал Оздоев.
Он добавил, что "новый алгоритм уже опробован в рамках первичных полевых испытаний".
Многозарядная пусковая установка "Корнет", которая способна запускать одновременно две ракеты в одном лазерном луче, монтируется на разных шасси, например, на бронеавтомобиле "Тигр".
Головной разработчик ПТРК "Корнет" - Конструкторское бюро приборостроения им. Шипунова холдинга "Высокоточные комплексы". Комплекс предназначен для поражения танков и других бронированных целей. Управление ракетой комплекса осуществляется по лазерному лучу.
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