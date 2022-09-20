https://ukraina.ru/20220920/1038845947.html

Мухин: Франция и Германия могут наказать ЕС за нарушение прав россиян

Мухин: Франция и Германия могут наказать ЕС за нарушение прав россиян - 20.09.2022 Украина.ру

Мухин: Франция и Германия могут наказать ЕС за нарушение прав россиян

Отменившие прием документов от граждан РФ на оформление туристических виз страны ЕС наносят удар по тем базовым принципам, на которых построен Европейский союз, заявил политолог Алексей Мухин в интервью Украина.ру

2022-09-20T06:00

2022-09-20T06:00

2022-09-20T06:00

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Ранее Ассоциация туроператоров России заявила о том, что от граждан Российской Федерации больше не принимают документов на оформление туристических виз Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и НидерландыФормально, добавил он, Франция, Италия и Германия должны отреагировать на нарушение общеевропейского законодательства, однако судя по всему, резюмировал Мухин, в ближайшее время подобного не произойдет.Полную версию интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220917/1038792081.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, алексей мухин, россияне, франция, германия, ес, наказание, права, визы