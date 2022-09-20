https://ukraina.ru/20220920/1038845947.html
Мухин: Франция и Германия могут наказать ЕС за нарушение прав россиян
Мухин: Франция и Германия могут наказать ЕС за нарушение прав россиян - 20.09.2022 Украина.ру
Мухин: Франция и Германия могут наказать ЕС за нарушение прав россиян
Отменившие прием документов от граждан РФ на оформление туристических виз страны ЕС наносят удар по тем базовым принципам, на которых построен Европейский союз, заявил политолог Алексей Мухин в интервью Украина.ру
2022-09-20T06:00
2022-09-20T06:00
2022-09-20T06:00
новости
алексей мухин
россияне
франция
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ес
наказание
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визы
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Ранее Ассоциация туроператоров России заявила о том, что от граждан Российской Федерации больше не принимают документов на оформление туристических виз Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и НидерландыФормально, добавил он, Франция, Италия и Германия должны отреагировать на нарушение общеевропейского законодательства, однако судя по всему, резюмировал Мухин, в ближайшее время подобного не произойдет.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220917/1038792081.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, алексей мухин, россияне, франция, германия, ес, наказание, права, визы
Новости, Алексей Мухин, россияне, Франция, Германия, ЕС, наказание, права, визы
Мухин: Франция и Германия могут наказать ЕС за нарушение прав россиян
Отменившие прием документов от граждан РФ на оформление туристических виз страны ЕС наносят удар по тем базовым принципам, на которых построен Европейский союз, заявил политолог Алексей Мухин в интервью Украина.ру
Ранее Ассоциация туроператоров России заявила о том, что от граждан Российской Федерации больше не принимают документов на оформление туристических виз Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды
"Мне кажется, российская сторона, если она в принципе хочет заниматься этой ситуацией, вполне может предъявить серьезные юридические претензии на этот счет. На самом деле, эти страны совершают чудовищную ошибку, потому что они отрицают сами себя, те базовые принципы, на которых существует Европейский Союз. Это подвергает опасности сам Европейский Союз. То есть, перечисленные страны, грубо говоря, тихой сапой отменили то, что они сами подписали, вступая в Европейский Союз", - сказал Мухин.
Формально, добавил он, Франция, Италия и Германия должны отреагировать на нарушение общеевропейского законодательства, однако судя по всему, резюмировал Мухин, в ближайшее время подобного не произойдет.
Полную версию интервью можно прочитать здесь: