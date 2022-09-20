https://ukraina.ru/20220920/1038845385.html

Мухин: России нужно сменить статус специальной военной операции на Украине

Мухин: России нужно сменить статус специальной военной операции на Украине - 20.09.2022 Украина.ру

Мухин: России нужно сменить статус специальной военной операции на Украине

Изменение статуса специальной военной операции РФ на антитеррористическую позитивно скажется на обстановке в зоне боевых действий, считает политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин. Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру

2022-09-20T05:00

2022-09-20T05:00

2022-09-20T05:00

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По его словам, Международному валютному фонду запрещено финансировать те государства, которые находятся в состоянии войны, поэтому Украина ведет необъявленную войну с Россией, чтобы получать деньги от МВФ.Вести себя также, как Украина, Россия не может, поэтому решением вопроса в нынешних обстоятельствах могла бы стать смена статуса специальной военной операции на антитеррористическую со всеми вытекающими последствиями для спонсоров и пособников терроризма, констатировал специалист.Полную версию интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220917/1038792081.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, алексей мухин, спецоперация, статус, россия, украина