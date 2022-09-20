https://ukraina.ru/20220920/1038845385.html
Мухин: России нужно сменить статус специальной военной операции на Украине
Мухин: России нужно сменить статус специальной военной операции на Украине - 20.09.2022 Украина.ру
Мухин: России нужно сменить статус специальной военной операции на Украине
Изменение статуса специальной военной операции РФ на антитеррористическую позитивно скажется на обстановке в зоне боевых действий, считает политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин. Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру
2022-09-20T05:00
2022-09-20T05:00
2022-09-20T05:00
новости
алексей мухин
спецоперация
статус
россия
украина
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По его словам, Международному валютному фонду запрещено финансировать те государства, которые находятся в состоянии войны, поэтому Украина ведет необъявленную войну с Россией, чтобы получать деньги от МВФ.Вести себя также, как Украина, Россия не может, поэтому решением вопроса в нынешних обстоятельствах могла бы стать смена статуса специальной военной операции на антитеррористическую со всеми вытекающими последствиями для спонсоров и пособников терроризма, констатировал специалист.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220917/1038792081.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, алексей мухин, спецоперация, статус, россия, украина
Новости, Алексей Мухин, Спецоперация, статус, Россия, Украина
Мухин: России нужно сменить статус специальной военной операции на Украине
Изменение статуса специальной военной операции РФ на антитеррористическую позитивно скажется на обстановке в зоне боевых действий, считает политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин. Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру
По его словам, Международному валютному фонду запрещено финансировать те государства, которые находятся в состоянии войны, поэтому Украина ведет необъявленную войну с Россией, чтобы получать деньги от МВФ.
"В какой-то степени, это удобно для российского руководства. Но это абсолютно аморально, в том числе, для тех стран, которые оказывают непосредственную финансовую и военную поддержку Украине - за это придется отвечать, потому что Украина превратилась в террористическое государство де-факто. И статью о пособничестве и спонсорстве терроризма никто, на мой взгляд, не отменял", - заявил Мухин.
Вести себя также, как Украина, Россия не может, поэтому решением вопроса в нынешних обстоятельствах могла бы стать смена статуса специальной военной операции на антитеррористическую со всеми вытекающими последствиями для спонсоров и пособников терроризма, констатировал специалист.
Полную версию интервью можно прочитать здесь: