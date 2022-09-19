https://ukraina.ru/20220919/1038878877.html
Общественная палата ДНР обратилась к Пушилину по поводу референдума о вхождении в состав РФ
Общественная палата ДНР обратилась к Пушилину по поводу референдума о вхождении в состав РФ - 19.09.2022 Украина.ру
Общественная палата ДНР обратилась к Пушилину по поводу референдума о вхождении в состав РФ
Общественная палата ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и парламенту с просьбой о “незамедлительном” проведении референдума по вопросу о её вхождении в состав России. Данное обращение было объявлено 19 сентября председателем палаты Александром Кофманом
2022-09-19T19:42
2022-09-19T19:42
2022-09-19T19:42
александр кофман
новости
общественная палата
днр
денис пушилин
референдум
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Он заявил о желании донецкого народа быть отделённым от Украины границей Российской Федерации.Ранее с подобным обращением к главе ЛНР обратилась Общественная палата этой республики. В её обращении подчёркивалось, что вхождение ЛНР в состав России откроет новые возможности на пути возвращения к мирной жизни.В свою очередь, главный редактор RT Маргарита Симоньян приветствовала донецкую инициативу в своём Telegram-канале. По её словам, “В просьбах о проведении референдума ключевое слово – 'немедленного”.
https://ukraina.ru/20220918/1038829099.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
александр кофман, новости, общественная палата, днр, денис пушилин, референдум
Александр Кофман, Новости, общественная палата, ДНР, Денис Пушилин, референдум
Общественная палата ДНР обратилась к Пушилину по поводу референдума о вхождении в состав РФ
Общественная палата ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и парламенту с просьбой о “незамедлительном” проведении референдума по вопросу о её вхождении в состав России. Данное обращение было объявлено 19 сентября председателем палаты Александром Кофманом