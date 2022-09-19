Общественная палата ДНР обратилась к Пушилину по поводу референдума о вхождении в состав РФ - 19.09.2022 Украина.ру
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Общественная палата ДНР обратилась к Пушилину по поводу референдума о вхождении в состав РФ
Общественная палата ДНР обратилась к Пушилину по поводу референдума о вхождении в состав РФ - 19.09.2022 Украина.ру
Общественная палата ДНР обратилась к Пушилину по поводу референдума о вхождении в состав РФ
Общественная палата ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и парламенту с просьбой о “незамедлительном” проведении референдума по вопросу о её вхождении в состав России. Данное обращение было объявлено 19 сентября председателем палаты Александром Кофманом
2022-09-19T19:42
2022-09-19T19:42
александр кофман
новости
общественная палата
днр
денис пушилин
референдум
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Он заявил о желании донецкого народа быть отделённым от Украины границей Российской Федерации.Ранее с подобным обращением к главе ЛНР обратилась Общественная палата этой республики. В её обращении подчёркивалось, что вхождение ЛНР в состав России откроет новые возможности на пути возвращения к мирной жизни.В свою очередь, главный редактор RT Маргарита Симоньян приветствовала донецкую инициативу в своём Telegram-канале. По её словам, “В просьбах о проведении референдума ключевое слово – 'немедленного”.
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александр кофман, новости, общественная палата, днр, денис пушилин, референдум
Александр Кофман, Новости, общественная палата, ДНР, Денис Пушилин, референдум

Общественная палата ДНР обратилась к Пушилину по поводу референдума о вхождении в состав РФ

19:42 19.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкБрифинг главы ДНР Д. Пушилина
Брифинг главы ДНР Д. Пушилина - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости . Сергей Батурин
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Общественная палата ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и парламенту с просьбой о “незамедлительном” проведении референдума по вопросу о её вхождении в состав России. Данное обращение было объявлено 19 сентября председателем палаты Александром Кофманом
Он заявил о желании донецкого народа быть отделённым от Украины границей Российской Федерации.

Мы хотим вновь стать частью одной большой Родины - России. Народ Донбасса это заслужил

Александр Кофман
Александр Кофман
Председатель ОП ДНР
Ранее с подобным обращением к главе ЛНР обратилась Общественная палата этой республики. В её обращении подчёркивалось, что вхождение ЛНР в состав России откроет новые возможности на пути возвращения к мирной жизни.
Запорожская область референдум - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
Вчера, 06:30
Шеслер: Говорить сейчас о референдуме абсурдноВ нынешней ситуации говорить о проведении референдумов на освобожденных территориях Украины абсурдно. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявила глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер
В свою очередь, главный редактор RT Маргарита Симоньян приветствовала донецкую инициативу в своём Telegram-канале. По её словам, “В просьбах о проведении референдума ключевое слово – 'немедленного”.
 
Александр КофманНовостиобщественная палатаДНРДенис Пушилинреферендум
 
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