https://ukraina.ru/20220919/1038878877.html

Общественная палата ДНР обратилась к Пушилину по поводу референдума о вхождении в состав РФ

Общественная палата ДНР обратилась к Пушилину по поводу референдума о вхождении в состав РФ - 19.09.2022 Украина.ру

Общественная палата ДНР обратилась к Пушилину по поводу референдума о вхождении в состав РФ

Общественная палата ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и парламенту с просьбой о “незамедлительном” проведении референдума по вопросу о её вхождении в состав России. Данное обращение было объявлено 19 сентября председателем палаты Александром Кофманом

2022-09-19T19:42

2022-09-19T19:42

2022-09-19T19:42

александр кофман

новости

общественная палата

днр

денис пушилин

референдум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103398/53/1033985392_0:0:3160:1778_1920x0_80_0_0_4b11c726c634e9d4e9e6f60b955bde6a.jpg.webp

Он заявил о желании донецкого народа быть отделённым от Украины границей Российской Федерации.Ранее с подобным обращением к главе ЛНР обратилась Общественная палата этой республики. В её обращении подчёркивалось, что вхождение ЛНР в состав России откроет новые возможности на пути возвращения к мирной жизни.В свою очередь, главный редактор RT Маргарита Симоньян приветствовала донецкую инициативу в своём Telegram-канале. По её словам, “В просьбах о проведении референдума ключевое слово – 'немедленного”.

https://ukraina.ru/20220918/1038829099.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

александр кофман, новости, общественная палата, днр, денис пушилин, референдум