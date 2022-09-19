https://ukraina.ru/20220919/1038878433.html

Немедленный референдум, удары по Донецку. Итоги 19 сентября на Украине

Немедленный референдум, удары по Донецку. Итоги 19 сентября на Украине - 19.09.2022 Украина.ру

Немедленный референдум, удары по Донецку. Итоги 19 сентября на Украине

Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику и Народному совету с инициативой незамедлительно провести референдум о вхождении в состав России. Украина обстреляла Донецк, погибли 13 мирных жителей, в том числе два ребёнка

2022-09-19T19:02

2022-09-19T19:02

2022-09-19T19:02

эксклюзив

хроники

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Как указано в заявлении Общественной палаты, такой шаг не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию республики.Заместитель зампредседателя ОП ЛНР Лина Вокалова во время заседания сообщила, что население Донбасса "сделало свой выбор еще в 2014 году на референдуме о самоопределении ЛНР"."События последних дней показали, что киевские националисты перешли все красные линии", - подчеркнула она.При этом она отметила что "кровавые провокации только сплотили народ Луганского края, укрепили его волю и веру".Таким образом, есть уверенность в том, что жители республики полностью поддержат инициативу по референдуму.По словам главы Общественной палаты Алексея Карякина, население республики верит в то, что после плебисцита настанет стабильность. Он также выразил надежду, что ответ от главы ЛНР Леонида Пасечника последует в ближайшее время. При этом Карякин подчеркнул, что референдум — это "вопрос не одного дня", поэтому говорить о дате его проведения преждевременно.Как отметила главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, референдума могут потребовать не только в Луганской Народной Республике."Немедленный референдум — это Крымский сценарий, и это ва-банк. Сегодня референдум, завтра — признание частью РФ, послезавтра — удары по территории России становятся полноценной войной Украины и НАТО с Россией, развязывающей России руки во всех отношениях. Если я правильно понимаю, сейчас референдумов потребуют не только в ЛНР", - отметила она.В свою очередь историк и публицист Егор Холмогоров отмечает, что обращение Общественной палаты ЛНР может свидетельствовать об опасениях за своё будущее."Инициатива о немедленных референдумах - это безусловно проявление обоснованной тревоги на Донбассе. Украинцы рвутся на Лисичанск, бьют по Донецку. Еще немного и могут возобладать пораженцы с идеологией "мы никому ничего не обещали". И тогда куда еще "перегруппируют и отведут" - трудно предугадать. Поэтому Донбасс справедливо и обоснованно требует гарантий. То, что их не дали еще в мае, на фоне успехов, было преступной ошибкой", - отметил он.Позже о желании немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Жители Херсонской области обращаются… и хотят как можно быстрейшего проведения референдума, потому что боятся, что Россия уйдёт, люди хотят уверенности в том, что их не оставят… Мы говорим про гарантии того, что мы станем субъектом российской Федерации", - заявил Стремоусов в комментарии РИА "Новости".Он отметил, что "референдум это не конечная точка, люди хотят быть уверены в том, что их не оставят, не бросят, и они просят легализовать этот вопрос".Обстрелы ДонецкаОб ударе украинских военных по Донецку сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По предварительным данным, в результате карательного обстрела на площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе 13 погибших мирных граждан", — написал он в своем Telegram-канале.По его словам, среди жертв двое детей. Кроме того, местные СМИ сообщили также о том, что три продавца погибли в Кировском районе Донецка на рынке "Сокол", где из-за обстрела ВСУ произошел пожар.Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинские войска "намеренно стреляли по местам скопления мирных граждан"."Сегодня Донецк вновь содрогнулся от взрывов снарядов, от горя и боли. 155-мм натовские снаряды, по предварительным данным, убили 13 мирных граждан. Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. Украинские нелюди намеренно стреляли по местам скопления мирных людей: остановка общественного транспорта, магазин, банк. Они хотят нас уничтожить, сломить. Не выйдет. Не время говорить. Время бить в ответ. Враг не останется безнаказанным", - отметил Пушилин.Временно было остановлено движение троллейбусного маршрута на пострадавшем участке города. Власти рекомендовали жителям оставаться дома.В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины зафиксировали обстрел девятью снарядами калибра 155 миллиметров.Видео и фото с мест событий опубликовал ряд военкорров и СМИ."Предварительно тринадцать погибших мирных жителей, прямое попадание 155мм снаряда НАТО в магазин "Джем". Все свои кадры показывать не буду, они ужасны. Разорванные тела, фрагменты тел на сотни метров. Российская и республиканская прокуратуры тут же организовали работу. Трудно определить число погибших, много разорванных тел. Ни одного пострадавшего военного", - подписал видео корреспондент ВГТРК Александр Сладков.Видео 18+Живущий в Донецке журналист Игорь Гомольский рассказал о том, какую тактику используют ВСУ."В тринадцати квартирах сегодня будут выть от тоски и бессилия. Ещё двум-трём дюжинам горожан отныне плевать на мир. Для них его больше не будет. Больше десяти жизней отняли, а разрушений толком и нет. То, что разрушено, легко чинится за неделю другую. Чтобы убивать гражданский люд, по зданиям целить без надобности. Можно, но совсем не так продуктивно, как хотелось бы некоторым. Именно поэтому бьют по рынкам, площадям, стоянкам у супермаркетов, школьным дворам и прочим местам концентрации мирных людей. Именно поэтому Донецк, по их версии, не выглядит таким уж разрушенным. Потому, что целью "беспокоящих обстрелов" были и остаются гражданские. Удобно, правда? Все места концентрации людей давно уж срисованы. Из нычки выехал, шарахнул по координатам и в кусты. Это не солдаты и офицеры. Не артиллеристы. Это мясники. Карательная бригада. Шуцманшафт, если угодно", - отметил он.Гомольский указал, что всё это прикрывают западные звёзды."Именно это дерьмо прикрывает ширма из соевых мальчиков и девочек с хорошими лицами. Эта вот мерзость прячется за спинами голливудских актёров и европейских послов. Когда очередная Анджелина Джоли целует щеку тщательно отобранном украинской девочки под стрекот затворов дорогих фотокамер, вспоминайте о тринадцати дончанах, убитых по приколу", - отметил он.При этом западные СМИ замалчивают артиллерийский террор развязанный ВСУ в отношении жителей Донбасса.Примечательно, что повинные в смертях мирных жителей Донецка украинские военные особо не скрываются."Сегодня за 15 минут до нашего эфира прилетело по Денису [Пушилину]. О том, можно ли заказать [цель для удара], — целей мы даём очень много. Будут ли они поражены, зависит даже не от количества стволов, а от количества боекомплекта, который предоставляют наши партнёры", - признавался в интервью политтехнологу Владимиру Петрову бывший менеджер IT-компании Uklon, военнослужащий ВСУ Олег Берестов 23 августа.Сам Берестов сейчас и является одним из тех, кто даёт цели для украинской артиллерии в Донецке.До этого он подчеркнул, что его подразделение даёт цели для HIMARS. После признания политтехнолог Петров попросил Берестова включить в список целей квартиру донецкого журналиста Рамиля Замдыханова, с которым Петров ранее был дружен, но потом поссорился.

https://ukraina.ru/20220919/1038870519.html

https://ukraina.ru/20220919/1038851187.html

https://ukraina.ru/20220919/1038843573.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники